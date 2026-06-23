საიამ ბათუმში კარვის გაშლის გამო დაკავებული მოქალაქის საქმე სტრასბურგის სასამართლოში მოიგო

„საიამ კარვის გაშლის გამო პირის ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევის ცნობის საქმე ევროპულ სასამართლოში მოიგო,“ – წერს საია დღეს, 23 ივნისს გავრცელებულ ინფორმაციაში.
საუბარია ბათუმში, 2022 წელს მომხდარ შემთხვევაზე: მოქალაქე ზურაბ ქარჩავამ საკონსტიტუციო სასამართლოსთან კარავი გაშალა და ბავშვებისთვის სკოლებში უფასო კვება მოითხოვა. ზურაბ ქარჩავა კარავში დარჩენას და შიმშილობის დაწყებას აპირებდა, მაგრამ პოლიციელებმა მას კარავი წაართვეს და პოლიციის განყოფილებაში გადაიყვანეს.
ზურაბ ქარჩავას ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმი შეუდგინეს.
მნიშვნელოვანია, რომ კარვის გაშლის შესახებ მოქალაქემ მერიას წინასწარ, წერილობით აცნობა.
საიამ ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს 2023 წლის სექტემბერში ევროპული კონვენციის მე-6 [სამართლიანი სასამართლოს უფლება] და მე-10 [გამოხატვის თავისუფლება] მუხლების დარღვევის დადგენის მოთხოვნით მიმართა.
„დღეს საიამ სტრასბურგის სასამართლოში მეორე მნიშვნელოვანი საქმეც [გიორგი ანწუხელიძის საქმე] მოიგო. ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ დაადგინა, რომ კარვის გაშლის გამო პირის ადმინისტრაციული წესით სამართალდამრღვევად ცნობა ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მოთხოვნებს ეწინააღმდეგება.
ორივე საქმეზე საია საზოგადოებას დეტალურ ინფორმაციას 15:00 საათზე გააცნობს,“ – აღნიშნულია საიას მიერ 23 ივნისს გავრცელებულ ინფორმაციაში.
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