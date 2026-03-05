სამინისტრომ სასკოლო ფორმების შეძენა-რეალიზაციისთვის ახალი შპს შექმნა

განათლების სამინისტრომ კიდევ ერთი ახალი შპს – „საგანმანათლებლო რესურსები‘‘ დააფუძნა, რომლის ფუნქციაც სასკოლი ფორმების შეძენა და შემდგომი რეალიზაცია იქნება.
შპს-ს მიხეილ ყუფარაძე უხელმძღვანელებს, რომელიც პარლამენტის გარდა, შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრში მუშაობდა.
„ახალ სტრუქტურულ ერთეულს მნიშვნელოვანი ფუნქცია ეკისრება, სასკოლო დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის კუთხით.
ზოგადი განათლების სისტემის რეფორმის ფარგლებში მომავალი სასწავლო წლიდან სკოლებში დაწყებით საფეხურზე, I–VI კლასებში სავალდებულო ხდება სასკოლო ფორმა და სწორედ „საგანმანათლებლო რესურსების‘‘ ერთ-ერთი ძირითადი ფუნქციაა აღნიშნული ფორმების შეძენა და შემდგომში რეალიზაცია.
ამასთანავე, სკოლების მომარაგება ყველა საჭირო ინვენტარითა და რესურსით, მათ შორის, სახელმძღვანელოებითა და ლაბორატორიების აღჭურვილობით‘‘- ნათქვამია სამინისტროს პრესრელიზში.
ამავე წყაროში არაფერია ნათქვამი, რა დაუჯდება სახელმწიფო ბიუჯეტს ახალი შპს-ს შენახვა და რამდენი იქნება მისი წლიური დაფინანსება.
