მხარდაჭერა

მთავარი,სიახლეები

საქართველოში სოფლის მოსახლეობა 117 ათასი ადამიანით შემცირდა – საქსტატი

23.06.2026
საქართველოში სოფლის მოსახლეობა 117 ათასი ადამიანით შემცირდა – საქსტატი
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

საქართველოში სოფლის მოსახლეობა 2014 წელთან შედარებით 117 044 ადამიანით არის შემცირებული.

ეს არის მოსახლეობის 2024 წლის საყოველთაო აღწერის შედეგები, რომელიც სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა 2026 წლის 22 ივნისს გამოაქვეყნა.

  • საყოველთაო აღწერის მიხედვით, საქართველოში სულ 3 617 სოფელია.
  • აქედან 200 სოფელში 2024 წლისთვის მუდმივი მოსახლეობა არ ფიქსირდება. 40  სოფელში კი მხოლოდ 1 მოსახლე ცხოვრობს. 

საქსტატის 2024 წლის საყოველთაო აღწერის შედეგები.

გვაქვს ასევე 42 – ორკაციანი, 31- სამკაციანი სოფლებიც.

10 ადამიანი ცხოვრობს 22 სოფელში. 132 სოფელში კი – თითოეულში სულ ცოტა 5-6-7 ადამიანი.

მუნიციპალიტეტების მიხედვით, მოსახლეობის კლების ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი დაფიქსირდა ხულოში. 2014 წელთან შედარებით აქ მოსახლეობა 29.9%-ით შემცირდა. შუახევში კი 26.2%-ით. ორივე მუნიციპალიტეტი აჭარაშია.

მოსახლეობის რიცხოვნობის შემცირების ტენდენცია შეინიშნებოდა ასევე ცაგერის (18.2 პროცენტი), წყალტუბოს (15.1 პროცენტი) და ტყიბულის (14.9 პროცენტი) მუნიციპალიტეტებში.

კლების ტენდენცია გვაქვს სხვა რეგიონებშიც. კერძოდ: გურიის რეგიონში – 9.7 პროცენტი, სამეგრელო-ზემო სვანეთში – 7.6 პროცენტი. მნიშვნელოვანი შემცირება შეინიშნება ასევე რაჭა-ლეჩხუმსა და ქვემო სვანეთში – 6.8%, კახეთში – 4.6%, იმერეთში 4.3%.

 

გადაბეჭდვის წესი

25 წელია ვწერთ იმაზე, რაც შენ გაწუხებს და რასაც მთავრობა გიმალავს, თუმცა დღეს, რეპრესიული პოლიტიკის პირობებში, როდესაც დამოუკიდებელ გამოცემებს „ქართული ოცნება“ შემოსავლის წყაროს უკეტავს, ამას მარტო ვეღარ შევძლებთ. ჩვენ არ ვეკუთვნით არცერთ პოლიტიკურ ძალას და ბიზნესჯგუფს. ჩვენ ვეკუთვნით საზოგადოებას. დღეს შენი მხარდაჭერა გვჭირდება _ ამისთვის შევქმენით მარტივი და უსაფრთხო პლატფორმა: შეგიძლია აირჩიო შენთვის მისაღები თანხა, რომლის გადახდასაც შეძლებ, თუნდაც თვეში 1 ლარი, და გახდე „ბათუმელებისა“ და „ნეტგაზეთის“ მხარდამჭერი. ჩვენ არ გვინდა დამატებით ფინანსურ ტვირთად ვიქცეთ ვინმესთვის. ჩვენთვის საზოგადოების მხარდაჭერა არა თანხის ოდენობით, არამედ ჩვენი მკითხველისა და გულშემატკივრის სიმრავლით იზომება.
უფრო მეტ ინფორმაციას, ასევე, წესებსა და პირობებს შეგიძლია გაეცნო მხარდაჭერის პლატფორმაზე.
ასევე:
მოსახლეობის აღწერის შედეგებით, საქართველოში 3 929 581 ადამიანი ცხოვრობს
მოსახლეობის აღწერის შედეგებით, საქართველოში 3 929 581 ადამიანი ცხოვრობს
„მინიმუმ სამი შვილი უნდა გააჩინონ წყვილებმა, რომ შობადობის მატება იყოს ქვეყანაში“ – დემოგრაფი
„მინიმუმ სამი შვილი უნდა გააჩინონ წყვილებმა, რომ შობადობის მატება იყოს ქვეყანაში“ – დემოგრაფი
„თავისუფლების მოედანი“ აჭარაში მოსახლეობასთან შეხვედრებს იწყებს
„თავისუფლების მოედანი“ აჭარაში მოსახლეობასთან შეხვედრებს იწყებს
აჭარის მოსახლეობის ნახევარზე მეტი ბათუმში ცხოვრობს – სტატისტიკა
აჭარის მოსახლეობის ნახევარზე მეტი ბათუმში ცხოვრობს – სტატისტიკა

რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 26 ნოემბერი

ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 11 აგვისტო

რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 15 მარტი

24 ივნისს ბათუმში პოლიტპატიმრებზე ფილმებს აჩვენებენ 23.06.2026
24 ივნისს ბათუმში პოლიტპატიმრებზე ფილმებს აჩვენებენ
საიამ ბათუმში კარვის გაშლის გამო დაკავებული მოქალაქის საქმე სტრასბურგის სასამართლოში მოიგო 23.06.2026
საიამ ბათუმში კარვის გაშლის გამო დაკავებული მოქალაქის საქმე სტრასბურგის სასამართლოში მოიგო
საქართველოში სოფლის მოსახლეობა 117 ათასი ადამიანით შემცირდა – საქსტატი 23.06.2026
საქართველოში სოფლის მოსახლეობა 117 ათასი ადამიანით შემცირდა – საქსტატი
„სურთ ხალხმა თავი დაიცენზუროს“ – „ოცნება“ ტერმინებთან ბრძოლას იწყებს 23.06.2026
„სურთ ხალხმა თავი დაიცენზუროს“ – „ოცნება“ ტერმინებთან ბრძოლას იწყებს
შეღავათი მძღოლობის კანდიდატებს, რომლებიც ერთიან ეროვნულ გამოცდებშიც მონაწილეობენ 23.06.2026
შეღავათი მძღოლობის კანდიდატებს, რომლებიც ერთიან ეროვნულ გამოცდებშიც მონაწილეობენ
ვადაგასული ზღვის პროდუქტები გამოავლინეს ბათუმსა და ქობულეთში 23.06.2026
ვადაგასული ზღვის პროდუქტები გამოავლინეს ბათუმსა და ქობულეთში