ბულვართან პლაჟები მაღალი კონკურენციის პირობებში გაასხვისეს – გონიოში კი აუქციონები მეტწილად ჩაიშალა

ბათუმის ბულვარის გასწვრივ მცირე ზომის მიწის ნაკვეთები პლაჟზე მაღალი კონკურენციის პირობებში გაასხვისეს, გონიო კვარიათში, მახინჯაურში და მწვანე კონცხზე კი აუქციონები უმეტესად ჩაიშალა.
ბათუმის მერიამ გონიოში, მახინჯაურისა და მწვანე კონცხის პლაჟებზე მცირე ზომის ადგილები კომერციული საქმიანობებისთვის საიჯარო წესით გასასხვისებლად 3 ივნისს გაიტანა ელექტრონულ აუქციონზე. გასხვისდა მხოლოდ რამდენიმე მათგანი, უმეტესწილად აუქციონები არ შედგა იმის გამო, რომ მონაწილეობა არავინ მიიღო.
ეს ჩავარდნა სავარაუდოდ ფასებმა განაპირობა, თუმცა პირველად არ ხდება, როცა მერიას პლაჟების სეზონური სარგებლობისთვის გასასხვისებლად განმეორებითი აუქციონების გამართვა სჭირდება.
გასხვისებულებს შორის კი დაფიქსირდა მაღალი კონკურენციის შემთხვევაც. კერძოდ მერიამ გონიოს პლაჟზე 400 კვ.მეტრი საწყისი ფასით 6135 ლარად გაიტანა აუქციონზე, თუმცა ის 76-ე ბიჯით 20 195 ლარად გასხვისდა, ბიჯის ოდენობა 185 ლარი იყო.
გამარჯვებულს უფლება ეძლევა პლაჟის კონკრეტული მონაკვეთზე 4 თვის გაანმავლობაში განათავსოს საპლაჟე ინფრაქტრუქტურა და განახორციელოს კომერციული საქმიანობა.
აუქციონების გაცილებით მცირე ნაწილი არ შედგა ბათუმის ბულვარში. ბულვარის გასწვრივ პლაჟზე მცირე ზომის მიწის ნაკვეთების საიჯარო წესით ასათვისებლად აუქციონები ბულვარის ადმნისტრაციამ გამოაცხადა.
ბათუმის ბულვარში, არდაგანის ტბის გასწვრივ, ფეხბურთის სტადიონის წინ მდებარე 800 კვ მეტრი პლაჟზე ბულვარის ადმინისტრაციამ 2026 წლის პირველ ნოემბრამდე ვადით 66 680 ლარად გაასხვისა.
ბულვარის გაწვრივ პლაჟზე მცირე ზომის ადგილები მეტწილად მაღალი კონკურენციის პირობებში გასხვისდა. მაგალითად 525 კვ მეტრი პლაჟზე კონსტანტინე გამსახურდიას ქუჩის გასწვრივ ბულვარის ადმინისტრაციამ ელექტრონულ აუქციონზე 10 616 ლარად გაიტანა, რომელიც 64-ე ბიჯით 30 968 ლარად გასხვისდა, 2026 წლის პირველ ნოემბრამდე ვადით. ვაჭრობის ბიჯი 318 ლარი იყო, საწყისი ფასი 21 104 ლარი. ელექტრონულ ვაჭრობაში სამი მსურველი უწევდა ერთმანეთს კონკურენციას, საბოლოოდ ეს ადგილი 27-ე ბიჯით გასხვისდა. ფასი 45 000 ლარით გაიზარდა.
რესტორან აჭარული სახლის გასწვრივ 900 კვ. მეტრი კი რომელიც საწყისი ფასით 110 322 ლარად გაიტანეს აუქციონზე კონკურენციის პირობებში 193 072 ლარად გაასხვისეს, 2026 წლის პირველ ნომებრამდე.
ანბანის კოშკის მარჯვენა მხარეს 1491 კვ.მეტრი ერთი ბიჯით 55 379 ლარად გააასხვისეს პირველ ნოემბრამდე ვადით.
ამ სეზონზე ბათუმში ერთი შეზლონგის ფასი მაქსიმუმ 10 ლარი, ქოლგის – 5 ლარი იქნება. ბათუმის პლაჟების სარგებლობის უფლებით გასხვისების პირობების მიხედვით, წელს ბათუმში ერთი შეზლონგის ღირებულება არ უნდა აღემატებოდეს 10 ლარს, ხოლო ერთი ქოლგის ღირებულება არ უნდა აღემატებოდეს 5 ლარს.
გარდა ამისა, გასხვისების პირობების მიხედვით, მოიჯარე ვალდებულია შეზლონგები განათავსოს სანაპირო ზოლზე თანაბარპროპორციულად.