როდის დაიწყება ორმხრივი მოძრაობა პუშკინის ქუჩაზე ბათუმში

ბათუმში, პუშკინის ქუჩაზე [ლორიას ქუჩიდან ვაჟა-ფშაველას ქუჩამდე მონაკვეთში] ავტოტრანსპორტის ორმხრივი მოძრაობის აღდგენას დაახლოებით 2 კვირა დასჭირდება. ეს დრო საგზაო ნიშნების მონტაჟს და შესაბამის მონიშვნებს სჭირდება, რაც მერიის შპს „ბათუმის ავტოტრანსპორტმა“ უნდა გააკეთოს.
„ალექსანდრე პუშკინის ქუჩაზე ორმხრივი მოძრაობის აღდგენისთვის საჭირო საგზაო ნიშნებისა და გზის მონიშვნის სამუშაოები მიმდინარე კვირიდან უკვე დაწყებულია. სამუშაოები 15 სამუშაო დღეში დასრულდება“, – მოგვწერეს 7 ივლისს „ბათუმის ავტოტრანსპორტიდან“.
სამუშაოს დაწყებას და „15 სამუშაო დღეს“ თუ გავითვალისწინებთ, გზა ორმხრივი მოძრაობისთვის მზად 25 ივლისს უნდა იყოს.
ქალაქის მერიაში „ბათუმელებს“ განუცხადეს, რომ პუშკინის ქუჩაზე ორმხრივი მოძრაობა შესაბამისი ნიშნების მონტაჟის დასრულებისთანავე აღდგება. მძღოლების ახალ წესთან შეგუების მიზნით კი, დაახლოებით ერთი კვირის განმავლობაში მოძრაობას საპატრულო პოლიციის ეკიპაჟები გაუწევენ მეთვალყურეობას.
პუშკინის ქუჩაზე, პარმენ ლორიას ქუჩიდან ვაჟა-ფშაველას ქუჩამდე მონაკვეთში, ავტომანქანების ორმხრივი მოძრაობის აღდგენაზე გადაწყვეტილება ბათუმის საკრებულომ 2026 წლის 30 ივნისს მიიღო.
ბათუმში რამდენიმე ქუჩაზე, მათ შორის პუშკინის ქუჩაზე, მოძრაობის წესები, მერიის წინადადებით და საკრებულოს გადაწყვეტილებით, 2020 წლის 15 დეკემბრიდან შეიცვალა.
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