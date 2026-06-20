9,8 მილიონი ლარი დაიხარჯება უმაღლესი საბჭოს შესანახად 2027 წელს აჭარის ბიუჯეტიდან

აჭარის უმაღლესმა საბჭომ თავისივე დადგენილებით ამავე უწყებისთვის 2027 წლის ბიუჯეტის პროექტი დაამტკიცა.
პროექტის მიხედვით უმაღლესი საბჭოს ბიუჯეტი მომავალი წლისთვის 9,8 მილიონი ლარით განისაზღვრა.
მიმდინარე, 2026 წელს, უმაღლესი საბჭოსთვის აჭარის ბიუჯეტში 10 113 600 ლარია გაწერილი. მიმდინარე წელთან შედარებით კლება კი, ძირითადად, „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლში დაფინანსების შემცირებას უკავშირდება.
უმაღლესი საბჭოს „არაფინანსური აქტივების ზრდა“ 2027 წლისთვის განისაზღვრა 272 000 ლარით. მიმდინარე წელს კი ამ მუხლში 1 115 700 ლარი არის გაწერილი. ეს არის ხარჯი უმაღლესი საბჭოს მიერ საკუთარი ქონების [კომპიუტერული და საოფისე ტექნიკა, ავტოპარკი, ინვენტარი და სხვა] შესაძენად, გასაუმჯობესებლად.
2027 წელს, 2026 წელთან შედარებით, აჭარის უმაღლეს საბჭოში 152 920 ლარით იზრდება ხელფასებისთვის საჭირო თანხის ოდენობა.
მიმდინარე წელს, უმაღლესი საბჭოს ბიუჯეტის შრომის ანაზღაურების მუხლში 6 296 600 ლარია გაწერილი, 2027 წლის პროექტით კი – 6 449 520 ლარი იქნება.
უცვლელი რჩება „უმაღლესი საბჭოს მომუშავეთა რიცხოვნობა“ – 117 საშტატო ერთეული.
უმაღლესი საბჭოს მიერ დამტკიცებული ბიუჯეტის პროექტით განსაზღვრული თანხა, როგორც დადგენილებაშია აღნიშნული, აჭარის 2027 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის კანონის პროექტში უნდა აისახოს.