მხარდაჭერა

მთავარი,სიახლეები

2,5 მილიონით ბათუმში „მაგნოლიას“ რეაბილიტაციის პროექტზე კონკურსი გამოაცხადეს

17.06.2026
2,5 მილიონით ბათუმში „მაგნოლიას“ რეაბილიტაციის პროექტზე კონკურსი გამოაცხადეს
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ბათუმში, საცხოვრებელი კორპუს „მაგნოლიას“ რეაბილიტაციისთვის დეტალური პროექტისა და ხარჯთაღრიცხვის მომზადებაზე საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდმა კონკურსი გამოაცხადა. 

დოკუმენტაციის შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება 2,5 მილიონი ლარია დღგ-ს გარეშე. მთლიანობაში რა თანხა იქნება საჭირო „მაგნოლიას“ რეაბილიტაციისთვის, სწორედ ამ დეტალური პროექტისა და ხარჯთაღრიცხვის მომზადების შემდეგ გახდება ცნობილი.

ბათუმი, „მაგნოლია“ / 17.06.2026

„შენობა-ნაგებობის ამჟამინდელი მდგომარეობა უარყოფითად აისახება ადგილობრივი მოსახლეობის საცხოვრებელ პირობებსა და მთლიანად ურბანულ გარემოსა და ტურისტულ მიმზიდველობაზე. განსაკუთრებულ ყურადღებას საჭიროებს შენობის ფასადის მდგომარეობა, რომელიც ვიზუალურად არ შეესაბამება თანამედროვე ქალაქის იერ-სახეს და საჭიროებს სათანადო განახლებასა და რეაბილიტაციას.

ქალაქის განვითარებისა და ტურისტული პოტენციალის სრულყოფილად გამოყენების მიზნით, მნიშვნელოვანია განხორციელდეს კომპლექსური სარეაბილიტაციო სამუშაოები, რაც მოიცავს როგორც კონსტრუქციულ გამაგრებას, ასევე, ფასადის მოწესრიგებასა და ესთეტიკურ გაუმჯობესებას“, – აღნიშნულია საკონკურსო დოკუმენტში.

ამავე დოკუმენტში წერია, რომ შენობა-ნაგებობის ამჟამინდელი ტექნიკური მდგომარეობა არადამაკმაყოფილებელია, ცალკეული დაზიანებები მეორე ხარისხისაა, თუმცა „არსებული სახით შენობის ექსპლუატაცია ამ ეტაპზე დასაშვებია.“

ძირითადი სარეაბილიტაციო სამუშაოები კი უნდა განხორციელდეს „მაგნოლიას“ ფასადების, სახურავების, აივნებისა და სხვა ხისა თუ ლითონის გარე მორთულობებისა და ფასადების სარესტავრაციოდ.

„სასურველია პროექტი მაქსიმალურად აერიდოს ინტერიერის სამუშაოებს და თანმდევ გართულებებს. თუმცა, არადამაკმაყოფილებელი კონსტრუქციული მდგრადობის გამო აუცილებელი გამაგრებითი ღონისძიებების განხორციელების (საძირკველი, მზიდი კონსტრუქციები) შემთხვევაში, პროექტით უნდა იქნას გათვალისწინებული ყველა სახის მოსაპირკეთებელი სამუშაოები (მათ შორის ინტერიერშიც, საჭიროების შემთხვევაში), არსებული პრობლემით, ან დაგეგმილი სამუშაოებით გამოწვეული შედეგების სრულად აღმოსაფხვრელად“, – აღნიშნულია საკონკურსო დავალებაში.

რეაბილიტაციის პროექტის მომზადებისას კონკურსში გამარჯვებულმა უნდა გაითვალისწინოს შენობაზე მიშენებებიც: „სარეაბილიტაციო შენობა-ნაგებობაზე ადგილი აქვს უნებართვო მიშენებებს და დარღვეულია შენობის იერსახე. მრავლადაა გვიანდელი მიშენებები და დაშენებები, გვიანდელი აივნები, კიბეები. გვიანდელი მშენებლობის შეცვლა-რეაბილიტაცია, თუ შესაძლო დემონტაჟი, ერთიანი სარეაბილიტაციო კონცეფციის ფარგლებში უნდა იქნას გათვალისწინებული.“

კონკურსის პირობის მიხედვით, გასაწევი მომსახურება შედგება 3 ძირითადი ეტაპისგან, რომლებიც ეტაპობრივად ჩაბარდება დამკვეთს. მომსახურების მიწოდების პირველი ორი ეტაპის საერთო ვადა 6 თვეა, რაც აითვლება ხელშეკრულების ხელმოწერიდან:

ბათუმში, „მაგნოლიას“ რეაბილიტაციისთვის საჭირო პროექტისა და ხარჯთაღრიცხვის დოკუმენტაციის მომზადების ეტაპები / წყარო: კონკურსი

კონკურსში წინადადებების მიღება 2026 წლის 11 ივლისს დაიწყება და 16 ივლისს დასრულდება.

  • „მაგნოლიას“ გვერდით ადრე ე.წ. „ლუჟკოვის სახლი“ იდგა, რომელიც დაანგრიეს და აქ ახლა ცათამბჯენებს აშენებს „ალიანს სიტი“. დაახლოებით 7 წლის წინ „მაგნოლიას“ დანგრევაზეც იყო საუბარი.

ამ თემაზე:

„ალიანს სიტი“ „მაგნოლიას” აღების საკითხის განხილვას მთავრობასთან გეგმავს

გადაბეჭდვის წესი

25 წელია ვწერთ იმაზე, რაც შენ გაწუხებს და რასაც მთავრობა გიმალავს, თუმცა დღეს, რეპრესიული პოლიტიკის პირობებში, როდესაც დამოუკიდებელ გამოცემებს „ქართული ოცნება“ შემოსავლის წყაროს უკეტავს, ამას მარტო ვეღარ შევძლებთ. ჩვენ არ ვეკუთვნით არცერთ პოლიტიკურ ძალას და ბიზნესჯგუფს. ჩვენ ვეკუთვნით საზოგადოებას. დღეს შენი მხარდაჭერა გვჭირდება _ ამისთვის შევქმენით მარტივი და უსაფრთხო პლატფორმა: შეგიძლია აირჩიო შენთვის მისაღები თანხა, რომლის გადახდასაც შეძლებ, თუნდაც თვეში 1 ლარი, და გახდე „ბათუმელებისა“ და „ნეტგაზეთის“ მხარდამჭერი. ჩვენ არ გვინდა დამატებით ფინანსურ ტვირთად ვიქცეთ ვინმესთვის. ჩვენთვის საზოგადოების მხარდაჭერა არა თანხის ოდენობით, არამედ ჩვენი მკითხველისა და გულშემატკივრის სიმრავლით იზომება.
უფრო მეტ ინფორმაციას, ასევე, წესებსა და პირობებს შეგიძლია გაეცნო მხარდაჭერის პლატფორმაზე.
ასევე:
ქუჩა ბათუმში, სადაც ასფალტი მხოლოდ დასაწყისში დააგეს – რას ამბობენ ბათუმის მერიაში
ქუჩა ბათუმში, სადაც ასფალტი მხოლოდ დასაწყისში დააგეს – რას ამბობენ ბათუმის მერიაში
როგორ გაუყიდეს ოჯახებს კერძო საკუთრებასთან მისასვლელი – მოქალაქეები მერიის წინააღმდეგ
როგორ გაუყიდეს ოჯახებს კერძო საკუთრებასთან მისასვლელი – მოქალაქეები მერიის წინააღმდეგ
ვინ იმღერებს საზღვაო სეზონის გახსნაზე ბათუმში – 144,5 ათასი ლარი ჰონორარებში
ვინ იმღერებს საზღვაო სეზონის გახსნაზე ბათუმში – 144,5 ათასი ლარი ჰონორარებში
ბათუმის ნაგავსაყართან ახალი გზის აშენებაზე 5,3-მილიონიანი ხელშეკრულება მზადდება
ბათუმის ნაგავსაყართან ახალი გზის აშენებაზე 5,3-მილიონიანი ხელშეკრულება მზადდება

უკრაინის ძალები 10 კილომეტრამდე დაწინაურდნენ კურსკში – ISW

რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 11 მარტი

ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 31 ოქტომბერი

2,5 მილიონით ბათუმში „მაგნოლიას“ რეაბილიტაციის პროექტზე კონკურსი გამოაცხადეს 17.06.2026
2,5 მილიონით ბათუმში „მაგნოლიას“ რეაბილიტაციის პროექტზე კონკურსი გამოაცხადეს
რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 17 ივნისი 17.06.2026
რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 17 ივნისი
კობახიძის განკარგულებით კვირიკეში მთას შლიან – წიაღისეულს ხელოვნური კუნძულისთვის იყენებენ 16.06.2026
კობახიძის განკარგულებით კვირიკეში მთას შლიან – წიაღისეულს ხელოვნური კუნძულისთვის იყენებენ
პოლიციელების ძალადობაზე საახლობლოშიც ბევრი მსმენია – ხალხი პოლიციის მხრიდან ძალადობაზე 16.06.2026
პოლიციელების ძალადობაზე საახლობლოშიც ბევრი მსმენია – ხალხი პოლიციის მხრიდან ძალადობაზე
„მოგვატყუეს, პროგრამა შეგვიცვალეს, კონტრაქტი დაგვირღვიეს“- თსუ-ს სტუდენტების პროტესტი 16.06.2026
„მოგვატყუეს, პროგრამა შეგვიცვალეს, კონტრაქტი დაგვირღვიეს“- თსუ-ს სტუდენტების პროტესტი
ავარია გონიოში – დაიღუპა მოტოციკლის მძღოლი 16.06.2026
ავარია გონიოში – დაიღუპა მოტოციკლის მძღოლი