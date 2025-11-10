მზია ამაღლობელი ვენაში პოლ ვაიზის პრიზით დააჯილდოვეს

მთავარი,სიახლეები

10.11.2025 •
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

10 ნოემბერს ავსტრიის დედაქალაქში, ვენაში, პოლ ვაიზის პრემიით დააჯილდოვეს ამჟამად პატიმრობაში მყოფი ჟურნალისტი და მედიამენეჯერი მზია ამაღლობელი .

აღნიშნული პრემია გაიცემა სამოქალაქო საზოგადოების ინიციატივის, Courage2030-ის მიერ. პრემია სიმამაცისთვის გადაეცემათ იმ პირებსა და ორგანიზაციებს, რომლებმაც განსაკუთრებული წვლილი შეიტანეს ადამიანის უფლებების დაცვაში, სხვადასხვა მიმართულებით.

მზია ამაღლობელს სიმამაცისთვის პრიზი გადაეცა ჟურნალისტიკის კატეგორიაში.

დაჯილდოების ცერემონიას ვენაში „ნეტგაზეთის“ მთავარი რედაქტორი ნესტან ცეცხლაძე და „ბათუმელების“ მთავარი რედაქტორი, ეთერ თურაძე ესწრებოდნენ.

ვენა, 10 ნოემბერი, დაჯილდოების ცერემონია

პოლ ვაიზის ჯილდო დაარსდა რამდენიმე წელის წინ, ავსტრიელი, ჰოლოკოსტს გადარჩენილი იურისტის, პოლ ვაიზის პატივსაცემად.

პოლ ვაიზის ოჯახი 1938 წელს ვენიდან დახაუს ფაშისტურ საკონცენტრაციო ბანაკში იყო გადასახლებული, სადაც დაიღუპნენ მისი დედა და და. მან გადაწყვიტა მთელ ცხოვრება მიეძღვნა ლტოლვილების დაცვისათვის.  იგი გახდა საერთაშორისო სამართლის ექსპერტი, რომლის მთავარი მიზანი იყო ლტოლვილთა დახმარება. იყო ჟენევის ლტოლვილთა კონვენციის თანაავტორი, მნიშვნელოვანი საფუძველი ჩაუყარა საერთაშორისო სამართალს თავშესაფრის მოთხოვნასთან დაკავშირებით. თავისი მოღვაწეობით მან მილიონობით ლტოლვილს საშუალება მისცა, აეშენებინათ უსაფრთხო ახალი ცხოვრება ახალ სამშობლოში.

„ჩვენ მისია დავისახეთ, გვახსოვდეს ეს დიდი ავსტრიელი. ამიტომ, დავაარსეთ პოლ ვაიზის პრემია, რომელიც პატივს მიაგებს ადამიანის უფლებების დაცვის საქმეში შეტანილ გამორჩეულ წვლილს. ამით ჩვენ გვსურს ვაჩვენოთ, რომ ამ სამყაროში ჯერ კიდევ ბევრია გამბედაობის, ადამიანობის და თანაგრძნობის მაგალითები. და უამრავი ადამიანია, ვინც მთელი გულით უძღვნის თავს სხვების დახმარებას – ისევე, როგორც პოლ ვაიზი აკეთებდა ამას“ – ვკითხულობთ ვებგვერდზე.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
