როდის გაიტანს აუქციონზე გონიო-კვარიათის პლაჟებს მერია, რა იქნება ფასი

28.05.2026
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

საკურორტო სეზონის დაწყებამდე სულ უფრო ცოტა დრო რჩება. მცირე მეწარმეები, რომლებიც გონიო-კვარიათის პლაჟებზე მუშაობენ, წუხან, რომ „გვიანდება“ და თუ აუქციონები დროულად არ გამოაცხადეს, შესაძლოა შესაბამისი ობიექტების გამართვა-მომზადება ვეღარ მოასწრონ. „ბათუმელები“ მათ ტელეფონით ესაუბრა.

ბათუმის მერიის ინფორმაციით, გონიო-კვარიათის პლაჟებზე სარგებლობის უფლებით განსაკარგ ქონებას ელექტრონულ აუქციონზე უახლოეს მომავალში გაიტანს. მას შემდეგ, რაც საკრებულო შესაბამის განკარგულებას ხვალ, 29 მაისის სხდომაზე დაამტკიცებს.

მერიამ 1-კვ.მეტრის საფასურის განსაზღვრის მიზნით მიმართა საკრებულოს განკარგულების პროექტით – ფასი უნდა განისაზღვროს, როგორც პლაჟზე, ასევე სანაპიროზე.

შესაბამისი გამოთვლის მიხედვით გონიო-კვარიათის პლაჟზე 1 კვ.მეტრს მერია აუქციონზე 46 ლარად გაიტანს. 45 ლარი იქნება პლაჟზე 1 კვ.მეტრის საფასური თამარის დასახლებაში შპს „მზიური დეველოპმენტის“ მშენებარე კომპლექსის წინ და მის გაგრძელებაზე.

1 კვ.მეტრის საფასური მახინჯაურისა და მწვანე კონცხის პლაჟზე კი 55 ლარით განსაზღვრეს – ეს საწყისი ფასი იქნება და აუქციონზე კონკურენციის პირობებში შესაძლოა კიდევ გაიზარდოს.

პროექტის განმარტებითი ბარათის მიხედვით, პლაჟზე მიწის ნაკვეთების საპრივატიზებო საფასური სამხარაულის ექსპერტიზის ბიუროს დასკვნებით განსაზღვრეს.

დაადგინეს კონკრეტულ საკადასტრო კოდზე არსებული ქონების, 1 კვ.მეტრის ღირებულების საბაზრო ფასი, ხოლო სარგებლობის საფასური 1 კვ.მეტრის საბაზრო ღირებულების 5 პროცენტით განსაზღვრეს.

შესაბამის განკარგულების პროექტს საკრებულო ხვალ, 29 მაისს დაამტკიცებს, ხვალ უნდა დასრულდეს ასევე ელექტრონული აუქციონები, რომლებიც ბულვარის ადმინისტრაციამ ბათუმის ცენტრალურ ნაწილში პლაჟების საიჯარო წესით გასასხვისებლად გამოაცხადა.

ისევე როგორც ძველი ბულვარი, გონიო-კვარიათის სანაპირო ბათუმის მერიამ უნებართვო ობიექტებისგან გაწმინდა. ამ დრომდე არსებული პრაქტიკით შენობებს საკურორტო სეზონის გასვლის შემდეგ ადგილებზე ტოვებდნენ. მართლა ცდილობს მერია გონიო-კვარიათში მსუბუქი საპლაჟო ინფრასტრუქტურის შექმნას, როგორც ამას კანონი ითხოვს, თუ ფულიანი ბიზნესმენები ისევ მიაღწევენ თავის მიზანს – პლაჟზე ჩადგან შეუსაბამო მასშტაბის შენობები, ეს უახლოეს მომავალში გამოჩნდება.

21 მაისს ბათუმის მუნიციპალური ინსპექცია წერდა, რომ გონიო-კვარიათში 40-მდე ობიექტი დაანგრიეს. მათ შორის კაფე-ბარები, ბუნგალოები და სავაჭრო ჯიხურები.

25 წელია ვწერთ იმაზე, რაც შენ გაწუხებს და რასაც მთავრობა გიმალავს, თუმცა დღეს, რეპრესიული პოლიტიკის პირობებში, როდესაც დამოუკიდებელ გამოცემებს „ქართული ოცნება" შემოსავლის წყაროს უკეტავს, ამას მარტო ვეღარ შევძლებთ. ჩვენ არ ვეკუთვნით არცერთ პოლიტიკურ ძალას და ბიზნესჯგუფს. ჩვენ ვეკუთვნით საზოგადოებას.
როდის გაიტანს აუქციონზე გონიო-კვარიათის პლაჟებს მერია, რა იქნება ფასი 28.05.2026
