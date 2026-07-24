სად აშენდება ახალი ხიდი მდინარე ჭოროხზე, ბათუმი-სარფის ავტობანის პროექტით

სახელმწიფოს საკუთრებაში ცალკე საკადასტრო კოდად დაარეგისტრირეს ნაკვეთი მდინარე ჭოროხზე, რომელიც ბათუმი-სარფის ახალი ავტომაგისტრალის პროექტის არეალშია და სადაც საავტომობილო ხიდი უნდა აშენდეს.
ახალი ხიდი მდინარე ჭოროხზე მოქმედი [ე.წ. გონიოს] ხიდიდან ზემოთ, დაახლოებით 2,4 კილომეტრით იქნება დაშორებული.
ხიდი ბათუმის შემოვლით გზას ქალაქის სამრეწველო ზონიდან დააკავშირებს გვირაბს, რომლის მშენებლობაც ხელვაჩაურის სოფელ ახალსოფელში დაიწყება.ჭოროხის კალაპოტის სიგანე, იმ ადგილზე, სადაც ხიდი უნდა აშენდეს, დაახლოებით 1 კილომეტრია.
ბათუმი-სარფის ახალი ავტომაგისტრალი სწორედ ახალ ხიდზე და გვირაბში გაივლის.
ახალი გვირაბი, რომლის მშენებლობა სოფელ ახალსოფლის ტერიტორიაზე დაიწყება, სარფში, ანდრიას ჩანჩქერის მიმდებარედ გამოვა. ამ გვირაბის სიგრძე პროექტის მიხედვით 7,6 კილომეტრი იქნება
პროექტის გამო კერძო საკუთრების გამოსყიდვა უკვე დაწყებულია, ზოგან კი ექსპროპრიაცია გახდა საჭირო.
ბათუმი-სარფის გზის პროექტის ფარგლებში მომზადებული მიწის შესყიდვისა და განსახლების გეგმის თანახმად, გზის განთავსების ზოლში მოქცეულია კერძო საკუთრებაში/სარგებლობაში არსებული 117 მიწის ნაკვეთი, 9 საცხოვრებელი სახლი, 10 ბინა/არასაცხოვრებელი ფართობი, 27 კომერციული/ადმინისტრაციული შენობა და 37 დამხმარე ნაგებობა.
„მიწის შესყიდვისა და განსახლების გეგმის თანახმად, ჯამური საკომპენსაციო თანხა მიწის ნაკვეთებისათვის შეადგენს 61 410 384 ლარს, ხოლო შენობა-ნაგებობებისათვის – 44 630 671 ლარს. მიწის შესყიდვისა და განსახლების გეგმის განხორციელება დაიწყო 2025 წლის აგვისტოს თვეში“, – აღნიშნულია გზების დეპარტამენტისგან „ბათუმელებისთვის“ 2025 წლის 11 სექტემბერს გამოგზავნილ წერილში.
ავტობანი, გვირაბიდან თურქეთის საზღვრამდე მონაკვეთში, ბათუმი-სარფის არსებულ გზას დაემთხვევა.
დოკუმენტების მიხედვით ახალ გზას სარფის პლაჟთან შეხება არ ექნება.
პროექტით, ზღვის სანაპირო ზოლში დაგეგმილია დარღვეული ნაპირდამცავი კონსტრუქციის შეკეთება. ასევე, ზოგ ადგილებში სანაპიროს დიდი ზომის ლოდებით და ტეტრაპოდებითაც გაამაგრებენ.
ბათუმი-სარფის ავტობანის მშენებლობა 2031 წელს უნდა დასრულდეს, თუმცა მშენებელ კომპანიასთან ხელშეკრულება ჯერ გაფორმებული არ არის.
მიუხედავად ამისა, ბათუმი-სარფის ახალი გზის მშენებლობასთან დაკავშირებით „ოცნების“ მთავრობის ინფრასტრუქტურის მინისტრმა განაცხადა, რომ რამდენიმე კვირაში გვირაბის მშენებლობა დაიწყება.
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„სარფის 8 კმ გვირაბის მშენებლობა რამდენიმე კვირაში დაიწყება“ – თუმცა ჯერ ხელშეკრულება არ არის დადებული