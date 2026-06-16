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კობახიძის განკარგულებით კვირიკეში მთას შლიან – წიაღისეულს ხელოვნური კუნძულისთვის იყენებენ

16.06.2026
კობახიძის განკარგულებით კვირიკეში მთას შლიან – წიაღისეულს ხელოვნური კუნძულისთვის იყენებენ
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ქობულეთში, სოფელ ზედა კვირიკეს მიმდებარედ მთას შლიან, მოპოვებულ ქვებს და ლოდებს კი, ბათუმში, ხელოვნური კუნძულის მშენებლობისთვის იყენებენ.

კომპანია „ამბასადორი ბათუმი აილენდს“, რომელიც „ხელოვნური კუნძულის“ პროექტს ახორციელებს, „ოცნების“ მთავრობამ ერთი განკარგულებით კვირიკეში 21 ჰექტარი ტერიტორია გამოუყო. აქ კომპანიას ლიცენზიის გარეშე, ჯამში, 1,5 მილიონი კუბური მეტრი წიაღისეულის [კვირიკეს ტუფობრექჩიები და ანდეზიტო-ბაზალტები] მოპოვების უფლება მისცეს.

სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიისაგან გათავისუფლებისთვის კი „ამბასადორს“ სახელმწიფო ბიუჯეტში მხოლოდ 365 ათას 217 ლარის გადახდა დაავალეს.

განკარგულებაზე ირაკლი კობახიძეს ხელი 2025 წლის 6 მაისს აქვს მოწერილი.

ვრცლად: ხელოვნური კუნძულისთვის „ამბასადორი“ ქობულეთში 1,5 მლნ კუბურ მეტრ მასალას მოიპოვებს ულიცენზიოდ

წიაღისეულის [ქვა-ლოდების] მოსაპოვებლად 209 373 კვადრატული მეტრი ფართობის ტერიტორია „ამბასადორს“ სახელმწიფომ, 1 წლით – სარგებლობის უფლებით გადასცა, თანაც „ხე-ტყის [მათ შორის წითელი ნუსხით დაცული მცენარეების] ჭრის უფლებით“.

შორიდანაც კი ჩანს, რომ დღეს ტერიტორია უკვე გადათხრილია და მოშიშვლებული:

ხელოვნური კუნძულისთვის გადათხრილი ტერიტორია კვირიკეს მიმდებარედ [მარცხნივ]. ფოტო გადაღებულია 2026 წლის ივნისში ქობულეთის შემოვლითი გზიდან / მარჯვნივ – იგივე ადგილი 2025 წელს სატელიტიდან გადაღებულ ფოტოზე

საჯარო რეესტრის დოკუმენტების მიხედვით, აღნიშნული ტერიტორია, როგორც სახელმწიფო ტყის ფონდის ფართობი, ცალკე საკადასტრო ერთეულად სახელმწიფომ 2025 წლის აგვისტოში დაირეგისტრირა.

იმავე წელს, ამ ტერიტორიაზე შპს „ამბასადორი ბათუმი აილენდის“ სარგებლობის უფლებაც დაარეგისტრირეს.

2026 წლის 21 მაისის ამონაწერით, აღნიშნულ ტერიტორიაზე „ამბასადორის“ სარგებლობის უფლება უკვე მოხსნილია და ნაკვეთი სახელმწიფოს საკუთრებაში რჩება.

განკარგულებაში წერია, რომ „ამბასადორი ბათუმი აილენდის“ მიერ, ლიცენზიისაგან გათავისუფლების საფუძველზე, წიაღით სარგებლობის პირობების შესრულების ზედამხედველობა უნდა განახორციელოს მინერალური რესურსების ეროვნულმა სააგენტომ.

დაასრულა თუ არა კომპანიამ წიაღისეულის მოპოვება მითითებულ ტერიტორიაზე? რა რაოდენობის წიაღისეული მოიპოვა ჯამში? აქვს თუ არა ვალდებულება კომპანიას განახორციელოს გარემოსთვის მიყენებული ზიანის მაკომპენსირებელი ღონისძიებები? კონკრეტულად რა? რა პერიოდში? დაწყებულია თუ არა ასეთი ღონისძიებების გატარება? – ამ კითხვებზე პასუხს მინერალური რესურსების ეროვნული სააგენტოსგან ველოდებით და მიღების შემთხვევაში მასალა განახლდება. 

ხელოვნური კუნძულისთვის გადათხრილი ტერიტორია კვირიკეს მიმდებარედ [ეს ადგილი რომ კვირიკეს მიმდებარედაა ქობულეთის მერიაშიც დაგვიდასტურეს]. ფოტო გადაღებულია 2026 წლის ივნისში ქობულეთის შემოვლითი გზიდან

„ამბასადორი“ ხელოვნური კუნძულისთვის წიაღისეულს ლიცენზიის გარეშე ქობულეთის სოფელ ხალაშიც მოიპოვებს, ქვიშა-ხრეშს კი, მდინარე ჭოროხის დელტაში.

ბათუმში, ყოფილი ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნის ტერიტორიაზე კომპანია „ამბასადორი ბათუმი აილენდი“ ბეტონის ქარხანასაც აშენებს.

ეს ქარხანა ხელოვნური კუნძულის ტერიტორიაზე უნდა აშენებულიყო, მაგრამ „ამბასადორმა“ გეგმები შეცვალა. ბეტონის ქარხნის ინერტული მასალით მომარაგებას კი კომპანია კვირიკესა და ხალას კარიერებიდანაც გეგმავს.

„ინერტული მასალა დატვირთული იქნება ხალას და კვირიკეს კარიერებიდან სატვირთო მანქანებზე და გადაიტანება ბენზეს სამსხვრევ-დამახარისხებელ საწარმოში“, – წერია სკრინინგის განცხადებაში.

ვრცლად ამ თემაზე:

„ამბასადორი“ ხელოვნური კუნძულისთვის ბეტონის ქარხანას „ბენზეში“ აშენებს

 

ხელოვნური კუნძულისთვის „ამბასადორი“ ქობულეთში 1,5 მლნ კუბურ მეტრ მასალას მოიპოვებს ულიცენზიოდ

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