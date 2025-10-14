მთავარი,სიახლეები

რას აშენებენ ბათუმის იახტკლუბთან – პროექტი, რომელიც 9 წლის წინ დაიწყო და ჯერ არ დასრულებულა

14.10.2025 •
რას აშენებენ ბათუმის იახტკლუბთან – პროექტი, რომელიც 9 წლის წინ დაიწყო და ჯერ არ დასრულებულა
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ლაუნჯი, ყავის ბარი, საქმიანი ზონა, დამხმარე ბლოკი, ტექნიკური და სასაწყობე სივრცეები – სწორედ ამას მოიცავს ნაგებობა, რომლის მშენებლობაც ბათუმის ნავმისადგომთან მიმდინარეობს. მშენებლობა იახტკლუბის განვითარების პროექტის შემადგენელი ნაწილია. ეს პროექტი კი 2017 წელს დაიგეგმა და თავდაპირველი შეთანხმებით, 2021 წელს უნდა დასრულებულიყო.

ბათუმი, იახტკლუბის მშენებლობა / ფოტო: 14.10.2025

აჭარის მთავრობამ  ბათუმის იახტკლუბი 2017 წელს „სილქ როუდ ჯგუფის“ შვილობილ კომპანია „რივიერას“ 1 ლარად 20-წლიანი იჯარით და გარკვეული პირობებით გადასცა. მათ შორის, კომპანია ვალდებული იყო 2021 წლამდე ეტაპობრივად განეხორციელებინა 3 მილიონი აშშ დოლარის ინვესტიცია.

ამ პირობების შესრულებას, ანუ იახტკლუბისა და მიმდებარე ტერიტორიის განვითარებას „სილქ როუდი“ ბიძინა ივანიშვილის მიერ დაფუძნებული თანაინვესტირების ფონდის ფინანსური თანამონაწილეობით გეგმავდა.

ამ თემაზე: როგორი იქნება ბათუმის იახტკლუბი – პროექტი

აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროსა და „რივიერას“ შორის გაფორმებული ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვადები რამდენჯერმე შეიცვალა. შეიცვალა იახტკლუბის განვითარების პროექტის სამუშაო ვერსიაც. საბოლოოდ კი მშენებლობაზე ნებართვა 2025 წლის მარტში გაიცა.

იახტკლუბის შენობის რენდერი: თავდაპირველი [ზემოთ] და საბოლოო [ქვემოთ] ვერსია, რომელსაც უკვე აშენებენ

„იახტკლუბის მშენებლობის [III კლასის შენობა] მიზნით შეთანხმდეს არქიტექტურული პროექტი და გაიცეს მშენებლობის ნებართვა. მშენებლობის ნებართვის მოქმედების ვადა განისაზღვროს 2028 წლის 30 მარტამდე“ – აღნიშნულია ბათუმის მერის 2025 წლის 27 მარტის ბრძანებაში.

განმარტებითი ბარათის მიხედვით: „პროექტით გათვალისწინებულია იახტკლუბის მშენებლობა. შენობა შედგება ორი ბლოკისგან, ძირითადი ბლოკი, სადაც განთავსებულია ლაუნჯი, ყავის ბარი, რეცეფცია და საქმიანი ზონა [შეხვედრების და სამუშაო ოთახების სახით] და დამხმარე ბლოკი, სადაც განთავსებულია სველი წერტილები, ტექნიკური და სასაწყობე სივრცეები.

ძირითადი ბლოკი შედგება 0.00 და +2.60 ნიშნულებზე განთავსებული ორი მიწის დონის ზედა სართულისგან, ხოლო დამხმარე ნაგებობა ერთსართულიანი ობიექტია. საპროექტო შენობის ფასადები მოპირკეთდება ხით და ქვით. დასაგეგმარებელი შენობის ყველა ნაწილი მისაწვდომია შშმ პირთათვის“.

ბათუმი, იახტკლუბის მშენებლობა / ფოტო: 14.10.2025

შპს „რივიერამ“ 1 ლარად 20 წლით სარგებლობაში მიღებული ქონება განსაკარგავად სხვას – შპს „ბათუმის იახტ კლუბს“ მისცა. იახტკლუბის ტერიტორია „რივიერამ“ 19-წლიანი იჯარით გასცა. ეს კომპანია, ქონების იჯარით აღებამდე რამდენიმე დღით ადრე დაარეგისტრირეს თბილისში.

ბათუმის იახტკლუბი – ფოტომონტაჟი პროექტიდან

თავდაპირველი გეგმით ახალ შენობაში „იახტების და სხვა მცურავი საშუალებების აქსესუარების მაღაზია და შოურუმიც“ უნდა განთავსებულიყო, თუმცა, მშენებარე ობიექტის პროექტში ეს გათვალისწინებული აღარ არის.

ბათუმის იახტკლუბი – ფოტომონტაჟი პროექტიდან

კომპანია „ბათუმის იახტ კლუბი“, სახელმწიფოსგან ზღვის 1 ჰექტრამდე ფართობის სარგებლობაში გადაცემას ითხოვს 2037 წლამდე. კომპანიაში თავის დროზე განაცხადეს, რომ ეს ტერიტორია მათ იახტების მოძრაობის უსაფრთხოებისთვის სჭირდებათ.

ბათუმის იახტკლუბთან ზღვის აკვატორიის ნაწილი მიწის ნაკვეთად სახელმწიფომ სწორედ ამ კომპანიის მიმართვის შემდეგ დაირეგისტრირა 2019 წელს:

ვრცლად ამ თემაზე: სახელმწიფომ 1 ჰექტარი ზღვა მიწად დაირეგისტრირა, რომელსაც სავარაუდოდ „რივიერას“ გადასცემს

ბათუმი, იახტკლუბის მშენებლობა / ფოტო: 14.10.2025

ბათუმი, იახტკლუბის მშენებლობა / ფოტო: 14.10.2025

იახტკლუბის განვითარების პროექტი მიბმულია იმ პროექტს, რომელიც „ტრამპ თაუერის“ ნაცვლად ბათუმში „სილქ თაუერის“ აშენებას ითვალისწინებს. „სილქ თაუერის“ პროექტს „სილქ როუდ ჯგუფი“ ახორციელებს, ფინანსური მხარდამჭერი კი „თანაინვესტირების ფონდია“, რომლის ერთ-ერთი დამფუძნებელი ბიძინა ივანიშვილია.

ამ თემაზე: ბათუმის კონცხზე 5-ის ნაცვლად 3 თაუერი აშენდება – ყველაზე მაღალი 240 მეტრი იქნება

სახელმწიფო აუდიტის ანგარიშის მიხედვით, აჭარის საკუთრებაში არსებული შპს „ბათუმის ნავსაყუდელი 2015“, რომლის საწესდებო კაპიტალიდან მთავრობამ იახტკლუბის ნავსაყუდელი ამოიღო და „სილქ როუდ ჯგუფის“ შვილობილ „რივიერას“ იჯარით გადასცა, მომგებიანი კომპანია იყო.

„მომგებიანი კომპანიის საწესდებო კაპიტალიდან ქონების ამოღებით ამ კომპანიამ შემოსავლის მნიშვნელოვანი წყარო დაკარგა. აღნიშნული გარიგებით, სახელმწიფო ორგანიზაციებმა საერთო ჯამში ქონების წლიური საიჯარო ქირის სახით 380 094 ლარი დაკარგეს“, – აცხადებდა აუდიტი.

საქმე იმაშია, რომ „რივიერა“ 1 ლარად იჯარით აღებული ტერიტორიით [იახტკლუბი] 2038 წლამდე ისარგებლებს. ის შემოსავლები კი, რაც ადრე „იახტკლუბიდან“ აჭარის ბიუჯეტში შედიოდა, „რივიერას“ რჩება. იახტკლუბის ნავსაყუდელში დგომისთვის იახტების, თუ პატარა სასეირნო გემების მფლობელები ფულს იხდიან, სწორედ ამ თანხაზეა საუბარი.

ამ თემაზე:

1 ლარად გასხვისებული იახტკლუბის მოწყობა ისევ გადაიდო – რა თანხას კარგავს ბიუჯეტი

გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
ასევე:
ბათუმის დიდ ნაწილს წყალი არ მიეწოდება – რა თქვეს კომპანიაში?
ბათუმის დიდ ნაწილს წყალი არ მიეწოდება – რა თქვეს კომპანიაში?
გოროდოკში ხიდი კვლავ ჩაკეტილია – ახლის მოწყობაში 2,5 მილიონი ლარი დაიხარჯება
გოროდოკში ხიდი კვლავ ჩაკეტილია – ახლის მოწყობაში 2,5 მილიონი ლარი დაიხარჯება
ბათუმში ყოფილი აბანოს მუზეუმად გადაკეთება დასრულდა – ახალი კონკურსი 211 ათასი ლარით
ბათუმში ყოფილი აბანოს მუზეუმად გადაკეთება დასრულდა – ახალი კონკურსი 211 ათასი ლარით
ჭოროხის დელტა, რომლის დაცვაზეც მთავრობამ უნდა იზრუნოს, მთავრობისგანაა დასაცავი
ჭოროხის დელტა, რომლის დაცვაზეც მთავრობამ უნდა იზრუნოს, მთავრობისგანაა დასაცავი

რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 5 აპრილი

უკრაინის თავდაცვამ 3 რუსული თვითმფრინავი ჩამოაგდო

ახალი წლის ღამეს რუსეთმა 90 „შაჰედით“ შეუტია უკრაინას

„პენსიონერების დაპატიმრებაცაა?“ – გამოკითხვა ბათუმში ქუჩის გადაკეტვის გამო დაპატიმრებაზე 14.10.2025
„პენსიონერების დაპატიმრებაცაა?“ – გამოკითხვა ბათუმში ქუჩის გადაკეტვის გამო დაპატიმრებაზე
რატომ დგას მაღალი ძაბვის გადამცემი ბოძი საბავშვო ბაღის ეზოში? – რას ამბობენ მერიაში 14.10.2025
რატომ დგას მაღალი ძაბვის გადამცემი ბოძი საბავშვო ბაღის ეზოში? – რას ამბობენ მერიაში
ციხე გზის გადაკეტისთვის – ვის შეეხება “ოცნების” მიერ დაანონსებული საკანონმდებლო ცვლილება 14.10.2025
ციხე გზის გადაკეტისთვის – ვის შეეხება “ოცნების” მიერ დაანონსებული საკანონმდებლო ცვლილება
თუ ახალი პოლიტიკური ძალები ვერ გამოჩნდება მალე, ეს შეიძლება დიდხანს ვეღარ მოხერხდეს – ინტერვიუ 14.10.2025
თუ ახალი პოლიტიკური ძალები ვერ გამოჩნდება მალე, ეს შეიძლება დიდხანს ვეღარ მოხერხდეს – ინტერვიუ
რას აშენებენ ბათუმის იახტკლუბთან – პროექტი, რომელიც 9 წლის წინ დაიწყო და ჯერ არ დასრულებულა 14.10.2025
რას აშენებენ ბათუმის იახტკლუბთან – პროექტი, რომელიც 9 წლის წინ დაიწყო და ჯერ არ დასრულებულა
„ნუ დახვალთ ლუარსაბის და დარეჯანის ყოველდღიურობაზე“ – ისტორიის პედაგოგი კოლეგებს 14.10.2025
„ნუ დახვალთ ლუარსაბის და დარეჯანის ყოველდღიურობაზე“ – ისტორიის პედაგოგი კოლეგებს