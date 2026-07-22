„სარფის 8 კმ გვირაბის მშენებლობა რამდენიმე კვირაში დაიწყება“ – თუმცა ჯერ ხელშეკრულება არ არის დადებული

ბათუმი-სარფის ახალი გზის მშენებლობასთან დაკავშირებით „ოცნების“ ინფრასტრუქტურის მინისტრი აცხადებს, რომ რამდენიმე კვირაში გვირაბის მშენებლობა დაიწყება. საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ინფორმაციით კი, გზის მშენებელ კომპანიასთან ჯერ ხელშეკრულება გაფორმებული არ არის.
„სულ რამდენიმე კვირაში დაიწყება სარფის 8-კილომეტრიანი გვირაბის მშენებლობა“, – ეს განცხადება „ოცნების“ ინფრასტრუქტურის მინისტრმა, რევაზ სოხაძემ 21 ივლისს გააკეთა.
„ბათუმელები“ საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტს დაუკავშირდა. ჩვენ დავინტერესდით, გაფორმდა თუ არა უკვე ხელშეკრულება ბათუმი-სარფის[თურქეთის საზღვარი] ახალი ავტომაგისტრალის მშენებლობაზე გამოცხადებულ ტენდერში გამარჯვებულთან და რომელ კომპანიასთან დაიდო შეთანხმება.
„ხელშეკრულება ჯერ არ გაფორმებულა. მიმდინარეობს სატენდერო პროცედურები დონორი ორგანიზაციის [ADB] შესყიდვის წესებით“, – მოგვწერეს დღეს, 22 ივლისს, გზების დეპარტამენტიდან.
პროექტის მიხედვით, ბათუმი-სარფის ავტობანის მშენებლობის ფარგლებში დაგეგმილია 7,6 კილომეტრი სიგრძის გვირაბის გაყვანა, რომელიც სოფელ ახალსოფელში დაიწყება და სოფელ სარფში ზღვის სანაპიროსთან [ჩანჩქერთან], ბათუმი-სარფის არსებულ გზასთან გამოვა.
ვრცლად ამ თემაზე: ავტობანი – რა მეთოდით გაიყვანენ 7,6 კმ სიგრძის გვირაბს ახალსოფლიდან სარფამდე
ბათუმი-სარფის ახალი გზის პროექტი აზიის განვითარების ბანკის სესხისა და სახელმწიფო ბიუჯეტის თანადაფინანსებით უნდა განხორციელდეს. ფინანსთა სამინისტროს ინფორმაციით, გრძელვადიანი სესხის მოცულობა 306,6 მილიონი ევროა. 2026 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტში კი ბათუმი-სარფის გზის პროექტისთვის 68 მილიონი ლარია გაწერილი.
საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა ბათუმი-სარფის გზის მშენებლობაზე საერთაშორისო ტენდერი 2025 წლის 5 ნოემბერს გამოაცხადა. სატენდერო მოწვევის დოკუმენტის მიხედვით, ბათუმი-სარფის გზის მშენებლობისთვის დაახლოებით 4 წელია გათვლილი [1 440 დღე – ხელშეკრულების გაფორმებიდან], ხოლო მომდევნო დაახლოებით 3 წელი [1080 დღე] – „დეფექტების შეტყობინების პერიოდი“ იქნება.
„ჩვენ უკვე წელს გახსნილი გვექნება თბილისიდან ბათუმამდე მთლიანად მაგისტრალი ერთი, სამტრედიის ხიდის მონაკვეთის გარდა“, – განაცხადა „ოცნების“ მინისტრმა.
„სამტრედიის ხიდის მონაკვეთი“ ის 9,5 კილომეტრიანი მონაკვეთია [სამტრედიიდან ჯაპანამდე], სადაც მდინარე რიონზე ახალაშენებული ხიდი ჩაინგრა. გზების დეპარტამენტის ინფორმაციით, ამ ხიდის დასრულება დაგეგმილია 2027 წელს. შესაბამისად, დეპარტამენტში აცხადებენ, რომ დარჩენილ 9,5 კილომეტრიან მონაკვეთზე მოძრაობის გახსნაც მომავალ, 2027 წელს [წლის პირველ ნახევარში] არის დაგეგმილი.
თბილისიდან-ბათუმამდე კიდევ ერთი, გრიგოლეთი-ქობულეთის გზის 3-კილომეტრიანი მონაკვეთია დაუსრულებელი, რომელიც გრიგოლეთთანაა და მდინარე სუფსას კვეთს. თუმცა, გზების დეპარტამენტის ინფორმაციით, ამ მონაკვეთის გახსნა მიმდინარე, 2026 წელს არის დაგეგმილი.
ზოგადად, ამ დრომდე თბილისიდან-ბათუმამდე მაგისტრალის „მთლიანად გახსნას“ ხელი სამტრედია-გრიგოლეთის გზამ შეუშალა, რომელიც 4 ლოტად შენდებოდა. ამ გზის შემადგენელია სწორედ „სამტრედიის ხიდის მონაკვეთი“. ამავე გზის ლესა-ხაჯალიის მონაკვეთი კი 5 დღის წინ, 18 ივლისს გაიხსნა.
- „ქართული ოცნების“ 2016 წლის საარჩევნო დაპირებით, არათუ თბილისიდან-ბათუმამდე, არამედ მთლიანად „აღმოსავლეთ-დასავლეთის ავტობანის მშენებლობა“ [სარფიდან-წითელ ხიდამდე] მინიმუმ 2020 წელს უნდა დასრულებულიყო.
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