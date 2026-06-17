2,5 მილიონით ბათუმში „მაგნოლიას“ რეაბილიტაციის პროექტზე კონკურსი გამოაცხადეს

ბათუმში, საცხოვრებელი კორპუს „მაგნოლიას“ რეაბილიტაციისთვის დეტალური პროექტისა და ხარჯთაღრიცხვის მომზადებაზე საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდმა კონკურსი გამოაცხადა.
დოკუმენტაციის შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება 2,5 მილიონი ლარია დღგ-ს გარეშე. მთლიანობაში რა თანხა იქნება საჭირო „მაგნოლიას“ რეაბილიტაციისთვის, სწორედ ამ დეტალური პროექტისა და ხარჯთაღრიცხვის მომზადების შემდეგ გახდება ცნობილი.
„შენობა-ნაგებობის ამჟამინდელი მდგომარეობა უარყოფითად აისახება ადგილობრივი მოსახლეობის საცხოვრებელ პირობებსა და მთლიანად ურბანულ გარემოსა და ტურისტულ მიმზიდველობაზე. განსაკუთრებულ ყურადღებას საჭიროებს შენობის ფასადის მდგომარეობა, რომელიც ვიზუალურად არ შეესაბამება თანამედროვე ქალაქის იერ-სახეს და საჭიროებს სათანადო განახლებასა და რეაბილიტაციას.
ქალაქის განვითარებისა და ტურისტული პოტენციალის სრულყოფილად გამოყენების მიზნით, მნიშვნელოვანია განხორციელდეს კომპლექსური სარეაბილიტაციო სამუშაოები, რაც მოიცავს როგორც კონსტრუქციულ გამაგრებას, ასევე, ფასადის მოწესრიგებასა და ესთეტიკურ გაუმჯობესებას“, – აღნიშნულია საკონკურსო დოკუმენტში.
ამავე დოკუმენტში წერია, რომ შენობა-ნაგებობის ამჟამინდელი ტექნიკური მდგომარეობა არადამაკმაყოფილებელია, ცალკეული დაზიანებები მეორე ხარისხისაა, თუმცა „არსებული სახით შენობის ექსპლუატაცია ამ ეტაპზე დასაშვებია.“
ძირითადი სარეაბილიტაციო სამუშაოები კი უნდა განხორციელდეს „მაგნოლიას“ ფასადების, სახურავების, აივნებისა და სხვა ხისა თუ ლითონის გარე მორთულობებისა და ფასადების სარესტავრაციოდ.
„სასურველია პროექტი მაქსიმალურად აერიდოს ინტერიერის სამუშაოებს და თანმდევ გართულებებს. თუმცა, არადამაკმაყოფილებელი კონსტრუქციული მდგრადობის გამო აუცილებელი გამაგრებითი ღონისძიებების განხორციელების (საძირკველი, მზიდი კონსტრუქციები) შემთხვევაში, პროექტით უნდა იქნას გათვალისწინებული ყველა სახის მოსაპირკეთებელი სამუშაოები (მათ შორის ინტერიერშიც, საჭიროების შემთხვევაში), არსებული პრობლემით, ან დაგეგმილი სამუშაოებით გამოწვეული შედეგების სრულად აღმოსაფხვრელად“, – აღნიშნულია საკონკურსო დავალებაში.
რეაბილიტაციის პროექტის მომზადებისას კონკურსში გამარჯვებულმა უნდა გაითვალისწინოს შენობაზე მიშენებებიც: „სარეაბილიტაციო შენობა-ნაგებობაზე ადგილი აქვს უნებართვო მიშენებებს და დარღვეულია შენობის იერსახე. მრავლადაა გვიანდელი მიშენებები და დაშენებები, გვიანდელი აივნები, კიბეები. გვიანდელი მშენებლობის შეცვლა-რეაბილიტაცია, თუ შესაძლო დემონტაჟი, ერთიანი სარეაბილიტაციო კონცეფციის ფარგლებში უნდა იქნას გათვალისწინებული.“
კონკურსის პირობის მიხედვით, გასაწევი მომსახურება შედგება 3 ძირითადი ეტაპისგან, რომლებიც ეტაპობრივად ჩაბარდება დამკვეთს. მომსახურების მიწოდების პირველი ორი ეტაპის საერთო ვადა 6 თვეა, რაც აითვლება ხელშეკრულების ხელმოწერიდან:
კონკურსში წინადადებების მიღება 2026 წლის 11 ივლისს დაიწყება და 16 ივლისს დასრულდება.
- „მაგნოლიას“ გვერდით ადრე ე.წ. „ლუჟკოვის სახლი“ იდგა, რომელიც დაანგრიეს და აქ ახლა ცათამბჯენებს აშენებს „ალიანს სიტი“. დაახლოებით 7 წლის წინ „მაგნოლიას“ დანგრევაზეც იყო საუბარი.
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