მხარდაჭერა

მთავარი,სიახლეები

ამბავი ლელაზე, რომელმაც 20 წლის ბიჭი ზღვაში დახრჩობას გადაარჩინა – „კამერა მივაწოდე, არაფერი მეტი“

26.07.2026
ამბავი ლელაზე, რომელმაც 20 წლის ბიჭი ზღვაში დახრჩობას გადაარჩინა – „კამერა მივაწოდე, არაფერი მეტი“
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

„კამერა მივაწოდე, არაფერი მეტი, მალე მოვიდნენ ბიჭებიც და გამოვიყვანეთ“, – ასე გვიყვება ლელა ფარტენაძე ამბავს, რომელზეც საზოგადოება სოციალურ ქსელში აქტიურად წერს და გმირობას უწოდებს, ლელას კი – ამ ამბის გმირს.

ლელა ამბობს, რომ „კამერა მიაწოდა და არაფერი მეტი“, მაგრამ თვითმხილველები ფეისბუქზე წერენ, რომ ბიჭის გადარჩენას სხვებიც შეეცადნენ, მაგრამ „ამ გოგომ ყველაზე მეტად გარისკა.“

შემთხვევა საღამო ხანს, ბათუმის სანაპიროზე მოხდა, „სანრემოს“ მიმდებარედ 20 წლის ბიჭი ზღვაში ტივტივაზე ოდნავ შორს იყო გასული, ყვიროდა და შველას ითხოვდა.

ამ დროს სანაპიროზე იყო და სახლში წასასვლელად ემზადებოდა ლელა ფარტენაძე. ის მცირეწლოვან შვილთან, მულთან და მის შვილებთან ერთად იყო, როცა საფრთხეში ჩავარდნილი ბიჭის ხმა გაიგო.

ლელა არც კი დაფიქრებულა, დაუყოვნებლივ გადახტა წყალში, სწრაფად გაცურა და ე.წ. დამცავი კამერა მიუტანა მას, ბიჭი კამერას დაეყრდნო, ამ დროს მიუახლოვდნენ სხვებიც და ახალგაზრდა ნაპირზე უსაფრთხოდ გამოიყვანეს.

„ბავშვს ჩავაცვი, ის იყო წასვლას ვაპირებდით, როცა ხმა გავიგე. ცურვა კარგად ვიცი, ბათუმში გავიზარდე, ახლა თბილისში ვცხოვრობ, როცა დავოჯახდი იქ გადავედი.

მსგავსი შემთხვევა არასდროს მქონია, ერთადერთი, რაც ვიცი, არის ის, რომ პანიკაში მყოფ ადამიანს წყალში უკანა მხრიდან უნდა მოუახლოვდე, მხრებში უნდა მოკიდო ხელი, მე ეს არ დამჭირვებია, კამერა გავუტანე, მალევე კაცები მოვიდნენ და ისინი დაეხმარნენ, ერთად გამოვიყვანეთ.“

ლელას სიმამაცის ამბავი ფეისბუქზე  გავრცელდა. ლელა ამბობს, რომ ძალიან ბედნიერია, როცა ხალხი პოზიტიური კომენტარებით ეხმაურება მის ამბავს:

„იმდენი მეხმიანება და მლოცავს, როცა ამას ვკითხულობ, ძალიან ბედნიერი ვარ, მეც და ჩემს ოჯახიც. მეუღლეც ბედნიერია, ისიც კი არ უთქვამს – გარისკეო და ასე შემდეგ. მითხრა, ამხელაა მადლი რომ გააკეთე, ძალიან ბედნიერი ვარო. ყველას მადლიერი ვარ, ძალიან დიდი მადლობა“.

ლელა ფარტენაძე ოჯახთან ერთად

ლელას გადარჩენილი ბიჭის მამიდამ დაურეკა, უთხრა, რომ ბიჭი კარგად არის.

ლელა პროფესიით ექთანია, თუმცა ამ მიმართულებით არ მუშაობს, ახლა ბაგა-ბაღშია დასაქმებული.

ლელა  გვიყვება, რომ ბავშვობიდან ცურავს, თუმცა შორს გასვლას აღარ რისკავს: „ახლა უკვე პატარა მყავს, არ ვრისკავ“, თუმცა სხვის გადასარჩენად შორს გასვლაზე არ უყოყმანია.

გადაბეჭდვის წესი

25 წელია ვწერთ იმაზე, რაც შენ გაწუხებს და რასაც მთავრობა გიმალავს, თუმცა დღეს, რეპრესიული პოლიტიკის პირობებში, როდესაც დამოუკიდებელ გამოცემებს „ქართული ოცნება“ შემოსავლის წყაროს უკეტავს, ამას მარტო ვეღარ შევძლებთ. ჩვენ არ ვეკუთვნით არცერთ პოლიტიკურ ძალას და ბიზნესჯგუფს. ჩვენ ვეკუთვნით საზოგადოებას. დღეს შენი მხარდაჭერა გვჭირდება _ ამისთვის შევქმენით მარტივი და უსაფრთხო პლატფორმა: შეგიძლია აირჩიო შენთვის მისაღები თანხა, რომლის გადახდასაც შეძლებ, თუნდაც თვეში 1 ლარი, და გახდე „ბათუმელებისა“ და „ნეტგაზეთის“ მხარდამჭერი. ჩვენ არ გვინდა დამატებით ფინანსურ ტვირთად ვიქცეთ ვინმესთვის. ჩვენთვის საზოგადოების მხარდაჭერა არა თანხის ოდენობით, არამედ ჩვენი მკითხველისა და გულშემატკივრის სიმრავლით იზომება.
უფრო მეტ ინფორმაციას, ასევე, წესებსა და პირობებს შეგიძლია გაეცნო მხარდაჭერის პლატფორმაზე.
ასევე:
ბათუმში, უძრავი ქონების მყიდველებში უცხოელების წილი 47%-მდე გაიზარდა – Colliers Georgia
ბათუმში, უძრავი ქონების მყიდველებში უცხოელების წილი 47%-მდე გაიზარდა – Colliers Georgia
როდის დაიწყება ორმხრივი მოძრაობა პუშკინის ქუჩაზე ბათუმში
როდის დაიწყება ორმხრივი მოძრაობა პუშკინის ქუჩაზე ბათუმში
ტაბლო გამორთულია, ავტობუსი კი მოძრაობს – რომელ საათამდე მუშაობს მუნიციპალური ტრანსპორტი ბათუმში
ტაბლო გამორთულია, ავტობუსი კი მოძრაობს – რომელ საათამდე მუშაობს მუნიციპალური ტრანსპორტი ბათუმში
რას უპირებენ მწვანე კონცხზე პირსს, სადაც შესვლაც აკრძალულია
რას უპირებენ მწვანე კონცხზე პირსს, სადაც შესვლაც აკრძალულია

რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 19 სექტემბერი

ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 22 ივნისი

უკრაინამ შექმნა პირველი ბალისტიკური რაკეტა – ზელენსკი

ბატონი პაპუაშვილი ვახოს ფეისბუქ სტატუსის ეპითეტით გაახსენდებათ – მზია ამაღლობელი სანაიას დაკავებაზე 26.07.2026
ბატონი პაპუაშვილი ვახოს ფეისბუქ სტატუსის ეპითეტით გაახსენდებათ – მზია ამაღლობელი სანაიას დაკავებაზე
ამბავი ლელაზე, რომელმაც 20 წლის ბიჭი ზღვაში დახრჩობას გადაარჩინა – „კამერა მივაწოდე, არაფერი მეტი“ 26.07.2026
ამბავი ლელაზე, რომელმაც 20 წლის ბიჭი ზღვაში დახრჩობას გადაარჩინა – „კამერა მივაწოდე, არაფერი მეტი“
რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 26 ივლისი 26.07.2026
რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 26 ივლისი
გრიგოლ ბესელია M2-ის დაცვის უფროსად დაასაქმეს – TV „პირველი“ 25.07.2026
გრიგოლ ბესელია M2-ის დაცვის უფროსად დაასაქმეს – TV „პირველი“
თოყაევმა პუტინს შესთავაზა, რომ უკრაინაში ომი გაიყინოს – „ეს უნდა შეჩერდეს. 25.07.2026
თოყაევმა პუტინს შესთავაზა, რომ უკრაინაში ომი გაიყინოს – „ეს უნდა შეჩერდეს.
კოორდინირებული კიბერშეტევის შედეგად ჩვენი YouTube არხი გაითიშა – სტუდია „მონიტორი“ 25.07.2026
კოორდინირებული კიბერშეტევის შედეგად ჩვენი YouTube არხი გაითიშა – სტუდია „მონიტორი“