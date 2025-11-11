მზია ამაღლობელის საქმე – განახლებადი ინფორმაცია სასამართლო დარბაზიდან

დღეს, 11 ნოემბერს, ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოში მზია ამაღლობელის საქმის განხილვა დაიწყო. „ბათუმელები“ გთავაზობთ პირდაპირ, განახლებად რეპორტაჟს მზია ამაღლობელის სასამართლო პროცესიდან.
შეგახსენებთ, რომ მზია ამაღლობელის ადვოკატები ასაჩივრებენ 6 აგვისტოს, ბათუმის საქალაქო სასამართლოში, ნინო სახელაშვილის გამოტანილ განაჩენს, რომლითაც მზია ამაღლობელს 2 წლით პატიმრობა მიესაჯა. ისინი გამამართლებელი განაჩენის გამოტანას მოითხოვენ. სააპელაციო სასამართლოში მზია ამაღლობელის საქმის მომხსენებლი მოსამართლეა ნიკოლოზ მარგველაშვილი. კოლეგიაში შედიან მოსამართლეები – მარინა სირაძე და ნანა ჯოხაძე.
13:05 სთ – სხდომა 13:00 საათზეა დანიშნული, თუმცა ჯერ არ დაწყებულა. მანდატურები ამბობენ, რომ სხდომა 24-კაციან დარბაზში უნდა ჩატარდეს. დასწრების მსურველი ბევრად მეტია.
მზია ამაღლობელი რამდენიმე წუთის წინ მოიყვანეს სასამართლოს შენობაში. სავარაუდოა, რომ უახლოეს პერიოდში სხდომა გაიხსნება.
13:10 სთ – დარბაზში უკვე შევიდნენ პროკურორები – თორნიკე გოგეშვილი და შოთა ჩხაიძე. “სამარცხვინო!” – ამ რეპლიკებით შეაცილეს ისინი ამაღლობელის მხარდასაჭერად შეკრებილებმა.
მზია ამაღლობელის კოლეგებმა, ოჯახის წევრებმა და მხარდამჭერებმა სხდომის დაწყებამდე, სასამართლოსთან სიმბოლური აქცია გამართეს. მათი მოსაზრებები შეგიძლიათ მოისმინოთ “ბათუმელების” პირდაპირ ეთერში.
13: 15 სთ – მზია ამაღლობელის მხარდასაჭერად მოსული მოქალაქეების ნაწილი სასამართლოს ჭიშკრებთან შეაყოვნეს. მათ სასამართლოს ეზოშიც კი არ უშვებენ. მზია ამაღლობელის მხარდასაჭერად, სასამართლოს უკანა ეზოსთან დაგეგმილმა სიმბოლურმა აქციამ სასამართლოს ცენტრალურ შესასვლელთან გადაინაცვლა. შეკრებილები სასამართლოს ეზოში შემოსვლას მოითხოვენ.
13: 20 სთ – „სილა რეჟიმს“- ამ წარწერით და მზია ამაღლობელის გამოსახულებიანი მაისური აცვია გოჩა მჟავანაძეს, „საერთაშორისო გამჭვირვალობა – საქართველოს“ აჭარის რეგიონულ წარმომადგენელს.
სხდომათა დარბაზში შემოსვლისას მას მანდატურმა უთხრა, რომ მაისური უნდა გაეხადა, ან ზემოდან შემოეცვა რამე. მჟავანაძემ უარი თქვა მაისურზე გამოსახული წარწერის დაფარვაზე. მანდატურმა უთხრა, რომ გაფრთხილებას აძლევს და მისი დარბაზში დარჩენის, ან გაძევების შესახებ გადაწყვეტილებას მოსამართლე მიიღებს.
13: 30 – მზია ამაღლობელი უკვე დარბაზშია. ტრადიციულად, ის დგას მისი უფლებადამცველების უკან, არ ჯდება ბრალდებულის სკამზე.
მოსამართლე ნიკოლოზ მარგველაშვილმა სხდომა გახსნა. ის მზია ამაღლობელს საკუთარ უფლებებს განუმარტავს.
„საპროცესო შეთანხმებასთან დაკავშირებით მიმდინარეობს მოლაპარაკება?” – იკითხა მოსამართლემ.
„არა“ – უპასუხა მას პროკურორმა თორნიკე გოგეშვილმა.
ადვოკატი კახა წერეთელი დარბაზის შეცვლის შუამდგომლობას აყენებს. მან მოსამართლეს განუმარტა, რომ სხვა ქალაქებიდან ჩამოსულია ბევრი ადამიანი, რომლებსაც სხდომაზე დასწრება უნდათ და სთხოვა, უფრო დიდ დარბაზში გადასვლა.
მოსამართლე ნიკოლოზ მარგველაშვილმა განაცხადა, რომ ეს საკითხი უკვე განიხილეს, თუმცა დღეს უფრო დიდ დარბაზში გადასვლის შესაძლებლობა არ არსებობს. მან ადვოკატს უთხრა, რომ თხოვნას მომდევნო სხდომისთვის გაითვალისწინებენ.
ადვოკატი მაია მწარიაშვილი აყენებს შუამდგომლობას დამატებითი მტკიცებულებების დაშვების შესახებ:
მაია მწარიაშვილმა ჩამოთვალა ის პრიზები და პრემიები, რომლებიც მზია ამაღლობელმა ბოლო თვეების განმავლობაში მიიღო საერთაშორისო ორგანიზაციებისგან. მათ შორის, სახაროვის პრემია.
ყველა ეს ჯილდო ამაღლობელმა მიიღო ეთიკური ჟურნალისტიკის, ადამიანის უფლებების დაცვის, თავისუფლებისა და დემოკრატიისთვის ბრძოლისთვის.
გარდა ამისა, მწარიაშვილმა მოითხოვა საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტთან და იუსტიციის სამინისტროსთან მიმოწერის დამადასტურებელი დოკუმენტების დასაშვებად ცნობა.
ამ წერილებით მზია ამაღლობელის ადვოკატები მოითხოვენ მოსამართლე ნინო სახელაშვილის განათლების დამადასტურებელ დოკუმენტს სისხლის სამართლის სპეციალიზაციაში. ისინი განმარტავენ, რომ მათ ჯერ კიდევ საქალაქო სასამართლოში საქმის განხილვისას არაერთხელ დააყენეს სახელაშვილის აცილების შუამდგომლობა იმ საფუძვლით, რომ მოსამართლეს არ აქვს შესაბამისი კომპეტენცია.
მაია მწარიაშვილმა სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლეთა კოლეგიას სთხოვა, გაითვალისწინონ ის გარემოება, რომ მათ დღემდე არ აქვთ იმ მოსამართლის განათლების დამადასტურებელი დიპლომი, რომელმაც მზია ამაღლობელს 2-წლიანი პატიმრობა მიუსაჯა.
გარდა ამისა, მაია მწარიაშვილმა წარადგინა დოკუმენტები მზია ამაღლობელის ჯანმრთელობის დინამიკის შესახებ. მან განსაკუთრებით ყურადღება გაამახვილა მზია ამაღლობელის მხედველობის პრობლემაზე.
14:00 სთ – კიდევ ერთი შუამდგომლობა ეხება მზია ამაღლობელის მობილური ტელეფონისა და სხვა პირადი ნივთების დაბრუნების საკითხს, რომელიც, როგორც ადვოკატმა განმარტა, დღემდე არ დაუბრუნებიათ მისთვის.
ადვოკატი კახა წერეთელი განმარტავს, რომ მზიასთვის პატიმრობის მისჯიდან დღემდე მის მიმართ სხვა გამამტყუნებელი განაჩენები რომ გამოეტანათ, ისინი აუცილებლად დაერთვებოდა საქმეს დამატებით მტკიცებულებებად. ზუსტად ამავე ლოგიკით უნდა დაერთოს საქმეს ის საერთაშორისო ჯილდოები, რომლებიც მან მიიღო.
პროკურორი თორნიკე გოგეშვილი აცხადებს, რომ ის ჯილდოები, რომლებიც მზია ამაღლობელმა თავისუფლებისა და დემოკრატიისთვის, ასევე სიტყვის თავისუფლებისთვის ბრძოლისთვის მიიღო, არ არის რელევანტური მიმდინარე საქმისთვის.
მან თქვა, რომ ეს ჯილდოები არის კონკრეტული ორგანიზაციების გადაწყვეტილება, რომელსაც შემხებლობა არ აქვს მოცემულ სისხლის სამართლის საქმესთან.
გარდა ამისა, პროკურორი არ ეთანხმება, რომ საქმეს დაერთოს ის დოკუმენტები, რომლითაც ადვოკატებმა მოსამართლე ნინო სახელაშვილის განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტები გამოითხოვეს იუსტიციის სამინისტროდან და ტექნიკური უნივერსიტეტიდან. გოგეშვილი მიიჩნევს, რომ საკმარისია ზეპირი განმარტება, რომელიც სახელაშვილმა ჯერ კიდევ პირველი ინსტანციის სასამართლოში საქმის განხილვისას გააკეთა და სააპელაციოში ამის განხილვა დროს გაწელავს.
პროკურორი თანახმაა, რომ საქმეს დაერთოს მზია ამაღლობელის ჯანმრთელობის მდგომარეობის ამსახველი დოკუმენტები. ის თანახმაა, საქმეს დაერთოს მოთხოვნა, ამაღლობელის პირადი ნივთების – მობილური ტელეფონის, გასაღებისა და პლასტიკური ბარათის დაბრუნების შესახებ. პროკურორმა განმარტა, რომ მინდობილ პირს ნებისმიერ დროს შეუძლია წაიღოს ამაღლობელის საბანკო ბარათი და გასაღები. რაც შეეხება მობილურ ტელეფონს, პროკურორის განმარტებით, მასზე დანიშნული ექსპერტიზის პასუხი ჯერ კიდევ არ მიუღიათ. შესაბამისად, მისი დაბრუნება, ამ ეტაპზე, ფიზიკურად არ შეუძლიათ.
14:15 სთ – „თქვენი ხმა ძალიან ცუდად მოდის ჩემამდე” – მიმართავს მზია ამაღლობელი მოსამართლე ნიკოლოზ მარგველაშვილს. მოსამართლე ჰპირდება, რომ უფრო ხმამაღლა ისაუბრებს.
რამდენადაც დამსწრეთა სკამიდან ჩანს (დარბაზი საკმაოდ გრძელია და ტრიბუნის მიღმა მოსამართლის დანახვა ჭირს), მოსამართლის წინ მიკროფონი არ არის დამაგრებული.
14:20 სთ – სხდომა მზია ამაღლობელის მხარდამჭერი შეძახილების ფონზე მიმდინარეობს. “თავისუფლება მზია ამაღლობელს” – ისმის სასამართლოს ეზოში მიმდინარე აქციიდან.
როგორც ჩანს, მსგავსი პერფორმანსი უცხოა ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს მანდატურებისთვის. მათ სცადეს ხმის ჩახშობა – ფანჯრების დახურვა, თუმცა ყველა ფანჯარა უკვე დახურული აღმოჩნდა, შეძახილების ხმა კი დარბაზში მაინც ისმის.
უკვე თითქმის ერთი საათია, რაც სხდომა მიმდინარეობს. ყველა ზის, გარდა მანდატურებისა და თავად მზიასი.
მზია ამაღლობელი არ არღვევს მისივე დადებულ პირობას – არ ჯდება ბრალდებულის სკამზე.
ის დგას ბრალდებულებისთვის გამოყოფილი შემინული სივრცის უკიდურეს მარჯვენა ნაწილში, მოსამართლის მხარეს.
აცვია ცისფერი პერანგი, თმა ისევ მოკლედ აქვს შეჭრილი, ბათუმის საქალაქო სასამართლოში განაჩენის გამოცხადების – 6 აგვისტოს შემდეგ, თითქოს, უფრო გამხდარია.
ხელში უჭირავს კალამი და ქაღალდი. პერიოდულად იკეთებს მხედველობის სათვალეს – მაშინ, როცა რამეს ინიშნავს. თუმცა, ძირითადად სათვალის გარეშეა.
ეტყობა, რომ გულისყურით უსმენს სხდომის მიმდინარეობას და ცდილობს, არაფერი გამორჩეს. პროკურორების საუბრისას, ძირითადად, იღიმება.
„მეტი სანქციები, რაც შეიძლება“ – უპასუხა მან მოსამართლის კითხვას, ხომ არ სურდა რამის დამატება ადვოკატის სიტყვის შემდეგ.
იქამდე, ადვოკატი მაია მწარიაშვილი საუბრობდა მოსამართლე ნინო სახელაშვილის სანქციებზე და განმარტავდა, რა საფუძვლით ითხოვენ მის აცილებას. შეგახსენებთ, რომ სანქცირებულები არიან საქმის პროკურორებიც – თორნიკე გოგეშვილი და შოთა ჩხაიძე.