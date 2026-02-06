ბათუმელი მედროშის სასამართლო 9 თებერვალს განახლდება – „ყველას მოკითხვას გითვლით“

4 ოქტომბრის საქმეზე დაკავებულმა ზურაბ ჭავჭანიძემ, რომელსაც ბათუმელ მედროშეს უწოდებენ, შიმშილობა რამდენიმე დღის წინ შეწყვიტა – ამის შესახებ „ბათუმელებს“ ზურაბ ჭავჭანიძის მეუღლემ, მარინა გორჯელაძემ უთხრა.
მისი თქმით, ზურაბ ჭავჭანიძემ ჯამში 58 დღე იშიმშილა. ზურაბ ჭავჭანიძემ ერთხელ განაცხადა კიდეც შიმშილობის შეწყვეტაზე, თუმცა შემდეგ მან თქვა, რომ ისევ მიმართა პროტესტის უკიდურეს ფორმას.
„მოკითხვას გითვლით ყველას, კარგად ვარო, ჩივილები არ აქვს… როცა მირეკავს ტელეფონზე, მალევე თიშავს, მეუბნება, სხვების ხმების გაგონებაც მინდაო. ჯვრებს ვაკეთებ ახლა ასანთის ღეროებით და ამით გამყავს დროო,“ – ამბობს მარინა გორჯელაძე.
ზურაბ ჭავჭანიძის სასამართლო პროცესი თბილისის საქალაქო სასამართლოში 9 თებერვალს განახლდება, 11 საათზე.
ზურაბ ჭავჭანიძე ბათუმის პროევროპული საპროტესტო აქციის მედროშეა. მას პროკურატურა ედავება სისხლის სამართლის კოდექსის 19-222-ე მუხლის მეორე ნაწილის ა ქვეპუნქტით, რაც გულისხმობს სტრატეგიული და განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტის ხელში ჩაგდების მცდელობას ჯგუფურად და სსკ-ის 225-ე მუხლის მეორე ნაწილით, რაც გულისხმობს ჯგუფურ ძალადობაში მონაწილეობას. სასჯელის სახით ეს მუხლი 6 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.
ზურაბ ჭავჭანიძის ადვოკატის, ნინო ლომინაძის თქმით, ამ საქმეში მხოლოდ ერთი ვიდეოკადრია, რომელზეც ზურაბ ჭავჭანიძე ჩანს დროშით ხელში. იგი პრეზიდენტის ადმინისტრაციის შენობის ეზოში გადაადგილდება.