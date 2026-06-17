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პაატა კეშელევა უსკოს თავმჯდომარეობის კანდიდატად დაასახელეს

17.06.2026
პაატა კეშელევა უსკოს თავმჯდომარეობის კანდიდატად დაასახელეს
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

აჭარის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის [უსკო] თავმჯდომარეობის კანდიდატად პაატა კეშელავა შეარჩიეს.

უსკოს თავმჯდომარეობის კანდიდატის შესარჩევად აჭარის უმაღლეს საბჭოში სპეციალური კომისია იყო შექმნილი.

უსკოს თავმჯდომარეობა ორ კანდიდატს სურდა – მარიამ გუგუნავას და პაატა კეშელავას.

კომისიამ არჩევანი სწორედ ამ ორი კანდიდატიდან გააკეთა.

მარიამ გუგუნავა 2020 წლიდან უსკოს წევრია, რაც შეეხება პაატა კეშელავას, ის 2007 წლიდან აჭარის უმაღლეს საბჭოში, საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის აპარატის უფროსად მუშაობდა.

უსკოს ახალი თავმჯდომარეობის კანდიდატს ხვალ, 18 ივნისს, აჭარის უმაღლესი საბჭოს სხდომაზე უყრიან კენჭს.

უსკოს თავმჯდომარე ბოლო 10 წლის განმავლობაში პარმენ ჯალაღონია იყო, მას უფლებამოსილების ვადა ამოეწურა, მორიგ ჯერზე კი განაცხადი აღარ შეიტანა.

უსკოს თავმჯდომარის ანაზღაურება 9 600 ლარია არასაარჩევნო წელს. ხოლო საარჩევნო პერიოდში, თავმჯდომარეს ეძლევა თანამდებობრივი სარგოს ორმაგი ოდენობა.

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