06.02.2026 •
ბათუმელი მედროშის სასამართლო 9 თებერვალს განახლდება – „ყველას მოკითხვას გითვლით“
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

4 ოქტომბრის საქმეზე დაკავებულმა ზურაბ ჭავჭანიძემ, რომელსაც ბათუმელ მედროშეს უწოდებენ, შიმშილობა რამდენიმე დღის წინ შეწყვიტა – ამის შესახებ „ბათუმელებს“ ზურაბ ჭავჭანიძის მეუღლემ, მარინა გორჯელაძემ უთხრა.

მისი თქმით, ზურაბ ჭავჭანიძემ ჯამში 58 დღე იშიმშილა. ზურაბ ჭავჭანიძემ ერთხელ განაცხადა კიდეც შიმშილობის შეწყვეტაზე, თუმცა შემდეგ მან თქვა, რომ ისევ მიმართა პროტესტის უკიდურეს ფორმას.

„მოკითხვას გითვლით ყველას, კარგად ვარო, ჩივილები არ აქვს… როცა მირეკავს ტელეფონზე, მალევე თიშავს, მეუბნება, სხვების ხმების გაგონებაც მინდაო. ჯვრებს ვაკეთებ ახლა ასანთის ღეროებით და ამით გამყავს დროო,“ – ამბობს მარინა გორჯელაძე.

ზურაბ ჭავჭანიძის სასამართლო პროცესი თბილისის საქალაქო სასამართლოში 9 თებერვალს განახლდება, 11 საათზე.

ზურაბ ჭავჭანიძე ბათუმის პროევროპული საპროტესტო აქციის მედროშეა. მას პროკურატურა ედავება სისხლის სამართლის კოდექსის 19-222-ე მუხლის მეორე ნაწილის ა ქვეპუნქტით, რაც გულისხმობს სტრატეგიული და განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტის ხელში ჩაგდების მცდელობას ჯგუფურად და სსკ-ის 225-ე მუხლის მეორე ნაწილით, რაც გულისხმობს ჯგუფურ ძალადობაში მონაწილეობას. სასჯელის სახით ეს მუხლი 6 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.

ზურაბ ჭავჭანიძის ადვოკატის, ნინო ლომინაძის თქმით, ამ საქმეში მხოლოდ ერთი ვიდეოკადრია, რომელზეც ზურაბ ჭავჭანიძე ჩანს დროშით ხელში. იგი პრეზიდენტის ადმინისტრაციის შენობის ეზოში გადაადგილდება.

გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
„ცხვირის გატეხასა და შიმშილზე საშინელი კონფორმიზმია“ – მასწავლებელი
„პოლიტიკის და ხელოვნების გამიჯვნა შეუძლებელია. „ოცნება“ ცენზურას უკვე აღარ მალავს “- ინტერვიუ
ცენზურა ბათუმის დრამატულ თეატრში – პრემიერამდე ორი დღით ადრე სპექტაკლი მოხსნეს
„მოუწევთ უკან დახევა ან საერთოდ წასვლა“ – პროფესორი ლევან გორდეზიანი უნივერსიტეტების გაერთიანებაზე

„ოცნების ეს ნაბიჯი ნიშნავს ადვოკატურის დამოუკიდებლობის დემონტაჟს“ – ინტერვიუ
ცხმორისში დამწვარ მეჩეთს აღადგენენ
რა ბედი ეწია მოსამართლის საქმეს, რომელმაც „ოცნების“ ახალი კანონების გამოყენებაზე უარი თქვა
‘Reform’ to Seize Total Control: Georgian Dream Targets Education System
თსუ და სტუ აღარ გაერთიანდება – კობახიძე
„ცხვირის გატეხასა და შიმშილზე საშინელი კონფორმიზმია“ – მასწავლებელი