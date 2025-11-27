„მეშვიდეკლასელებს უკვე ქურდულ ვარსკვლავებს უხატავენ ხელებზე“ – რას წერს გორელი პედაგოგი სკოლაზე

„ჩემი 27-წლიანი პედაგოგობა გორის მე-10 საჯარო სკოლაში დასრულდა!“ – ასე იწყებს ირმა ამბარდნიშვილი საკუთარი ფეისბუქის გვერდზე პოსტს და სამსახურიდან წასვლის მიზეზად ბევრ პრობლემასთან ერთად სკოლებში ქურდული მენტალიტეტის გავრცელებას ასახელებს.
პედაგოგის თქმით, „მეშვიდეკლასელებს უკვე ქურდულ ვარსკვლავებს რომ უხატავენ ხელებზე“, სისტემასთან ერთად მშობლებიც დამნაშავეები არიან.
პედაგოგის თქმით, სკოლებში დანიშნული არაპროფესიონალი დირექტორები „დაქალოჩკებით“ დაკომპლექტებულ დისციპლინური კომისიით მხოლოდ პედაგოგების ჩაგვრის ინსტრუმენტია.
ირმა ამბარდნიშვილის ფეისბუქპოსტს უცვლელად გთავაზობთ:
სკოლა, სადაც მოსწავლეს შეუძლია მასწავლებელს უთხრას” ყლეზე მკიდია”, ” გააჯვი”, ” ოეეე”, ” სახედარო” ჩაძაღლდი”, “ნეტა მოკვდე” და ა.შ. როცა დამრიგებელს და დირექტორს, მანდატურს ეუბნები ამის შესახებ, არა აქვს მნიშვნელობა მე ვიქნები თუ სხვა მასწავლებელი, მთელი კლასი შეჰყავთ მასწავლებლის გარეშე და – ” მართლა იყო ასეო?” და კლასი ჩუმადაა იმიტომ “ჩამშვებები” ვერ იქნებიან”, სტუკაჩები”. მერე ამათი მშობლები დაწერენ საჩივარს. შეიკრიბება დირექტორის დაქლოჩკებით დაკომპლექტებული დისციპლინური კომისია და გამოაქვთ საყვედურები.
ეს ფრთაშესხმული ბანდა – სწორედ ასე ეწოდება მათ, “ბავშვს” და ” მოსწავლეს” ვერ დავუძახებ, ახალ აქტივობას გეგმავენ. მაგალითად, გაკვეთილის ცხრილი ჰქონდათ და ყველა კლასში ასეთი უდისციპლინო და უპატრონო ბავშვებს დიახ უპატრონოს, არც წიგნი, არც რვეული, გაცდენები, არც მშობელი რომ არ კითხულობს! ავალებდნენ გაკვეთილის ჩაშლას და ეს თუ როგორ გამოიყვანენ და ნერვებს მოუშლიდნენ მასწავლებელს ტელეფონზე უნდა მოესმენინებინათ!
– ” დაგინებულია არავინ ჰყვება გაკვეთილს”! და ამ დროს ბიჭები, რომლებსაც სწავლა უნდათ ვერ და არ ჰყვებიან გაკვეთილებს, მერე სკოლის უკან ან პირდაპირ დერეფნებში საქმეები რომ არ გაურჩიონ!
როცა უნდათ შემოვლენ გაკვეთილზე, როცა უნდათ გავლენ, ადუღებული ყავის ჭიქებით, წიხლით გიღებენ კარებს! შენიშვნაზე თვალების ქაჩვით “წესიერად ილაპარაკეთი” – გიბრუნებენ პასუხს. ტანსაცმლის საკიდებთან იჯდა მეათეკლასელი გოგო და რომ ვუთხარი ტელეფონი გამორთე და მაგიდასთან დაჯექი-მეთქი, უარი გამომიცხადა, რომ ესე უნდოდა, უნდა მჯდარიყო. ბოლოს გაკვეთილი დატოვა იცით როგორ? კარები გამოაღო და ისე მოაჯახა შუშამ ზრიალი დაიწყო და მთელი კლასი შოკისგან დადუმდა! გგონიათ ან მშობელი მოვიდა ან თვითონ ბოდიში მოიხადა? – არა! რატომ უნდა მოვიხადოო და ისევ იგივე გააკეთა!
ან ნანა ტერმაკოზაშვილს რატომ გამოუტანეს სასტიკი საყვედური? – ტელეფონებში სქროლვა საგაკვეთილო პროცესის დროს დაშვებულია?
გოგო რომ ასეთი ჟარგონებით ილაპარაკებს გაკვეთილზე “მოუჭერს” , “თესლები” – უიი ტესლა უნდა მეთქვა და ხარხარებს!” არ გადამიღუნო და კიდევ რა ჩამოვთვალო ესენი ოჯახებში იზრდებიან? ამათ პატრონები ჰყავთ?
” ბავშვის” სტატუსი მხოლოდ თორმეტ წლამდეა და მერე არასრულწლოვნები არიან, რომლებიც პასუხს აგებენ სისხლის სამართლის დანაშაულზე! მათ შორის შეურაცხყოფაზე, ბულინგზე, დამცირებაზე! აღარ არიან ბავშვები! გაკვეთილზე რომ ითხოვენ “თავისუფალ გაკვეთილს” თქვენ გგონიათ ეს რამე თემატურია? – არა! უნდა ითამაშონ” მაფია” , “ჯოკერი”, “ბურა” ,”ქალაქობანა”.
ერთმანეთის უწმაწურ გინებასა და კლასში ერთმანეთის ცემა-ტყეპაზე რომ ვერ ვაშველებთ ეგ კიდევ სხვა საქმეა!
რას ვაკეთებთ მასწავლებლები? – ხედავთ მე განცხადება დავწერე. ყოველგვარ ზღვარს სცილდებოდა რაც მაკადრეს! სხვა მასწავლებლებს ეშინიათ დაკარგონ სამსახურები – 80% მასწავლებლების ოჯახები მის ხელფასს ელოდება!
პოზიცია “თანაც გადაჰყოლიან” – მე ხელფასი ავიღო! შიშით ხმას ვერ იღებენ ამ ორგანიზებული ბანდასთან და მერე ამათ “ბავშვთა უფლებების კონვენციის” მცოდნე მშობლებთან! ისინი გვჯობნიან ერთობაში პედაგოგებს და იცით რატომ? – გამოჭერილები ჰყავთ დირექტორებს, ზოგს სერტიფიკატი არა აქვს, ზოგს დიპლომი, ზოგის შვილს, ძმისშვილს, დისშვილს, შვილიშვილს დაუმსახურებლად ჩაახუტეს ოქროს მედალი! ზოგის მშობელი ემიგრანტია და “შოთო სიხარულიძეთი” გვემუქრება და ასე! :))) შენ დაუკარ არის! ახლა რამდენი ამზადებს საკუთარ მოსწავლეებს და რამდენი საჩუქრებს იღებს ემიგრანტი მშობლებისგან ეგ ცალკე გასარჩევია!
ხედავენ ამ ყველაფერს! ერთმა მშობელმა იცით რა მომწერა? – როგორო ჩემი შვილი ქართულად მაინც წერსო და აზერბაიჯანელებს, რომ ვერც სწავლობენ და ვერც კითხულობენ ჩემს შვილს და იმათაც ხუთი ქულაოო?
ან ვინმემ დაითვალა ამ ოქროს მედალოსნებმა ეროვნულ გამოცდებში როგორი ქულები აიღეს? – არა! უფუნქციო მედლების გულისთვის სიცოცხლე გვაქვს გამწარებულები! მეხუთე კლასში რომ “10” დაუწერე, მერე ვეღარ სწავლობს შენი შვილი და გაიგე რა!
ან ამ ნიშნებს რა ფასი აქვს, როცა” შედარებით” უნდა შეფასდეს მოსწავლე?
გაუმართავი კვება, როცა სატენდერო მოთხოვნაში მხოლოდ იჯარის თანხა დევს აუქციონზე და დირექტორი არ ითხოვს ფასებს! და გარეთ უფრო იაფი ღირს და სკოლის ღობეების უკან საცხობის კედელთან რიგია და გაკვეთილებზე არ შემოდიან, სანამ იმ სამი მეტრის კედლიდან აბობღებული მცხობელი ამათ ლობიანს მოაწოდებს! მერე როდის შემოვლენ კლასში და იქაც უნდა ჭამონ და კოკა-კოლა და ყავა ნეტარებით უნდა მიირთვან!
თქვენ როგორ ფიქრობთ, რამდენჯერ შეიძლება მოსწავლემ დათხოვნა ითხოვოს?- ყველა გაკვეთილზე!
რას აკეთებს ადმინისტრაცია? – სანტაობისთვის ემზადება!:)))
მერე ნუ გიკვირთ, რატომ მოკლეს 26 წლის მასწავლებელი, რატომ ყაჩაღობენ? რატომ არის ამდენი არასრულწლოვანი გოგო ძალადობის მსხვერპლი! თქვენ ყველანი დამნაშავენი ხართ ამ ბავშვების ფსიქიკის დარღვევაში! მეშვიდე კლასელებს უკვე ქურდულ ვარსკვლავებს რომ უხატავენ ხელებზე, თქვენ ხართ დამნაშავეები! მშობლის უფლებები და მოვალეობები ერთმანეთისგან რომ ვერ განუსხვავებიათ! რამდენ მშობელს უნდა ჩამოერთვას მშობლის უფლება? – ბევრს! ძალიან ბევრს! და ნუ გაამართლებთ, რომ დილიდან დაღამებამდე შრომობენ!
ჩვენი თაობის მშობლებიც არ იყვნენ უსაქმურები და არც ყველა ცხოვრობდა დალხენით, მაგრამ ზრდილობა და მორიდება ყველას ჰქონდა მასწავლებლის!
მასწავლებლის უფლებები ყველაზე მეტად უნდა იყოს დაფასებული და დაცული, ვიდრე პოლიციელის, ექიმის და ჯარისკაცის! ყველა ესენი მასწავლებელმა უნდა გაუზარდოს ქვეყანას!“
„ბათუმელები“ ცდილობს პედაგოგის მიერ აღწერილ გარემოებებზე განმარტებები მიიღოს განათლების სამინისტროსგან.