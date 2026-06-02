„უნდათ ერთმანეთს გადაგვკიდონ“- ელექტრომოპედების გამქირავებლების პროტესტი ბათუმში

დღეს, 2 ივნისს, ელექტრომოპედებისა და კვადროციკლების გამქირავებელმა მოქალაქეებმა საპროტესტო აქცია გამართეს ბათუმის ბულვარის ადმინისტრაციასთან.
აღნიშნული პირები ბათუმის ბულვარში წლების განმავლობაში მუშაობდნენ და ტურისტულ სეზონზე ელექტრომოპედებსა და კვადროციკლებს აქირავებდნენ დამსვენებლებზე, თუმცა წელს ბათუმის მერიამ მათ ბულვარში მუშაობის ნებართვა აღარ მისცა
ბათუმში ელექტრომოპედებისა და სკუტერების გამქირავებლები, ასევე, სუვენირებითა და წვენებით მოვაჭრეები, 4 თვეა, რაც მერიის გადაწყვეტილებას აპროტესტებენ. ისინი ამ დროის განმავლობაში აქციებს მართავენ როგორც მერიის, ასევე აჭარის მთავრობის ადმინისტრაციულ შენობასთან და ითხოვენ გადაწყვეტილების მიმღებ პირებთან შეხვედრას.
როგორც გამქირავებლები ამბობენ „ბათუმელებთან“ საუბრისას, მერია მათ ახალი ბულვარის ტერიტორიაზე სთავაზობს გარკვეულ მონაკვეთზე მუშაობას, თუმცა თვითდასაქმებულებისთვის ეს შემოთავაზება მიუღებელია, რადგან მერია ხშირად ცვლის პირობებს და არც შემოთავაზებული მონაკვეთია ყველა თვითდასაქმებული ჯგუფისთვის საკმარისი.
„აკვაპარკის ბოლოში განთავსდით 71 ადამიანიო, ამას გვეუბნებიან. საკრებულოს მოგვცა უფლება, რომ როგორც იყავით გასულ წლებში, ისევ ისე იმუშავეთ. ახლა გვაძლევენ 30 ლოკაციას და მანძილს გვიმცირებენ. უნდათ, რომ ერთმანეთში გვაჩხუბონ, ერთმანეთს გადაგვკიდონ. ეს ვისი ინიციატივაა, ვინ გადაწყვიტა, რა უნდა ბულვარის დირექტორს ჩვენგან, ვერ ვხვდებით.
ჩვენ გვინდა ერთადერთი რამ, მოგვცენ იმის უფლება, რომ როგორც ადრე ვიყავით ისე დავდგეთ და ვიმუშაოთ“ – ამბობს პაატა საგინაძე.
მისი თქმით, 2 თვეა გადაწყვეტილებას ელოდებიან ხელისუფლებისგან და ვერ მიაღწიეს საბოლოო შეთანხმებას.
„ამ ხნის განმავლობაში, ვინ მშიერია, ვინ მწყურვალი, ვის აქვს ბანკის ვალი ვინმე გვეკითხება? მათ ხელფასი აქვთ, ჭამს და სვამ, ჩვენ რა ვქნათ, ხალხმა“ – ამბობს პაატა საგინაძე.
თვითდასაქმებულების თქმით, ბულვარის ტერიტორიაზე 300-მდე ელექტრომობილი მუშაობდა.
„პირველ რიგში პრობლემაა ის, რომ დანარჩენი ხალხი, ვინც უმუშევარი რჩება, ეს 40-41 ადამიანი, ცოდვაა. პატარა ლოკაციაზე 30 კაცი 5 ელექტრომობილით, 5 მოპედით რომ დადგება, ძალიან ახლოს იქნებიან ერთმანეთთან და მუშაობა გაგვიჭირდება.
ბულვარის ადმინისტრაციამ უნდა დაგვალაგოს იმ ადგილებზე სადაც ადრე ვიდექით, მაგრამ უარს გვეუბნება“ – ამბობს ნიკა მამულაძე.
კიდევ ერთ თვითდასაქმებული „ბათუმელებთან“ ამბობს, რომ იმ მონაკვეთში, სადაც ბულვარის ადმინისტრაციას უნდა, რომ ელექტრომობილები განთავსდეს, ფიზიკურად ვერ დაეტევა ამდენი ტექნიკა.
„მე მაქვს ინტერესი, რომ პურის ფული მივიტანო ოჯახში. სეზონურად სამი თვე ვმუშაობთ, 9 თვე ვართ უმუშევარი. საკრებულომ მხარი დაგვიჭირა, მაგრამ ბულვარის ადმინისტრაციას არ სურს ისე ვიმუშაოთ, როგორც ადრე.
რეგულაციები რა თქმა უნდა საჭიროა, რაღაცების შეცვლა აუცილებელია, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ შეგვავიწროონ“- ამბობს ვაჟა დავითაძე.
