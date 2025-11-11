მთავარი,სიახლეები

აქვს თუ არა მოსამართლე ნინო სახელაშვილის იურისტის დიპლომი? – ადვოკატები განმარტებას ითხოვენ

11.11.2025 •
აქვს თუ არა მოსამართლე ნინო სახელაშვილის იურისტის დიპლომი? – ადვოკატები განმარტებას ითხოვენ
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

მზია ამაღლობელის ადვოკატები 5 თვეა საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოდან ითხოვენ ბათუმის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე ნინო სახელაშვილის უმაღლესი იურიდიული განათლების დამადასტურებელ დოკუმენტს.

დღეს, 11 ნოემბერს, ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოში მიმდინარე სასამართლო პროცესზე ეს საკითხი ადვოკატებმა კიდევ ერთხელ დააყენეს.

მზია ამაღლობელის ადვოკატის, მაია მწარიაშვილის თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ მოსამართლის კვალიფიკაციის შესახებ ინფორმაცია საჯაროა, არც იუსტიციის საბჭო და არც საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ნინო სახელაშვილის იურიდიული განათლების დამადასტურებელ დოკუმენტს არ ასაჯაროებს.

მოსამართლე ნინო სახელაშვილმა არსებითად განიხილა  მზია ამაღლობელის მიმართ დაწყებული სისხლის სამართლის საქმე და მას 2-წლიანი სასჯელიც გამოუტანა.

ადვოკატების თქმით, არის თუ არა სახელაშვილი სისხლის სამართალში კვალიფიცირებული, მზია ამაღლობელის დაცვის მხარისთვის უმნიშვნელოვანეს გარემოებას წარმოადგენს.

მაია მწარიაშვილის თქმით, ის ინფორმაცია, რაც იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ვებ-გვერდზეა გამოქვეყნებული  ნინო სახელაშვილის შესახებ, აჩენს კითხვის ნიშნებს იმასთან დაკავშირებით, თუ რამდენად აკმაყოფილებს მისი კვალიფიკაცია საერთო სასამართლოების შესახებ საქართველოს კანონით დადგენილ კრიტერიუმებს.

ოფიციალური სივის მიხედვით, ნინო სახელაშვილმა 2010 წელს დაამთავრა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ-სოციალური ფაკულტეტი სამართალმცოდნეობის სპეციალიზაციით, ხოლო 2012 წელს დაამთავრა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნეს-ინჟინერინგის მაგისტრატურა კერძო სამართლის სპეციალიზაციით.

2011 წელს გაიარა მოსამართლის თანაშემწის სასწავლო კურსი, 2019 წელს ჩააბარა მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოცდა სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სამართლის სპეციალიზაციაში, ხოლო 2020-2021 წლებში იყო იუსტიციის უმაღლესი სკოლის მსმენელი.

ის რომ ნინო სახელაშვილს სისხლის სამართალში კვალიფიკაცია არ აქვს, 18 მარტს გამართულ სასამართლო სხდომაზე თავადვე დაადასტურა. ახლა ადვოკატები ეძებენ დოკუმენტს, რომლითაც მისი იურიდიული განათლება დადასტურდება.

ამავე თემაზე:

მზია ამაღლობელის ადვოკატი მოსამართლეს: „თქვენ ვერ აკმაყოფილებთ მიუკერძოებლობის სტანდარტს“

გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
ასევე:
მზია ამაღლობელის საქმე – განახლებადი ინფორმაცია სასამართლო დარბაზიდან
მზია ამაღლობელის საქმე – განახლებადი ინფორმაცია სასამართლო დარბაზიდან
მზია ამაღლობელის პროცესი პატარა დარბაზში იმართება, სასამართლოს ეზო ჩაკეტეს
მზია ამაღლობელის პროცესი პატარა დარბაზში იმართება, სასამართლოს ეზო ჩაკეტეს
სააპელაციო სასამართლოში იწყება მზია ამაღლობელის საჩივრის განხილვა
სააპელაციო სასამართლოში იწყება მზია ამაღლობელის საჩივრის განხილვა
მზია ამაღლობელი ვენაში პაულ ვაიზის პრიზით დააჯილდოვეს
მზია ამაღლობელი ვენაში პაულ ვაიზის პრიზით დააჯილდოვეს

დრონებით თავდასხმა სავარაუდოდ „შაჰედებს“ ასაწყობ ქარხანაზე – აფეთქება რუსეთში

ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 31 იანვარი

რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 6 აგვისტო

კახეთში „ოცნების“ წარმომადგენლები ერთმანეთს დაუპირისპირდნენ 11.11.2025
კახეთში „ოცნების“ წარმომადგენლები ერთმანეთს დაუპირისპირდნენ
აქვს თუ არა მოსამართლე ნინო სახელაშვილის იურისტის დიპლომი? – ადვოკატები განმარტებას ითხოვენ 11.11.2025
აქვს თუ არა მოსამართლე ნინო სახელაშვილის იურისტის დიპლომი? – ადვოკატები განმარტებას ითხოვენ
მზია ამაღლობელის საქმე – განახლებადი ინფორმაცია სასამართლო დარბაზიდან 11.11.2025
მზია ამაღლობელის საქმე – განახლებადი ინფორმაცია სასამართლო დარბაზიდან
მზია ამაღლობელის პროცესი პატარა დარბაზში იმართება, სასამართლოს ეზო ჩაკეტეს 11.11.2025
მზია ამაღლობელის პროცესი პატარა დარბაზში იმართება, სასამართლოს ეზო ჩაკეტეს
როგორი ამინდი იქნება ბათუმში უახლოეს დღეებში 11.11.2025
როგორი ამინდი იქნება ბათუმში უახლოეს დღეებში
ბათუმში მეზობლის დაჭრის ბრალდებით კაცი დააკავეს 11.11.2025
ბათუმში მეზობლის დაჭრის ბრალდებით კაცი დააკავეს