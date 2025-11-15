მთავარი,სიახლეები

როდის გაანათებენ გრიგოლეთი-ქობულეთის ავტობანს

15.11.2025 •
როდის გაანათებენ გრიგოლეთი-ქობულეთის ავტობანს
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

გრიგოლეთი-ქობულეთის ავტობანის 11-კილომეტრიანი მონაკვეთი, რომელიც სამი წელია გახსნილია, განათების გარეშეა. თუმცა, ამ ოთხზოლიანი ავტომაგისტრალის გასწვრივ გარეგანათების ბოძები დამონტაჟებულია.

გრიგოლეთი-ქობულეთის ავტობანზე გარეგანათება ჩართული არ არის / 10.11.2025

გრიგოლეთი-ქობულეთის ავტობანი გრიგოლეთი-ურეკის გზას ქობულეთის შემოვლით გზასთან აკავშირებს [ეს ავტობანი, სადაც დაშვებული სიჩქარე 110 კმ/საათია, იწყება წყალწმინდაში, გაივლის ურეკის, შეკვეთილის ტერიტორიაზე და უერთდება ქობულეთის შემოვლით გზას, სადაც მოძრაობის სიჩქარე 70 კმ/საათამდე შეამცირეს].

ავტობანის წყალწმინდა-ხიდმაღალის მონაკვეთი კი, რომელიც მდინარე სუფსაზე გადადის, ჯერ კიდევ დაუსრულებელია.

გრიგოლეთი-ქობულეთის ავტობანი [წყალწმინდა-ურეკი-შეკვეთილის მონაკვეთი] /1.11.2025

„ბათუმელებმა“ საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტში იკითხა, კონკრეტულად როდის ჩაირთვება განათება გრიგოლეთი-ქობულეთის გზის გახსნილ მონაკვეთზე და რომელი კომპანია აგრძელებს სამუშაოებს გზის დაუსრულებელ მონაკვეთზე. ამასთან, დაახლოებით როდის დასრულდება ამ ნაწილის მშენებლობა. თუმცა, დეპარტამენტში გვითხრეს, რომ ინფორმაცია ოფიციალური წერილით უნდა გამოვითხოვოთ.

წერილის გაგზავნის შემდეგ კი, დეპარტამენტიდან „ბათუმელებს“ მოგვწერეს, რომ მათ აღნიშნული ინფორმაციის გასაცემად მაქსიმუმ 10-დღიანი ვადა სჭირდებათ. დეპარტამენტის პასუხს, მიღების შემთხვევაში, აქვე მოგაწვდით.

გზების დეპარტამენტის ცხელ ხაზზე კი „ბათუმელებს“ უთხრეს, რომ გრიგოლეთი-ქობულეთის ავტობანზე გარეგანათების ჩართვა „მიმდინარე, 2025 წლის ბოლომდე არის დაგეგმილი“.

გრიგოლეთი-ქობულეთის ავტობანის მშენებარე მონაკვეთი [წყალწმინდა-ხიდმაღალა] / 1.11.2025

საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიერ „ბათუმელებისთვის“ 2022 წლის აგვისტოში მოწოდებული ინფორმაციით, გრიგოლეთი-ქობულეთის გზის სამშენებლო სამუშაოები ეტაპობრივად 2022-2023 წლებში უნდა დასრულებულიყო. სახელშეკრულებო ღირებულება 228 721 622 ლარია. პროექტი დაფინანსებულია ევროპის საინვესტიციო ბანკის [EIB] მიერ.

გრიგოლეთი–ქობულეთის შემოვლითი 4-ზოლიანი გზა აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის [E60-ის] შემადგენელი მონაკვეთია. ამ გზის სიგრძე 14.4 კილომეტრია, საიდანაც მხოლოდ 11 კილომეტრია გახსნილი [ჯერ 5-კილომეტრიანი მონაკვეთი გახსნეს, შემდეგ 6 კილომეტრი].

გრიგოლეთი-ქობულეთის ავტობანი, როცა მთლიანად აშენდება, ერთმანეთთან ქობულეთის შემოვლით და სამტრედია-გრიგოლეთის ჩქაროსნულ მაგისტრალებს დააკავშირებს. რაც შეეხება სამტრედია-გრიგოლეთის მაგისტრალს, ის 4 მონაკვეთად[ლოტად] შენდებოდაა და პრობლემები აქაცაა. ეს მაგისტრალიც მაქსიმუმ 2020 წელს მთლიანად უნდა დასრულებულიყო.

ამ გზაზე მხოლოდ მეორე და მეოთხე ლოტია გახსნილი, დანარჩენ ორ ლოტზე კი სამუშაოები ამ დრომდე გრძელდება. მეოთხე ლოტზე, 2023 წლის 21 თებერვალს ხიდის ჩანგრევის გამო აღძრულ საქმეზე კი საქართველოს პროკურატურამ დიდი ოდენობით თანხის გაფლანგვის ბრალდებით 5 პირის მიმართ სისხლისსამართლებრივი დევნა დაიწყო. მათ შორის დაკავებულია საავტომობილო გზების დეპარტამენტის თავმჯდომარის იმჟამინდელი მოადგილე ლევან კუპატაშვილი.

გრიგოლეთი-ქობულეთის გზის [წყალწმინდა-ხიდმაღალას მონაკვეთი] მშენებლობასთან დაკავშირებით 2025 წლის ივლისში ინფრასტრუქტურის სამინისტროში განაცხადეს, რომ მშენებელ კომპანიასთან ხელშეკრულება შეწყდა.

ამ თემაზე:

გრიგოლეთი-ქობულეთის გზის მშენებლობის ხელშეკრულება შეწყდა – სამინისტრო

 

 

 

გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
ასევე:
13-15 ნოემბერს სუფსა-ხაჯალიის ავტობანზე ავტომანქანების მოძრაობა აიკრძალება – დეპარტამენტი
13-15 ნოემბერს სუფსა-ხაჯალიის ავტობანზე ავტომანქანების მოძრაობა აიკრძალება – დეპარტამენტი
ქობულეთის შემოვლით გზაზე მაქსიმალური სიჩქარე 70 კმ/საათამდე შეამცირეს
ქობულეთის შემოვლით გზაზე მაქსიმალური სიჩქარე 70 კმ/საათამდე შეამცირეს
ბათუმი-სარფის გზის მშენებლობაზე ტენდერი გამოცხადებულია – გზების დეპარტამენტი
ბათუმი-სარფის გზის მშენებლობაზე ტენდერი გამოცხადებულია – გზების დეპარტამენტი
ქობულეთის შემოვლითი გზის ესტაკადაზე სადეფორმაციო ნაკერია დაზიანებული
ქობულეთის შემოვლითი გზის ესტაკადაზე სადეფორმაციო ნაკერია დაზიანებული

რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 12 აპრილი

რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 17 ოქტომბერი

რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 22 ნოემბერი

აჭარის სოფლების გაზიფიცირების შეფერხების მიზეზად 4 წლის წინ და დღესაც ხულო-ზარზმის გზის სამუშაოებს ასახელებენ  15.11.2025
აჭარის სოფლების გაზიფიცირების შეფერხების მიზეზად 4 წლის წინ და დღესაც ხულო-ზარზმის გზის სამუშაოებს ასახელებენ 
სახელმწიფო ქონებას პირდაპირი წესით ისევ გაყიდიან – პირობებს მთავრობა დაადგენს 15.11.2025
სახელმწიფო ქონებას პირდაპირი წესით ისევ გაყიდიან – პირობებს მთავრობა დაადგენს
როდის გაანათებენ გრიგოლეთი-ქობულეთის ავტობანს 15.11.2025
როდის გაანათებენ გრიგოლეთი-ქობულეთის ავტობანს
საპატრულოს თანამშრომელი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენების ბრალდებით დააკავეს – შსს 15.11.2025
საპატრულოს თანამშრომელი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენების ბრალდებით დააკავეს – შსს
რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 15 ნოემბერი 15.11.2025
რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 15 ნოემბერი
მზია ამაღლობელს მოსამართლემ შუშით გამოყოფილი ადგილიდან გამოსვლის საშუალება აღარ მისცა 14.11.2025
მზია ამაღლობელს მოსამართლემ შუშით გამოყოფილი ადგილიდან გამოსვლის საშუალება აღარ მისცა