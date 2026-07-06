ტაბლო გამორთულია, ავტობუსი კი მოძრაობს – რომელ საათამდე მუშაობს მუნიციპალური ტრანსპორტი ბათუმში

ბათუმში მუნიციპალური ტრანსპორტის სამუშაო დრო გაიზარდა, თუმცა მოსაცდელებთან, სადაც ელექტროტაბლოებია, საღამოს 11:00 საათის შემდეგ ავტობუსების განრიგი ტაბლოზე ქრება და მხოლოდ საათს აჩვენებს. წესით ეს იმას ნიშნავს, რომ ავტობუსები აღარ მოძრაობენ, თუმცა ასე არ არის.
„ბათუმის ავტოტრანსპორტის“ ინფორმაციით, 2026 წლის პირველი ივლისიდან „საზოგადოებრივი ტრანსპორტი მოქალაქეებს ყოველდღიურად 07:00 საათიდან 01:00 საათამდე მოემსახურება“.
მოქალაქეები გვწერენ, რომ ხშირად ღამის 12 საათის შემდეგ ტრანსპორტი არ არის, ან ტაბლო, რომელიც ტრანსპორტის გადაადგილებას აჩვენებს, გამორთულია, ავტობუსები კი ამ დროს დადის.
„ბათუმის ავტოტრანსპორტის“ ცხელ ხაზზე „ბათუმელებს“ უთხრეს, რომ ღამის პირველი საათი არის დრო, როცა ავტობუსები მუშაობას უკვე ასრულებენ და არა ბოლო რეისის შესრულების დრო.
„შესაბამისად, ესა თუ ის ნომერი ავტობუსი ბოლო რეისს უკუმიმართულებით [ანუ, ასე ვთქვათ, ბოლო გაჩერებიდან] იწყებს ღამის 22:26 საათზე [N6 ავტობუსი], 23:57 საათზე [N4] ან 00:17 საათზე [N1] და ა.შ. შესაბამისად, სხვადასხვა გაჩერებაზე ეს ავტობუსები ბუნებრივია სხვადასხვა დროს იქნებიან“ – გვითხრეს ცხელ ხაზზე.
„საინფორმაციო ტაბლოებთან დაკავშირებით ამ ეტაპზე ფიქსირდება ტექნიკური ხარვეზი. აღნიშნული პრობლემა მიმდინარე კვირის ბოლომდე სრულად აღმოიფხვრება“ – მოგვწერეს დღეს, 6 ივლისს, „ბათუმის ავტოტრანსპორტიდან“.
„რაც შეეხება სამარშრუტო მიმართულებების ბოლო ბრუნებს, ინფორმაცია წარმოდგენილია ცხრილში, სადაც მითითებულია თითოეული სამარშრუტო მიმართულების ფარგლებში ა წერტილიდან ბოლო გასვლისა და ბ წერტილიდან ბოლო დაბრუნების დროები“.
ქვემოთ ცხრილში მოცემულია როგორც ბათუმის მუნიციპალური ავტობუსების, ასევე მიკროავტობუსების ჩამონათვალი ნომრების მიხედვით და ბოლო გასვლის დროები.
რაც შეეხება ა და ბ წერტილებს:
მაგალითად, N4 ავტობუსი აღმაშენებლის ქუჩიდან [ა წერტილიდან] ბოლოს გამოდის 22:52 საათზე და გოროდოკიდან [ანუ ბ წერტილიდან] უკან ბრუნდება 23:57 საათზე;
N16 ავტობუსი კი ბათუმიდან ბოლოს გადის 22:32 საათზე და სარფიდან უკან გამოსვლის დრო არის 23:40 საათი;
N7 ავტობუსის შემთხვევაში, ვინაიდან ის წრიულ მარშრუტს ასრულებს, ა და ბ წერტილები იგივეა. ამიტომ უკუმიმართულების ბოლო დრო არის ა წერტილიდან [აღმაშენებლის ბოლოდან] ბოლო გასვლის დრო, გაივლის სრულ წრეს და ბრუნდება ისევ ა წერტილში.