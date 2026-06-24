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იზრდება ჯარიმები – ძაღლების და კატების მოვლის წესს მუნიციპალური ინსპექცია გააკონტროლებს

24.06.2026
იზრდება ჯარიმები – ძაღლების და კატების მოვლის წესს მუნიციპალური ინსპექცია გააკონტროლებს
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ბინადარი ცხოველების მოვლის წესს ბათუმში მუნიციპალური ინსპექციის თანამშრომლები გააკონტროლებენ. შესაბამისი განკარგულების პროექტი, მერიამ საკრებულოს დასამტკიცებლად უკვე გადაუგზავნა.

უფლებამოსილი პირის განსაზღვრის საკითხი მას შემდეგ დადგა დღის წესრიგში, როცა ადმისტრაციულ სამართალდარვევათა კოდექსს დაემატა ახალი მუხლები, [103 პრიმა2 – 103 პრიმა 4] რომელთა შესრულებაზეც რეაგირება მუნიციპალიტეტის მიერ განსაზღვრულმა ორგანოებმა უნდა მოახდინონ.

რეაგირებაზე უფლებამოსილების მქონე პირთა  განსაზღვრა აუცილებელია იმისათვის, რომ მუნიციპალიტეტმა უზრუნველყოს სამართალდარღვევების გამოვლენა, შესაბამისი ადმინისტრაციული წარმოება და კანონით დაკისრებული უფლებამოსილების შესრულება.

კიდევ ერთი ცვლილების მიხედვით, მერიის თანამშრომლების ხელში გადადის პლასტიკის და ბიოდეგრადირებადი პარკების რეალიზაციის კონტროლიც.

ამ ცვლილებების ნაწილი პირველი ივლისიდან, ნაწილი კი 2027 წლის პირველი იანვრიდან ამოქმედდება.

  • რას გულისხმობს ცვლილებები?

მუხლი 103 პრიმა 1ის შესაბამისად, შინაური ბინადარი ცხოველების მოვლა-პატრონობისა და ყოლის წესების დარღვევა, რომელიც არ მოიცავს ამ მუხლის მე-2, მე-10 ნაწილებით გათვალისწინებულ ქმედებებს, გამოიწვევს პირის დაჯარიმებას 500 ლარით. [ამოქმედდება 2026 წლის პირველი ივლისიდან].

შინაური ბინადარი ცხოველის ანტირაბიული ვაქცინაციის საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით ჩატარების ვალდებულების დარღვევა გამოიწვევს შინაური ბინადარი ცხოველის მეპატრონის დაჯარიმებას 500 ლარის ოდენობით.

მუნიციპალიტეტის უფლებამოსილი ორგანოსთვის ხელის შეშლა უმეთვალყურეო, უპატრონო, მიკედლებული შინაური ბინადარი ცხოველის სტერილიზაციის, კასტრაციის, ვაქცინაციის ან ცოფზე დაკვირვების მიზნით გადაყვანისას გამოიწვევს პირის დაჯარიმებას 500 ლარის ოდენობით.

შინაური ბინადარი ცხოველის იდენტიფიკაცია-რეგისტრაციის საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი მოთხოვნების დარღვევა გამოიწვევს პირის დაჯარიმებას 1 500 ლარის ოდენობით, ცხოველის სტერილიზაცია კასტრაციის მოთხოვნის დარღვევა კი გამოიწვევს მეპატრონის დაჯარიმებას  1 500 ლარის ოდენობით.

მეპატრონის მიერ შინაური ბინადარი ცხოველის გამრავლება მუნიციპალიტეტის უფლებამოსილი ორგანოს მიერ გაცემული თანხმობის გარეშე გამოიწვევს შინაური ბინადარი ცხოველის მეპატრონის დაჯარიმებას  3 000 ლარის ოდენობით.

ბინადარი ცხოველის მიტოვების აკრძალვის მოთხოვნების დარღვევა გამოიწვევს შინაური ბინადარი ცხოველის მეპატრონე ფიზიკური პირის დაჯარიმებას 5 000 ლარის ოდენობით, ხოლო შინაური ბინადარი ცხოველის მეპატრონე იურიდიული პირისა − 10 000 ლარის ოდენობით [ამოქმედდება 2027 წლის პირველი იანვრიდან].

 შინაური ბინადარი ცხოველების შემგროვებლობა გამოიწვევს ცხოველების კონფისკაციას  [ამოქმედდება 2026 წლის პირველი ივლისიდან].

ცხოველების ორთაბრძოლებისთვის ადგილის გადაცემა გამოიწვევს ფიზიკური პირის დაჯარიმებას 25 000 ლარის ოდენობით და ცხოველის კონფისკაციას, ხოლო იურიდიული პირისა – 30 000 ლარის ოდენობით და ცხოველის კონფისკაციას. ორთაბრძოლების ორგანიზება ან ჩატარება კი გამოიწვევს ფიზიკური პირის დაჯარიმებას 30 000 ლარის ოდენობით და ცხოველის კონფისკაციას, ხოლო იურიდიული პირისა – 35 000 ლარის ოდენობით და ცხოველის კონფისკაციას.

გარეული ცხოველების ტყვეობასა და ნახევრად თავისუფალ პირობებში დაცვის, შენახვის, გამოყენებისა და გამრავლების წესების დარღვევა, გამოიწვევს დაჯარიმებას ათიდან ორმოცდაათ ლარამდე.

103 პრიმა 2 მუხლის მიხედვით, შინაური ბინადარი ცხოველის შეყვანა ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების, ზოგადსაგანმანათლებლო, უმაღლესი საგანმანათლებლო და პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების შენობებსა და საავადმყოფოში, გარდა „შინაურ ბინადარ ცხოველთა შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული გამონაკლისებისა, გამოიწვევს პირის დაჯარიმებას 50 ლარის ოდენობით.

ძაღლის გასეირნება საბლის ან ალიკაპის გარეშე საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში, მათ შორის, ბულვარში, პარკში ან სკვერში,გარდა სპეციალურად გამოყოფილი ადგილებისა, გამოიწვევს პირის დაჯარიმებას 150 ლარის ოდენობით.

საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში შინაურ ბინადარ ცხოველთან ერთად მგზავრობა საბლის ან ალიკაპის გარეშე, ხოლო კატისა და მცირე ზომის ძაღლის შემთხვევაში − საბლის ან ალიკაპის ან ხელში აყვანის ანდა სპეციალური გადამყვანის [კონტეინერის, ჩანთის] გარეშე  გამოიწვევს პირის დაჯარიმებას 150 ლარის ოდენობით.  [ამოქმედდება 2026 წლის პირველი ივლისიდან].

შინაური ბინადარი ცხოველების საშენის მიერ შინაური ბინადარი ცხოველის მოშენება „შინაურ ბინადარ ცხოველთა შესახებ“ საქართველოს კანონით დადგენილი წესების დარღვევით, რომელიც არ მოიცავს ამ მუხლის მე-2 ნაწილით გათვალისწინებულ ქმედებას, გამოიწვევს პირის დაჯარიმებას 1000 ლარის ოდენობით.

 შინაური ბინადარი ცხოველების საშენის მიერ შინაური ბინადარი ცხოველის მოშენება „შინაურ ბინადარ ცხოველთა შესახებ“ საქართველოს კანონით დადგენილი რეგისტრაციის გარეშე გამოიწვევს პირის დაჯარიმებას 5 000 ლარის ოდენობით.

საქართველოს მთავრობის მიერ გამოცხადებული ძაღლების მოშენების მორატორიუმის დარღვევა გამოიწვევს პირის დაჯარიმებას 10 000 ლარის ოდენობით .

მუხლი 103 პრიმა 4-ის მიხედვით, შინაურ ბინადარ ცხოველთა მართვის სფეროში საქმიანობის განმახორციელებელი სუბიექტების მიერ შინაური ბინადარი ცხოველების მოვლა-პატრონობისა და ყოლის წესების დარღვევა, რომელიც არ მოიცავს ამ მუხლის მე-3 ნაწილით გათვალისწინებულ ქმედებას, გამოიწვევს დაჯარიმებას 500 ლარის ოდენობით.

შინაური ბინადარი ცხოველების კერძო თავშესაფრის, შინაური ბინადარი ცხოველების საშენისა და ვეტერინარული დაწესებულების მიერ შინაური ბინადარი ცხოველის იდენტიფიკაცია-რეგისტრაციის მოთხოვნების დარღვევა გამოიწვევს დაჯარიმებას 3 000 ლარის ოდენობით.

შინაური ბინადარი ცხოველის ევთანაზია საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი მოთხოვნების დარღვევით გამოიწვევს შინაური ბინადარი ცხოველის ევთანაზიის განმახორციელებელი პირის დაჯარიმებას 3 000 ლარის ოდენობით.

მუხლი 104 გულისხმობს ცხოველისადმი არასათანადო მოპყრობას, რამაც მისი ტანჯვა, სხეულის დაზიანება, მისთვის ტკივილის მიყენება გამოიწვია, როგორც ერთჯერადად, ისე განსაზღვრული პერიოდის განმავლობაში გამოიწვევს დაჯარიმებას 100 ლარიდან 500 ლარამდე ოდენობით.

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