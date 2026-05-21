„სიმართლეში ბრალდებული“- სააგენტო „სუპერმარკეტმა“ D&AD-ის პრესტიჟული ჯილდო მიიღო

21.05.2026
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

კრეატიულმა სააგენტო „სუპერმარკეტმა“ დიზაინისა და რეკლამის პრესტიჟული ორგანიზაციის, D&AD-ის სპეციალური ჯილდო, „ხის ფანქარი“ მიიღო ნამუშევრისთვის – „მზია ამაღლობელი – სიმართლეში ბრალდებული“, კატეგორიაში – ჟურნალ-გაზეთების დიზაინი.

„სიმართლეში ბრალდებული“ არის „სუპერმარკეტის“ მიერ მომზადებული გაზეთის სპეცნომერი, რომელიც გამოცემა „ბათუმელების“ ისტორიას წლების განმავლობაში გამოქვეყნებული სტატიების სათაურების მიხედვით ასახავს და ეხმიანება მზია ამაღლობელის, „ბათუმელებისა“ და „ნეტგაზეთის“ დამფუძნებლის უკანონო პატიმრობის საქმეს.

D&AD-ის ვებგერდზე ვკითხულობთ:

„სიმართლეში ბრალდებული“ ​​არის გაზეთის სპეციალური გამოცემა, რომელიც შექმნილია დამოუკიდებელ მედიასაშუალებებთან, „ბათუმელებთან“ და „ნეტგაზეთთან“ ერთად.

გამოცემა ეხმიანება ჟურნალისტ მზია ამაღლობელის დაპატიმრებას, რომელიც 21 წელზე მეტია კორუფციასა და ძალაუფლების ბოროტად გამოყენებაზე წერს.

გამოცემა მთლიანად სათაურებისგან შედგება — 100-ზე მეტი სათაურისგან, რომლებიც ქრონოლოგიურად, სამი მთავრობის მიხედვითაა დალაგებული. მინიმალისტური, მონოქრომული განლაგება მკაფიო კანონზომიერებას ავლენს: მთავრობები იცვლება, რეპორტაჟის სტანდარტი – არა“.

ეს არ არის „სუპერმარკეტის“ პირველი ჯილდო „სიმართლეში ბრალდებულისთვის“.

წელს, 2026 წლის მაისში, სააგენტო „სუპერმარკეტმა“ მიიღო რამდენიმე ჯილდო ბაქოს საერთაშორისო ფესტივალზე, Baku Flames-ზე, მათ შორის:

  • ვერცხლის მედალი სოციალური ვიდეორგოლისთვის – „12 მოქალაქე“, რომელიც მზია ამაღლობელის პატიმრობას ეხმიანება;
  • ვერცხლის მედალი გამოცემისთვის – „სიმართლეში ბრალდებული“;
  • ბრინჯაოს მედალი გამოცემისთვის – „ივერია — დამოუკიდებლობის საკითხი“;
  • ბრინჯაოს მედალი ინტეგრირებული კამპანიისთვის – „დამოუკიდებლობა: პირველი პირის გამოცდილება“.

ასევე,  „სუპერმარკეტმა“ ნამუშევრისთვის – „მზია ამაღლობელი – სიმართლეში ბრალდებული“ – Epica Awards-ის ვერცხლის ჯილდო მიიღო  გამოცემის დიზაინის კატეგორიაში.

შემოქმედებითი ინდუსტრიის საერთაშორისო ფესტივალ Ad Black Sea-ზე კი „სუპერმარკეტი“ კატეგორიაში – საუკეთესო დიზაინი, პრინტი და პოსტერი, გახდა ოქროს მედლის მფლობელი გამოცემისთვის – „სიმართლისთვის ბრალდებული“.

