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ტრამპმა შესაძლოა უკრაინის შესახებ პოზიცია შეიცვალოს: ზელენსკის 2 „კოზირი“

17.06.2026
ტრამპმა შესაძლოა უკრაინის შესახებ პოზიცია შეიცვალოს: ზელენსკის 2 „კოზირი“
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

დასავლური მედიის თანახმად, პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი ცდილობს ტრამპის მხარდაჭერა მოიპოვოს, მაშინ, როდესაც ევროპა მომავალ მოლაპარაკებების მაგიდასთან ადგილს ეძებს.

„დიდი შვიდეულის“ სამიტზე უკრაინის პრეზიდენტის, ვოლოდიმირ ზელენსკის მუშაობას ფართოდ აშუქებს უკრაინული მედიაც. მედიის მიხედვით, ზელენსკი ცდილობს, აშშ-სგან მოიპოვოს სამომავლო მხარდაჭერა და დაარწმუნოს პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი რუსეთთან ომის დასრულებაში უფრო აქტიურად ჩაერთოს. 

Sky News-ის ცნობით კი, კიევმა, ფრონტზე არსებული ვითარებისა და რუსეთის ეკონომიკაში პრობლემების წყალობით საამისოდ ახალი არგუმენტები მოიპოვა.

უკრაინული მხარე იმედოვნებს დაარწმუნოს ტრამპი, რომ უკრაინას შეუძლია წარმატების მიღწევა ბრძოლის ველზე და ომში ინიციატივის ეტაპობრივად ხელში აღება. ამავე დროს, დამატებით არგუმენტად შეიძლება გამოდგეს რუსეთის ეკონომიკის სირთულეები, რომელიც სანქციებისა და სამხედრო ხარჯების ზეწოლის ქვეშაა.

ანალიტიკოსების აზრით, ტრამპი ტრადიციულად მხარს უჭერს იმას, ვისაც ძლიერ მოთამაშედ მიიჩნევს. ამიტომ, უკრაინის სამხედრო წარმატებების დემონსტრირებამ შესაძლოა გავლენა მოახდინოს თეთრი სახლის მომავალ პოზიციაზე ომთან დაკავშირებით.

„დიდი შვიდეულის“ სამიტზე ზელენსკიმ ასევე შეხვედრების სერია გამართა დასავლელ ლიდერებთან, მათ შორის საფრანგეთის პრეზიდენტ ემანუელ მაკრონთან და ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრ კირ სტარმერთან.

მედიის თანახმად, ევროპელი ლიდერები ყურადღებით აკვირდებიან აშშ-ის პოლიტიკის პოტენციურ ცვლილებას. ბრიუსელი ხაზს უსვამს, რომ ევროკავშირი ამჟამად უკრაინის უმსხვილესი ფინანსური დონორია, რომელიც უზრუნველყოფს მისი ბიუჯეტის საჭიროებების მნიშვნელოვან ნაწილს და სამხედრო დახმარებას.

ევროპის მხრიდან კიევის მხარდაჭერის ნაკლებობის შესახებ ტრამპის მიერ არაერთი კრიტიკის შემდეგ, ევროკავშირი მიიჩნევს, რომ მან საკმარისი გააკეთა ომის დასრულების მიზნით მომავალ მოლაპარაკებებში გადამწყვეტი როლი რომ შეასრულოს.

თუმცა, დამკვირვებლები მათ აფრთხილებენ, რომ ტრამპი ცნობილია დიპლომატიური პროცესების პირადად კონტროლის სურვილით. ამიტომ, ევროპელ პარტნიორებს, სავარაუდოდ, მაინც მოუწევთ ვაშინგტონის დარწმუნება, რომ ისინი რუსეთთან პოტენციურ სამშვიდობო მოლაპარაკებებში ჩართოს.

გუშინ ზელენსკი G7-ის სამიტის ფარგლებში პირისპირ შეხვდა დონალდ ტრამპს. მედიის მიერ გამოქვეყნებულ ფოტოებზე ჩანდა, რომ შეხვედრას უკრაინის ეროვნული უშიშროებისა და თავდაცვის საბჭოს მდივანი რუსტემ უმეროვი და აშშ-ის სახელმწიფო მდივანი მარკო რუბიო ესწრებოდნენ.

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