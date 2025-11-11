მთავარი,სიახლეები

„სასამართლომ განაჩენში დამალა, რომ მზიას მხედველობა ციხეში დრამატულად გაუარესდა” – ადვოკატი

11.11.2025 •
„სასამართლომ განაჩენში დამალა, რომ მზიას მხედველობა ციხეში დრამატულად გაუარესდა” – ადვოკატი
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

„ბათუმის საქალაქო სასამართლომ განაჩენში დამალა და არ მიუთითა დაცვის მხარის მიერ სასამართლოზე გამოკვლეული მთელი რიგი დოკუმენტური მტკიცებულებები. წარმოუდგენელი მიკერძოების მხოლოდ 1 მაგალითს მოვიტან ამ ეტაპზე – ეს არის მზია ამაღლობელის ფორმა 100“ – თქვა მაია მწარიაშვილმა დღეს, ქუთაისში, მზია ამაღლობელის სააპელაციო საჩივრის განხილვისას.

მაია მწარიაშვილის თქმით, ბათუმის საქალაქო სასამართლომ, მზია ამაღლობელის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ საუბრისას, განაჩენში მიუთითა მხოლოდ ერთი ფორმა  100 სადაც ხაზი გაუსვა მხოლოდ იმას, რომ ამ დოკუმენტის მიხედვით მზია ამაღლობელს 8 წლის წინ გადატანილი ჰქონდა თვალის კერატოკონუსი.

„სინამდვილეში კი სასამართლომ დამალა ამ დოკუმენტის ის ნაწილები, რაზეც ჩვენ მივუთითეთ სასამართლოში და საგანგებოდ მივაქცევინეთ ყურადღება.

კერძოდ: ამ ფორმა 100-ში მითითებულია, რომ სასჯელაღსრულების დაწესებულებაში მოთავსებამდე მზია ამაღლობელის მარცხენა თვალის მხედველობა იყო მხოლოდ 0.02 (დაახლოებით 2%), მარჯვენა თვალის კი 0,3 (დაახლოებით 30%), რაც სათვალის გამოყენებით შესაძლოა გაუმჯობესებულიყო 90%-დე. ამავე დასკვნით მას მარჯვენა თვალზე არ ჰქონდა კერატოკონუსი, არამედ ჰქონდა მხოლოდ მარცხენა თვალზე.

ამ ფორმა 100-ის მიხედვით სწორედ ეს გარემოებები იყო მნიშვნელოვანი და არა ის, რომ 8 წლის წინ მზია ამაღლობელმა გადაიტანა თვალის დაავადება – კერატოკონუსი, რაც არასწორია.

ამავე დოკუმენტში წერია, რომ 8 წლის წინ მას ჰქონდა ჩატარებული თვალის ოპერაცია, ხოლო კერატოკონუსი მზია ამაღლობელს ჰქონდა ამ ფორმა 100-ის გაცემის მომენტისთვის და არა 8 წლის წინ,“ – თქვა მაია მწარიაშვილმა

მზია ამაღლობელის ადვოკატმა ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოში დეტალურად ისაუბრა იმის შესახებ, თუ რა დამალა მზია ამაღლობელის ჯანმრთელობის შესახებ ბათუმის საქალაქო სასამართლომ.

ადვოკატის თქმით, სასამართლომ მზია ამაღლობელის ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით ზერელედ მიუთითა მხოლოდ ერთი ფორმა 100, რომელიც აღწერდა მისი თვალის მდგომარეობას სასჯელაღსრულების დაწესებულებაში მოთავსებამდე, მაგრამ არ მიუთითა იმ დოკუმენტებზე, რომლებიც ადასტურებდნენ, რომ მისი მხედველობა დრამატულად გაუარესდა მისი სასჯელაღსრულების დაწესებულებაში მოთავსების შემდეგ.

მაია მწარიაშვილის თქმით, ბათუმის საქალაქო სასამართლოში, სხდომაზე გამოიკვლიეს შემდეგი დოკუმენტები:  კლინიკა „ვივამედში“ ჩატარებული 2 კვლევა თვალზე.

“2025 წლის 4 თებერვალს „ვივამედში“ ჩატარებული კვლევით, მისი შედარებით უკეთესი მარჯვენა თვალის მხედველობის კორექცია/გაუმჯობესება შესაძლებელი იყო მხოლოდ 60%-დე. ხოლო ამავე კლინიკაში 6 თებერვალს ჩატარებული კვლევით, მისი ამავე თვალის მხედველობა იყო დრამატულად გაუარესებული და შემცირებული 0,1-დე (დაახლოებით 10%-დე), რომლის სათვალით გაუმჯობესება შესაძლებელი იყო მხოლოდ 40%-დე. ამ ორივე დასკვნით, მას მხოლოდ მარცხენა თვალზე ჰქონდა კერატოკონუსი.

ამავე სხდომაზე გამოვიკვლიეთ და სასამართლოს ყურადღება მივაქციეთ სახალხო დამცველის მიერ მოწვეული კომისიის 14 თებერვლის დასკვნას, რომლის მიხედვით მზია ამაღლობელს უკვე აქვს მე-3 ხარისხის კერატოკონუსი ორივე თვალზე. ეს დასკვნა სასამართლომ მიუთითა განაჩენის 3.53 პუნქტში, თუმცა არ მიუთითა, თუ რა წერია ამ დასკვნაში და რატომაა მნიშვნელოვანი და ყურადსაღები ეს დასკვნა.

სასამართლომ განაჩენში ასევე არ მიუთითა ჩვენს მიერ ცნობის სახით წარდგენილი, 2025 წლის 22 ივლისით დათარიღებული ფორმა 100, რომლის მიხედვით მზია ამაღლობელს მარცხენა თვალზე უკვე აქვს მე-4 ხარისხის კერატოკონუსი და ამ თვალში მხედველობა არის მხოლოდ 0,01 (ფაქტობრივად არა აქვს), ასევე კიდევ უფრო გაუარესებულია მარჯვენა თვალის მხედველობითი უნარი და ამავე დასკვნით მზია ამაღლობელს დადასტურებულად ორივე თვალზე აქვს კერატოკონუსი, რაც მას არ ჰქონდა სასჯელაღსრულების დაწესებულებაში მოთავსებამდე,“ – თქვა მაია მწარიაშვილმა.

ნახეთ რეპორტაჟი სააპელაციო სასამართლოში მიმდინარე მზია ამაღლობელის სასამართლო პროცესიდან: 

მზია ამაღლობელის საქმე – განახლებადი ინფორმაცია სასამართლო დარბაზიდან

გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
ასევე:
მზია ამაღლობელის შემდეგი სასამართლო სხდომა ქუთაისში 14 ნოემბერს გაიმართება
მზია ამაღლობელის შემდეგი სასამართლო სხდომა ქუთაისში 14 ნოემბერს გაიმართება
რა თქვა მზია ამაღლობელმა სააპელაციო სასამართლოში
რა თქვა მზია ამაღლობელმა სააპელაციო სასამართლოში
პროკურატურა მზია ამაღლობელისათვის 4-დან 7 წლამდე პატიმრობას ითხოვს – განხილვა სააპელაციოში
პროკურატურა მზია ამაღლობელისათვის 4-დან 7 წლამდე პატიმრობას ითხოვს – განხილვა სააპელაციოში
აქვს თუ არა მოსამართლე ნინო სახელაშვილს იურისტის დიპლომი? – ადვოკატები განმარტებას ითხოვენ
აქვს თუ არა მოსამართლე ნინო სახელაშვილს იურისტის დიპლომი? – ადვოკატები განმარტებას ითხოვენ

ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 27 აგვისტო

„რუსები წყვეტენ ხალხს, მაგრამ დონბასის საზღვარზე ვერ გადიან“ – ინტერვიუ გადამდგარ გენერალთან

ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 12 ივნისი

მზია ამაღლობელის შემდეგი სასამართლო სხდომა ქუთაისში 14 ნოემბერს გაიმართება 11.11.2025
მზია ამაღლობელის შემდეგი სასამართლო სხდომა ქუთაისში 14 ნოემბერს გაიმართება
რა თქვა მზია ამაღლობელმა სააპელაციო სასამართლოში 11.11.2025
რა თქვა მზია ამაღლობელმა სააპელაციო სასამართლოში
„სასამართლომ განაჩენში დამალა, რომ მზიას მხედველობა ციხეში დრამატულად გაუარესდა” – ადვოკატი 11.11.2025
„სასამართლომ განაჩენში დამალა, რომ მზიას მხედველობა ციხეში დრამატულად გაუარესდა” – ადვოკატი
Turkish Aircraft Crashes Near Georgia-Azerbaijan Border, Investigation Underway 11.11.2025
Turkish Aircraft Crashes Near Georgia-Azerbaijan Border, Investigation Underway
პროკურატურა მზია ამაღლობელისათვის 4-დან 7 წლამდე პატიმრობას ითხოვს – განხილვა სააპელაციოში 11.11.2025
პროკურატურა მზია ამაღლობელისათვის 4-დან 7 წლამდე პატიმრობას ითხოვს – განხილვა სააპელაციოში
კახეთში „ოცნების“ წარმომადგენლები ერთმანეთს დაუპირისპირდნენ 11.11.2025
კახეთში „ოცნების“ წარმომადგენლები ერთმანეთს დაუპირისპირდნენ