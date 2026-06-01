112-ის ყოფილი უფროსი განათლების სამინისტროში დანიშნეს

112-ის ყოფილი უფროსი გიორგი არსოშვილი განათლების სამინისტროში დანიშნეს.
ის დღეს, 1 ივნისს წარადგინეს სამინისტროს ერთ-ერთი სსიპის, „განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის“ უფროსად.
112-ის ხელმძღვანელად მუშაობის გარდა, გიორგი არსოშვილი მუშაობდა იუსტიციის სამინისტროში, სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროში.
შეგახსენებთ, რომ „ქართული ოცნების“ განათლების მინისტრი გივი მიქანაძე პოლიციის პოლკოვნიკია, მისი პირველი მოადგილე ლევან ღირსიაშვილი კი სახელმწიფო უსაფრთხოების პოლკოვნიკია.
გიორგი არსოშვილის ქონებრივი დეკლარაციის შესახებ ინფორმაცია „ბათუმელებმა“ 2025 წელს გამოაქვეყნა.
დეკლარაციის მიხედვით, გიორგი არსოშვილის ქონება საკმაოდ შთამბეჭდავად გამოიყურება. დეკლარაციის მიხედვით, იგი ფლობს ძვირადღირებულ სახლს თბილისში, რომელიც 771.4 კვმ-ზე განთავსებული და ასევე, სხვა უძრავ ქონებას.
გიორგი არსოშვილის მეუღლეც საჯარო მოხელეა. ის დანაშაულის პრევენციის, არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნულ სააგენტოში საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილედ მუშაობს.
საჯარო სამსახურში მუშაობის პარალელურად, მისი მეუღლე ბიზნესსაც ფლობს, კონკრეტულად „ამერიკულ საბავშვო ბაღს“, რომელიც 2016 წელს დააფუძნა.