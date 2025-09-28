„არა, მოღალატე მთავრობას!“- დღეს თბილისში კურიერების საპროტესტო მარში გაიმართება

დღეს, 28 სექტემბერს 18:00 საათზე, სპორტის სასახლიდან კურიერების საპროტესტო მსვლელობა გაიმართება.
„მოვიდეთ საქართველოს დროშებით, ვაჩვენოთ, რომ ჩვენი დროშა პარტიულზე მეტია!
ბათუმში რამდენიმე კურიერი „ქართულ ოცნებას“ აქტივისტად ემსახურა, მაგრამ ათასები შეურაცხყოფილნი დარჩნენ.
ჩვენ ვიდექით ნამოხვანში, მაღაროელებთან, ევოლუშენის გაფიცულებთან და გამოსახლებულებთან, დღესაც ვიბრძვით! ჩვენი პასუხია – არა მოღალატე მთავრობას!“- ნათქვამია განცხადებაში, რომელიც საპროტესტო მსვლელობის ორგანიზატორებმა გაავრცელეს.
მათივე ინფორმაციით, კურიერები ასევე გეგმავენ დიდ საპროტესტო მსვლელობას 4 ოქტომბერს. მარში დაიწყება 12:00 საათზე „თბილისი მოლის“ ტერიტორიიდან და შემდეგ კურიერები შეუერთდებიან საერთო სახალხო აქციას, რომელიც 16:00 საათზე დაიწყება რუსთაველზე.