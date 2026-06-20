რუსეთიდან საქართველოში $528 მილიონის პროდუქცია შემოვიდა, გავიდა $68 მილიონის – 5 თვის სტატისტიკა

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის [საქსტატი] მონაცემებით, 2026 წლის იანვარ-მაისში საქართველოში საქონლით საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ [არადეკლარირებული ვაჭრობის გარეშე] 10,4 მილიარდი აშშ დოლარი შეადგინა. რაც წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 3.7 პროცენტით მეტია.
აქედან, ექსპორტი 3,1 მილიარდი აშშ დოლარის იყო, ხოლო იმპორტი 7,3 მილიარდი აშშ დოლარის.
საქსტატის მონაცემებით 2026 წლის იანვარ-მაისში უმსხვილესი საექსპორტო ქვეყნების სამეული შემდეგნაირად ჩამოყალიბდა: ყირგიზეთი, ჩინეთი და აზერბაიჯანი. შემდეგ მოდის სომხეთი და რუსეთი.
ამავე პერიოდში უმსხვილესი საიმპორტო პარტნიორი ქვეყნების პირველ სამეულში შედის: თურქეთი, რუსეთი და ჩინეთი.
ექსპორტ-იმპორტის გათვალისწინებით კი, 2026 წლის იანვარ-მაისის მონაცემებით ქვეყნის უმსხვილესი სავაჭრო პარტნიორები არიან: თურქეთი [1 387.5 მლნ. აშშ დოლარი], რუსეთი [1 232.1 მლნ. აშშ დოლარი] და ჩინეთი [1 177.2 მლნ. აშშ დოლარი].
2026 წლის იანვარ-მაისში სასაქონლო ჯგუფებიდან საექსპორტო ათეულში პირველი ადგილი მსუბუქმა ავტომობილებმა დაიკავა 734.6 მლნ. აშშ დოლარით, რაც მთელი ექსპორტის 23.6
პროცენტს შეადგენს. მეორე ადგილს იკავებს ნავთობი და ნავთობპროდუქტები 366.6 მლნ. აშშ დოლარით [მთლიანი ექსპორტის 11.8 პროცენტი], ხოლო მესამე ადგილზეა ძვირფასი ლითონების მადნები და კონცენტრატები 255.6 მლნ. აშშ დოლარით [8.2 პროცენტი].
რაც შეეხება იმპორტს, უმსხვილესი საიმპორტო სასაქონლო ჯგუფი ამავე პერიოდში წარმოდგენილი იყო მსუბუქი ავტომობილების სახით, რომლის იმპორტმა 1 251.4 მლნ. აშშ დოლარი და მთელი იმპორტის 17.1 პროცენტი შეადგინა. მეორე ადგილს იკავებს ნავთობი და ნავთობპროდუქტები 635.5 მლნ. აშშ დოლარით [იმპორტის 8.7 პროცენტი], ხოლო მესამე ადგილზეა სამკურნალო საშუალებები 295.9 მლნ. აშშ დოლარით [იმპორტის 4.0 პროცენტი].
რაც შეეხება ვაჭრობას რუსეთის ფედერაციასთან, 2026 წლის იანვარ-მარტში რუსეთში საქართველოდან 68 მილიონი აშშ დოლარის პროდუქცია გავიდა, ხოლო იგივე პერიოდში საქართველოში რუსეთიდან 528,2 მილიონი დოლარის პროდუქცია შემოვიდა.
2026 წლის პირველი ხუთი თვის მონაცემებით, გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით რუსეთთან გაზრდილია როგორც ექსპორტი [4,7 მილიონი დოლარით], ასევე იმპორტი [13,1 მილიონით].
საქსტატის მონაცემებით მიმდინარე წლის პირველ ხუთ თვეში, საქართველოდან რუსეთში გატანილია ყველაზე მეტად ყურძნის ნატურალური ღვინოები, სპირტიანი სასმელები, მინერალური და მტკნარი წყლები, ხილი, კაკალი და ა.შ.
ამავე პერიოდში რუსეთიდან საქართველოში შემოტანილია ნავთობი და ნავთობპროდუქტები, ნედლი ნავთობი, ხორბალი და მესლინი, მზესუმზირის ზეთი და სხვა პროდუქცია.
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