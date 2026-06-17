„ყველაფერი დაგვეწვა“ – ოჯახი 5 ბავშვით უსახლკაროდ და დახმარების გარეშე დარჩა

ქედაში, სოფელ ბზუბზუში, ლევან მალაყმაძის 8-სულიან ოჯახს საცხოვრებელი სახლი დაეწვა.
შემთხვევა 9 ივნისს მოხდა. ხანძრის შედეგად სრულად განადგურდა 8 სულიანი ოჯახის ერთადერთი საცხოვრებელი. ოჯახში 5 მცირეწლოვანი ბავშვი ცხოვრობს.
„ბაღჩაში ვიყავით. ყველაზე პატარა, წლინახევრის შვილი მყავდა უფროსთან დატოვებული, როცა ცეცხლი გაჩნდა. ბაღჩიდან რომ ამოვაღწიეთ, სახლიდან აღარაფერი იყო დარჩენილი. ახლა მეზობელთან ვაფარებთ დროებით თავს,“ – უთხრა „ბათუმელებს“ ციცინო ბოლქვაძემ, ლევან მალაყმაძის მეუღლემ.
ოჯახს დაეწვა პირადობის მოწმობები და სხვა დოკუმენტები. ქედის მერიიდან ჯერჯერობით დახმარება არ მიუღიათ. ოჯახი იმედოვნებს, რომ საჭირო დოკუმენტების აღდგენის შემდეგ მერია მათზე კომპენსაციას გასცემს.
ამ ეტაპზე კი ოჯახს გადაუდებელი დახმარება ესაჭიროება – პირველად საყოფაცხოვრებო ნივთების შესაძენად.
ლევან მალაყმაძის თქმით, მას ანგარიში მხოლოდ ლიბერთი ბანკში აქვს.
მალაყმაძეების დახმარების მსურველებმა შეგიძლიათ თანხა ჩარიცხოთ ლევან მალაყმაძის ლიბერთი ბანკის ანგარიშზე, მისი პირადი ნომრით, ან ოჯახის ახლობლის, თეონა მახარაძის ანგარიშზე.
გთავაზობთ ანგარიშის ნომრებს:
მიმღები: ლევან მალაყმაძე
ლიბერთი ბანკი: 61008005731
მიმღები: თეონა მახარაძე
საქართველოს ბანკი: GE16BG0000000603557220
თიბისი ბანკი: GE23TB7227745068100050
გთხოვთ, ჩარიცხვის დანიშნულებაში მიუთითოთ: „სახლი“.