ბათუმში გოგოლის ქუჩის ნაწილს გიორგი ცაბაძის სახელს დაარქმევენ

ბათუმის საკრებულო ბათუმში, გოგოლის ქუჩის ნაწილისთვის კომპოზიტორ გიორგი ცაბაძის სახელის მინიჭებას გეგმავს. საკითხს ქალაქის საკრებულო 2025 წლის 29 აგვისტოს სხდომაზე განიხილავს.
გოგოლის ქუჩის ეს მონაკვეთი, რომელსაც სახელი უნდა შეუცვალონ, წმინდა სევერიანე აჭარელის [ყოფილი მაიაკოვსკის] ქუჩიდან იოსებ ნონეშვილის ქუჩის კვეთამდე გრძელდება და მისი სიგრძე დაახლოებით 640 მეტრია. ეს მონაკვეთი ბონის დასახლებას ბარცხანასთან აკავშირებს.
ქუჩის ამ მონაკვეთის ერთ მხარეს ბათუმის ნავთობტერმინალის ტერიტორიაა, მეორე მხარეს კი რამდენიმე ოჯახი ცხოვრობს. ამავე მხარესაა „მეტრო ტერმინალისა“ და „ტექნო პარკ ბათუმის“ ტერიტორიები [„მეტროს“ მიერ უკანონოდ აშენებული კორპუსებით].ბათუმის საკრებულოში შეტანილ განკარგულების პროექტში აღნიშნილია, რომ „საკრებულოს მიმიდინარე წელს საქართველოს პარლამენტის წევრმა არჩილ ბერიძემ და აღნიშნულ მისამართზე მცხოვრებმა მოსახლეობამ [საერთო ხელმოწერებით] ინიციატივით მომართა ქალაქ ბათუმში, წმინდა სევერიანე აჭარელის ქუჩიდან იოსებ ნონეშვილის ქუჩამდე მონაკვეთისათვის [ნიკოლოზ გოგოლის ქუჩა] ნიკოლოზ გოგოლის სახელის ნაცვლად ქართველი კომპოზიტორის, სახალხო არტისტის – გიორგი ცაბაძის სახელის მინიჭების შესახებ.“
განკარგულების პროექტს აღნიშნული საინიციატივო წერილი არ ახლავს, თუმცა განმარტებით ბარათში აღნიშნულია, რომ „წარმოდგენილი ინიციატივა მნიშვნელოვანია იმით, რომ ქალაქ ბათუმმა 2021 წელს იუნესკოს მუსიკის ქალაქის წოდება მიიღო, ასევე 2025 წელს ქალაქი ბათუმი საქართველოს კულტურის დედაქალაქად გამოცხადდა. აქედან გამომდინარე ზემოთ აღნიშნულ მონაკვეთს [ნიკოლოზ გოგოლის ქუჩა], რომელიც მოსახლეობის თანხმობითაც არის წარმოდგენილი, მართებული იქნება ცნობილი კომპოზიტორის და სახალხო არტისტის გიორგი ცაბაძის სახელის მინიჭება.“
განმარტებითი ბარათის მიხედვით, გოგოლის ქუჩის ნაწილისთვის სახელის შეცვლაზე თანახმაა „საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის
სამინისტროსთან არსებული გეოგრაფიული ობიექტების სახელწოდებათა დადგენის, ნორმალიზების, გამოყენების, აღრიცხვისა და დაცვის მიზნით, გეოგრაფიული
ობიექტების სახელწოდებათა სფეროში მოქმედი სამთავრობო კომისია“.
2025 წლის 29 აგვისტოს ჩანიშნულ სხდომაზე საკრებულოს მიერ განკარგულების მიღების შემდეგ ბათუმის მერიას დაევალება „განახორციელოს შესაბამისი ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ღონისძიებები“.
ამავე თემაზე:
უნდა იყოს რუსი მწერლების სახელობის ქუჩები ბათუმში? – რას ფიქრობენ ქართველი მწერლები
გრიბოედოვის ქუჩისთვის ტატუნაშვილის სახელის დარქმევის განხილვაზე საკრებულომ უარი თქვა