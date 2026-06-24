“ეს გამარჯვება მოქალაქეს უბრუნებს რწმენას” – კაცი ბათუმიდან, რომელმაც “ოცნებას” სტრასბურგში საქმე მოიგო

„ადამიანები მეკითხებიან თუ რა სარგებელი გვაქვს ჩემი საქმის სტრასბურგში მოგებით და მინდა ამ სივრცეში თქვენს ამ მნიშვნელოვან და სწორ კითხვას პასუხი გავცე რამდენიმე სიტყვით. უპირველეს ყოვლისა, სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მიერ გამოტანილი ეს გადაწყვეტილება ბევრად მეტია, ვიდრე უბრალოდ ერთი კონკრეტული სამართლებრივი დავის დასრულება.
ეს არის ფუნდამენტური პრეცედენტი რომელიც პატარა თუმცა მნიშვნელოვანი ნაბიჯია ჩვენი სახელმწიფოებრივი კრიზისის დაძლევის გზაზე და რომელიც კიდევ ერთხელ აშიშვლებს სისტემის აბსურდულობას და გვაჩვენებს ევროპული სამართლიანობის პრინციპს,“ – ასე ხსნის მოქალაქე ზურაბ ქარჩავა საქმის მოგებას სტრასბურგის სასამართლოში.
ზურაბ ქარჩავამ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის დახმარებით, საქმე მოიგო ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში, რომელიც ეხებოდა კარვის გაშლის გამო პირის ადმინისტრაციულ სამართალდამრღვევად ცნობას.
ინფორმაცია გუშინ, 23 ივნისს გახდა ცნობილი. ხოლო შემთხვევა, 2022 წელს მოხდა. ბათუმში, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოსთან მოქალაქე ზურაბ ქარჩავამ კარავი გაშალა და ბავშვებისთვის სკოლებში უფასო კვება მოითხოვა.
ზურაბ ქარჩავა კარავში დარჩენას და შიმშილობის დაწყებას აპირებდა, მაგრამ პოლიციელებმა მას კარავი წაართვეს, პოლიციის განყოფილებაში გადაიყვანეს და ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმი შეუდგინეს.
საქმე საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის აჭარის ფილიალმა აიღო, რომელსაც იმ დროისთვის პაატა დიასამიძე ხელმძღვანელობდა.
მნიშვნელოვანია, რომ კარვის გაშლის შესახებ მოქალაქემ მერიას წინასწარ, წერილობით აცნობა.
დღეს, 24 ივნისს, ზურაბ ქარჩავამ საკუთარ ფეისბუქ გვერდზე ვრცლად განმარტა თუ რა მნიშვნელობა აქვს მისთვის, როგორც მოქალაქისთვის მსგავსი დავის მოგებას.
გთავაზობთ მის პოსტს უცვლელად.
„როდესაც ბათუმში, მშვიდობიანი პროტესტის ნიშნად კარვის გაშლის და ჩემი განსხვავებული პოზიციის გამო დამაკავეს, ადგილობრივმა სისტემამ სცადა ჩემთვის და მთელი საზოგადოებისთვის დაეჯერებინა, რომ საკუთარი აზრის გამოხატვა, თუნდაც სიმბოლური ფორმით, კანონდარღვევა და დასჯადი ქმედებაა.
ასეთი მაგალითი სამწუხაროდ ძალიან ხშირია ბოლო პერიოდში და თქვენ თვითონაც, ზოგი ფიზიკურად და ზოგი ვირტუალურად ამის თანამონაწილეები ხართ.
დღეს, როდესაც საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის (საია) უზადო პროფესიონალიზმით ეს საქმე სტრასბურგის სასამართლოში ჩვენი გამარჯვებით დასრულდა, დროა კიდევ ერთხელ ღიად ვთქვათ თუ რა რეალობის წინაშე გვაყენებს ეს შედეგი.
ეს ვერდიქტი კიდევ ერთხელ აჩვენებს ადგილობრივი, სახელმწიფო სამართალდამცავი და სასამართლო სისტემის უმძიმეს მდგომარეობაში ყოფნას.
ის ნიშნავს იმას, რომ სახელმწიფო ინსტიტუტებმა ვერ შეძლეს და ან შეგნებულად არ მოინდომეს ჩემი როგორც მოქალაქის კონსტიტუციური უფლებების დაცვა, რის გამოც სიმართლის ძიება საერთაშორისო დონეზე გახდა საჭირო.
პროცესის ასე დასრულება აშიშვლებს მანკიერ პრაქტიკას, რომელიც გულისხმობს, რომ ძალოვანი სტრუქტურების მხრიდან ძალაუფლების გადამეტება და ადგილობრივი სასამართლოს მიერ ამ გადამეტების ბრმად გაპრავებაა.
სტრასბურგმა მკაფიოდ თქვა: კარვის გაშლა, სიტყვის თავისუფლება, გამოხატვის თავისუფლების ნაწილია და მისი აკრძალვა ან ამის გამო ადამიანის დაკავება დემოკრატიულ საზოგადოებაში მიუღებელია.
მე ვფიქრობ, რომ ეს გამარჯვება თითოეულ მოქალაქეს უბრუნებს რწმენას, რომ პროტესტი და საკუთარი პოზიციის დაცვა არ არის დანაშაული, არამედ ჯანსაღი საზოგადოების საფუძველია. ის ანგრევს შიშის სინდრომს, რომელსაც სისტემა რეპრესიული მეთოდებით ნერგავს.
აქედან მოყოლებული, ნებისმიერ მოქალაქეს, რომელიც მსგავსი აბსურდული საფუძვლით დაზარალდება, ხელთ უჭირავს ევროპული სასამართლოს უზენაესი პრეცედენტი. ეს გადაწყვეტილება ავტომატურად ხდება დამცავი მექანიზმი მომავალი უკანონო დაკავებების წინააღმდეგ.
ეს შედეგი საზოგადოებას აძლევს მყარ არგუმენტს, მოითხოვოს პოლიციის მუშაობის სტანდარტებისა და ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა მოძველებული კოდექსის ძირეული რეფორმა.
ეს გზა არ იყო მარტივი. ის მოითხოვდა დროს, ნერვებსა და გამძლეობას, მაგრამ შედეგი ამად ღირდა. უდიდესი მადლობა საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციას (საია) ამ ბრძოლაში გვერდით დგომისთვის და პროფესიონალიზმისთვის.
რა თქმა უნდა მადლიერი ვარ ჩემი დამცველის ბათუმის სასამართლოში, პაატა დიასამიძის, რომელსაც უწევდა ბოდვითი იდეების მოსმენა და ფაქტობრივად ფსიქოთერაპევტის როლის მორგებაც გარდა ადვოკატობისა.
უამრავი ირაციონალური და უსამართლო დამოკიდებულება მოვისმინეთ იმ დღეებში.
მინდა იცოდეთ, რომ ეს გამარჯვება მხოლოდ ჩემი არაა, ეს არის იმის დასტური, რომ ადრე თუ გვიან, სამართლიანობა ყოველთვის იმარჯვებს ავტორიტარულ ტენდენციებზე. სახელმწიფო კი უნდა მიხვდეს რომ მოქალაქის ხმას კარვის წართმევითა და იზოლატორით ვერ ჩაახშობ.
თავისუფლება რეჟიმის ტყვეებს!
დიდება ჩვენს გმირებს!
მხნეობა თითოეულ ადამიანს ვინც სამართლიანობისთვის იბრძვის!” – წერს ზურაბ ქარჩავა.
ამავე თემაზე:
მოქალაქე შიმშილობს და ითხოვს ბავშვები სკოლებში უფასოდ კვებონ, მას პოლიციამ კარავი წაართვა