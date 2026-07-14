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ლანჩხუთი-ხაჯალიას ავტობანი უახლოეს პერიოდში გაიხსნება – გზების დეპარტამენტი

14.07.2026
ლანჩხუთი-ხაჯალიას ავტობანი უახლოეს პერიოდში გაიხსნება – გზების დეპარტამენტი
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

„სამტრედია–გრიგოლეთის ჩქაროსნულ მაგისტრალზე მესამე, 12 კმ-იანი მონაკვეთის მშენებლობა უახლოეს პერიოდში დასრულდება და მოძრაობა ახლა გზაზე გადაერთვება“ – წერს დღეს, 2026 წლის 14 ივლისს საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი.

საუბარია სამტრედია-გრიგოლეთის გზის ლანჩხუთი-ხაჯალიას მონაკვეთზე, რომლის ერთი ნაწილი [ლანჩხუთი-ლესა] 2025 წლის ბოლოს გაიხსნა და რომელიც დროებით 9 ივლისამდე იყო ჩაკეტილი.

რაც შეეხება მეორე ნაწილს [ლესა-ხაჯალიას], გზის ამ მონაკვეთთან დაკავშირებით დეპარტამენტი 17 ივნისს წერდა, რომ უახლოეს პერიოდში გაიხსნებოდა. სწორედ ამ მონაკვეთის გახსნით ავტობანზე მოძრაობა ჯაპანადან სუფსამდე მონაკვეთში უწყვეტად იქნება შესაძლებელი.

სამტრედია-გრიგოლეთის გზის მშენებლობა ოთხ მონაკვეთად [ლოტად] მიმდინარეობდა. აღნიშნული გზა საერთაშორისო მნიშვნელობის ჩქაროსნული მაგისტრალის ნაწილია და საერთო ჯამში, 52 კმ-იანია – იწყება ზესტაფონი-ქუთაისის შემოვლითი გზიდან და სრულდება გრიგოლეთში, მდინარე სუფსასთან.

ლესა-ხაჯალიას მონაკვეთის გახსნის შემდეგ სამტრედია-გრიგოლეთის ავტობანზე დარჩება გაუხსნელი 9,5 კილომეტრიანი მონაკვეთი [სამტრედიიდან ჯაპანამდე]. ეს მონაკვეთი გადადის მდინარე რიონზე, სადაც ხიდი ჩაინგრა. გზების დეპარტამენტის ინფორმაციით აღნიშნული ხიდის დასრულება დაგეგმილია 2027 წელს.

შესაბამისად, დეპარტამენტში აცხადებენ, რომ დარჩენილ 9,5 კილომეტრიან მონაკვეთზე მოძრაობის გახსნა მომავალ, 2027 წელს [წლის პირველ ნახევარში] არის დაგეგმილი.

სამტრედია-გრიგოლეთის ავტობანი. სამტრედია-ჯაპანას მონაკვეთი გაიხსნება 2027 წელს [აღნიშნულია წითელი ფერით. ლურჯი წერტილით კი მონიშნულია ჩანგრეული ხიდი რიონზე] / ჯაპანა-ლესა – გახსნილია / ლესა-ხაჯალია – უნდა გაიხსნას უახლოეს პერიოდში [მონიშნულია ყვითელი ფერით] / ხაჯალია-გრიგოლეთი[სუფსა] – გახსნილია.

გზების დეპარტამენტის ინფორმაციით მიმდინარე, 2026 წელს არის დაგეგმილი ასევე გრიგოლეთი-ქობულეთის დარჩენილი 3 კმ-იანი მონაკვეთის გახსნაც. ეს მშენებარე მონაკვეთი გრიგოლეთთანაა და მდინარე სუფსას კვეთს.

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