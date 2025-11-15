როდის გაანათებენ გრიგოლეთი-ქობულეთის ავტობანს

გრიგოლეთი-ქობულეთის ავტობანის 11-კილომეტრიანი მონაკვეთი, რომელიც სამი წელია გახსნილია, განათების გარეშეა. თუმცა, ამ ოთხზოლიანი ავტომაგისტრალის გასწვრივ გარეგანათების ბოძები დამონტაჟებულია.
გრიგოლეთი-ქობულეთის ავტობანი გრიგოლეთი-ურეკის გზას ქობულეთის შემოვლით გზასთან აკავშირებს [ეს ავტობანი, სადაც დაშვებული სიჩქარე 110 კმ/საათია, იწყება წყალწმინდაში, გაივლის ურეკის, შეკვეთილის ტერიტორიაზე და უერთდება ქობულეთის შემოვლით გზას, სადაც მოძრაობის სიჩქარე 70 კმ/საათამდე შეამცირეს].
ავტობანის წყალწმინდა-ხიდმაღალის მონაკვეთი კი, რომელიც მდინარე სუფსაზე გადადის, ჯერ კიდევ დაუსრულებელია.„ბათუმელებმა“ საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტში იკითხა, კონკრეტულად როდის ჩაირთვება განათება გრიგოლეთი-ქობულეთის გზის გახსნილ მონაკვეთზე და რომელი კომპანია აგრძელებს სამუშაოებს გზის დაუსრულებელ მონაკვეთზე. ამასთან, დაახლოებით როდის დასრულდება ამ ნაწილის მშენებლობა. თუმცა, დეპარტამენტში გვითხრეს, რომ ინფორმაცია ოფიციალური წერილით უნდა გამოვითხოვოთ.
წერილის გაგზავნის შემდეგ კი, დეპარტამენტიდან „ბათუმელებს“ მოგვწერეს, რომ მათ აღნიშნული ინფორმაციის გასაცემად მაქსიმუმ 10-დღიანი ვადა სჭირდებათ. დეპარტამენტის პასუხს, მიღების შემთხვევაში, აქვე მოგაწვდით.
გზების დეპარტამენტის ცხელ ხაზზე კი „ბათუმელებს“ უთხრეს, რომ გრიგოლეთი-ქობულეთის ავტობანზე გარეგანათების ჩართვა „მიმდინარე, 2025 წლის ბოლომდე არის დაგეგმილი“.საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიერ „ბათუმელებისთვის“ 2022 წლის აგვისტოში მოწოდებული ინფორმაციით, გრიგოლეთი-ქობულეთის გზის სამშენებლო სამუშაოები ეტაპობრივად 2022-2023 წლებში უნდა დასრულებულიყო. სახელშეკრულებო ღირებულება 228 721 622 ლარია. პროექტი დაფინანსებულია ევროპის საინვესტიციო ბანკის [EIB] მიერ.
გრიგოლეთი–ქობულეთის შემოვლითი 4-ზოლიანი გზა აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის [E60-ის] შემადგენელი მონაკვეთია. ამ გზის სიგრძე 14.4 კილომეტრია, საიდანაც მხოლოდ 11 კილომეტრია გახსნილი [ჯერ 5-კილომეტრიანი მონაკვეთი გახსნეს, შემდეგ 6 კილომეტრი].
გრიგოლეთი-ქობულეთის ავტობანი, როცა მთლიანად აშენდება, ერთმანეთთან ქობულეთის შემოვლით და სამტრედია-გრიგოლეთის ჩქაროსნულ მაგისტრალებს დააკავშირებს. რაც შეეხება სამტრედია-გრიგოლეთის მაგისტრალს, ის 4 მონაკვეთად[ლოტად] შენდებოდაა და პრობლემები აქაცაა. ეს მაგისტრალიც მაქსიმუმ 2020 წელს მთლიანად უნდა დასრულებულიყო.
ამ გზაზე მხოლოდ მეორე და მეოთხე ლოტია გახსნილი, დანარჩენ ორ ლოტზე კი სამუშაოები ამ დრომდე გრძელდება. მეოთხე ლოტზე, 2023 წლის 21 თებერვალს ხიდის ჩანგრევის გამო აღძრულ საქმეზე კი საქართველოს პროკურატურამ დიდი ოდენობით თანხის გაფლანგვის ბრალდებით 5 პირის მიმართ სისხლისსამართლებრივი დევნა დაიწყო. მათ შორის დაკავებულია საავტომობილო გზების დეპარტამენტის თავმჯდომარის იმჟამინდელი მოადგილე ლევან კუპატაშვილი.
გრიგოლეთი-ქობულეთის გზის [წყალწმინდა-ხიდმაღალას მონაკვეთი] მშენებლობასთან დაკავშირებით 2025 წლის ივლისში ინფრასტრუქტურის სამინისტროში განაცხადეს, რომ მშენებელ კომპანიასთან ხელშეკრულება შეწყდა.
ამ თემაზე:
გრიგოლეთი-ქობულეთის გზის მშენებლობის ხელშეკრულება შეწყდა – სამინისტრო