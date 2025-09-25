მთავარი,სიახლეები

Glovo და Wolt „ოცნების“ საარჩევნო კამპანიაში მონაწილეობას უარყოფენ

25.09.2025 •
Glovo და Wolt „ოცნების“ საარჩევნო კამპანიაში მონაწილეობას უარყოფენ
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

დღეს, 25 სექტემბერს, ბათუმში კურიერების მსვლელობა იყო, რომლებიც „ქართული ოცნების“ პარტიული სიმბოლიკებით გადაადგილდებოდნენ.

მსვლელობაში მონაწილე კურიერებს ასევე ჰქონდათ „გლოვოს“ და „ვოლტის“ სიმბოლიკებიც.

„ბათუმელები“ დაინტერესდა, აღნიშნული საკურიერო კომპანიები ოფიციალურად არიან ჩართული „ოცნების“ საარჩევნო კამპანიაში, თუ ეს არის ცალკეული კურიერის ინდივიდუალური გადაწყვეტილება?

Glovo და Wolt-ის წარმომადგენლები „ბათუმელებთან“ არ ადასტურებენ „ქართული ოცნების“ საარჩევნო კამპანიაში მონაწილეობას.

„არა, ოფიციალურად ნამდვილად არ არის კომპანია ჩართული, ჩვენ პარტიულ კამპანიებში ჩართვის უფლებას არ ვაძლევთ კურიერებს, თუ ვინმე ინდივიდუალურად გადაწყვეტს, მაშინ „ვოლტის“ მაისური არ უნდა ეცვას და კომპანიის ემბლემა არ უნდა ჩანდეს. ძალიან ცუდია თუ ჩანდა სადმე ჩვენი კომპანიის ნიშანი“, – ამბობს „ვოლტის“ წარმომადგენელი „ბათუმელებთან“.

„გლოვოს“ წარმომადგენელმაც უარყო კომპანიის სახელით „ოცნების“ საარჩევნო კამპანიაში კურიერების მონაწილეობა.

საკურიერო კომპანიის წარმომადგენლების თქმით, კურიერებს საარჩევნო კამპანიაში მათი ლოგოს გამოყენების უფლება არ აქვთ.

„ბათუმელები“ ესაუბრა „ვოლტის“ ერთ-ერთ კურიერს ჯაბა გორგილაძეს, რომელიც ამბობს, რომ „ოცნების“ საარჩევნო კამპანიაში მონაწილეობაზე პირადად მას არაფერი სმენია.

„მე პირადად, ძალიან რადიკალურად ვარ განწყობილი “ქართული ოცნების” მიმართ – უცხოელების აყვანა დაიწყეს კომპანიებმა მას შემდეგ, რაც ჩვენი შემოსავალი შემცირდა.

ძალიან გაკვირვებულიც და აღშფოთებულიც ვარ ამით. ასე თუ გაგრძელდა 20-30 წელიწადში სტუმრები ვიქნებით ჩვენივე ქვეყანაში. ქართულად მოლაპარაკე პერსონალიც კი ჭირს უკვე გარკვეულ ბიზნესებში და ასეთ მოცემულობაში წარმოუდგენელია „ქართული ოცნების“ მხარდაჭერა.

700 კურიერი ვართ და ის ვინც „ოცნების“ მხარდასაჭერად გამოვიდა დღეს, რეალურად ზღვაში წვეთია. საბედნიეროდ, ბევრად მეტია ადეკვატურად მოაზროვნე საზოგადოება, ვინც მიიჩნევს, რომ „ოცნება“ არ არის ის პარტია, ვინც ამ ქვეყანას უკეთესობისკენ წაიყვანს. მათ არ სურთ უკეთესი მომავალი ჩვენთვის.

ქალაქი პატარაა და შესაძლოა რომელიღაცა მერის წარმომადგენლის ან საკრებულოს წევრის ახლობელია ის, ვინც გამოვიდა ამ მსვლელობაზე, ვიღაცის ხათრით ალბათ, შესაძლებელია თანხაც გადაუხადეს, ან შესაძლოა მართლა მოსწონთ ეს პარტია, არ ვიცი.

მე, პირადად, პირველ რიგში, ჩემს სახელმწიფოს ვაყენებ წინ და მერე პარტიებს. რეალურად, დღეს ჩვენ სახელმწიფო აღარ გვაქვს.

მე, პირადად, ბოიკოტს ვუცხადებ „ოცნების“ მიერ დანიშნულ თვითმმართველობის არჩევნებს, რადგან არანაირი აზრი არ აქვს მათ მიერ ჩატარებულ „არჩევნებს“, – ამბობს ჯაბა გორგილაძე.

გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
ასევე:
რატომ იქნევს „ოცნება“ მუშტებს, ანუ რაზეა გათვლილი მისი თავდასხმის სტრატეგია – ინტერვიუ
რატომ იქნევს „ოცნება“ მუშტებს, ანუ რაზეა გათვლილი მისი თავდასხმის სტრატეგია – ინტერვიუ
„ერეკლეს ხმალი დაუმალეს, მიასადაგეს ოცნების მორჩილ პოლიტიკას“ – ინტერვიუ
„ერეკლეს ხმალი დაუმალეს, მიასადაგეს ოცნების მორჩილ პოლიტიკას“ – ინტერვიუ
საია: 31-წლიანი არსებობის განმავლობაში პირველად ვერ დავაკვირდებით არჩევნებს
საია: 31-წლიანი არსებობის განმავლობაში პირველად ვერ დავაკვირდებით არჩევნებს
ივანიშვილი ნელ-ნელა ყულფს უჭერს ღარიბაშვილის მთავრობას – ინტერვიუ
ივანიშვილი ნელ-ნელა ყულფს უჭერს ღარიბაშვილის მთავრობას – ინტერვიუ

რა ხდება რუსეთ-უკრაინის ომში – უკრაინის გენშტაბის ბოლო ცნობები

რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 23 დეკემბერი

რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 7 ოქტომბერი

„დგებუაძისთვის გაწნილი სილა არ უკავშირდება მის საქმიანობას“ – მზია ამაღლობელის სააპელაციო საჩივარი  25.09.2025
„დგებუაძისთვის გაწნილი სილა არ უკავშირდება მის საქმიანობას“ – მზია ამაღლობელის სააპელაციო საჩივარი 
რატომ იქნევს „ოცნება“ მუშტებს, ანუ რაზეა გათვლილი მისი თავდასხმის სტრატეგია – ინტერვიუ 25.09.2025
რატომ იქნევს „ოცნება“ მუშტებს, ანუ რაზეა გათვლილი მისი თავდასხმის სტრატეგია – ინტერვიუ
რატომ ასწავლის კერძო სკოლებში „ოცნების“ მთავრობა შვილებს, სადაც ათასობით ლარს და ევროს იხდიან 25.09.2025
რატომ ასწავლის კერძო სკოლებში „ოცნების“ მთავრობა შვილებს, სადაც ათასობით ლარს და ევროს იხდიან
Glovo და Wolt „ოცნების“ საარჩევნო კამპანიაში მონაწილეობას უარყოფენ 25.09.2025
Glovo და Wolt „ოცნების“ საარჩევნო კამპანიაში მონაწილეობას უარყოფენ
ვინ დგას მზია ამაღლობელის წინააღმდეგ დეზინფორმაციის კამპანიის უკან – „მითების დეტექტორი“ 25.09.2025
ვინ დგას მზია ამაღლობელის წინააღმდეგ დეზინფორმაციის კამპანიის უკან – „მითების დეტექტორი“
ბათუმის სანაპიროს დასუფთავება ქალაქის ბიუჯეტს დამატებით 80 ათასი ლარი დაუჯდება 25.09.2025
ბათუმის სანაპიროს დასუფთავება ქალაქის ბიუჯეტს დამატებით 80 ათასი ლარი დაუჯდება