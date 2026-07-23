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ბათუმში, უძრავი ქონების მყიდველებში უცხოელების წილი 47%-მდე გაიზარდა – Colliers Georgia

23.07.2026
ბათუმში, უძრავი ქონების მყიდველებში უცხოელების წილი 47%-მდე გაიზარდა – Colliers Georgia
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

„Colliers Georgia“-ს ახალი კვლევის მიხედვით, 2026 წლის პირველ ნახევარში, ბათუმში, საცხოვრებელი ბინების გაყიდვების რაოდენობა გასული წლის პირველ ნახევართან შედარებით 11.4%-ით გაიზარდა და 7838 ერთეული შეადგინა. ბაზრის ზომა კი 29%-ით 507 მილიონ დოლარამდე გაიზარდა.

2026 წლის ივნისში ახალაშენებული ბინების ტრანზაქციების რაოდენობა 2025 წლის ივნისთან შედარებით 11.6%-ით გაიზარდა, ძველი ბინების ტრანზაქციებმა კი 26.4%-ით იკლო.

ტრანზაქციების რაოდენობა 24.5%-ით გაიზარდა მეორეულ ბაზარზე, ხოლო პირველად ბაზარზე 0.8%-იანი კლება დაფიქსირდა.

უცხოელი მყიდველების წილი ძველი და ახალი პროექტების ტრანზაქციებში გასული წლის ივნისთან შედარებით გაიზარდა და 47% შეადგინა, ხოლო ქართველი მყიდველების წილი 49%-მდე შემცირდა. ახალ და ძველ პროექტებში ტრანზაქციების რაოდენობის ზრდის 87% უცხოელ მყიდველებზე მოდის.

რაც შეეხება ფასებს, ბათუმში 2026 წლის ივნისში ახალაშენებული ბინების საშუალო შეწონილი ფასი, გასული წლის ივნისთან შედარებით, 22.6%-ით გაიზარდა და კვ.მ-ზე 1 455 დოლარი შეადგინა.

„კოლიერსის“ ინფორმაციით, ზრდის ძირითადი მამოძრავებელი პირველადი ბაზარი იყო, სადაც მაჩვენებელმა 30.4%-ით მოიმატა.

„კოლიერსი“ ასევე განმარტავს, რომ პირველად ბაზარზე ტრანზაქციების ნაწილი გვიან რეგისტრირდება, რის გამოც ფასების ზრდის ტრენდი არ ასახავს რეალობას. ამასთან, დარეგისტრირდა რამდენიმე ძვირიანი პროექტის ტრანზაქცია.

რაც შეეხება, მეორეულ ბაზარს, აქ საშუალო შეწონილმა ფასმა 13.7%-ით მოიმატა.

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