2 მილიონად გაარემონტებენ ბათუმის მერიის შენობას ლერმონტოვის ქუჩაზე

ბათუმში, ლერმონტოვის ქუჩაზე მდებარე მერიის ადმინისტრაციული შენობის რეაბილიტაციისთვის 2,2 მილიონი ლარია გამოყოფილი.
მერიის საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველომ შენობის სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესყიდვაზე ელექტრონული ტენდერი 2 255 186 ლარით გამოაცხადა.
პროექტის რენდერების მიხედვით რეაბილიტაციის შემდეგ შენობაზე წარწერის „ქ. ბათუმის მერია“ ნაცვლად იქნება წარწერა – „ა[ა]იპ – საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო“.სარეაბილიტაციო პროექტში აღნიშნულია, რომ არსებული ორსართულიანი ორბლოკიანი ქვის შენობა აშენებულია გასული საუკუნის მეორე ნახევარში, შენობა მთლიანად მოქცეულია ცალმხრივ დაბალ ქანობიანი სახურავის [პარაპეტით] ქვეშ.
ამასთან, „საპროექტო ორგანიზაციამ ჩაატარა ვიზუალური მოკვლევა შენობის კონსტრუქციულ მდგრადობაზე, რის შედეგად დადგინდა, რომ შენობაზე არ იკვეთება კონსტრუქციული სისუსტის ნიშნები“.
პროექტის მიხედვით სარეაბილიტაციო სამუშაოები ითვალისწინებს:
„სახურავის ფენილის და არსებული სანივნივე სისტემების [ამორტიზირებული] შეცვლას. გარე ზედაპირებიდან ამორტიზირებული ბათქაშის ჩამოყრას. აგურის წყობაზე ეწყობა არმატურის პერანგი და ისახება ქვიშაცემენტის ხსნარით, დანარჩენი ზედაპირი ილესება ჩვეულებრივ ქვიშაცემენტის ხსნარით.
შიგა ფართში გადაგეგმარების მიზნით დემონტაჟი უტარდება მეტალოპლასმასის და თაბაშირმუყაოს ფილებით შედგენილ ტიხრებს, ახალი ტიხრები ეწყობა თაბაშირმუყაოს ორმაგი ფილებით ლითონის კარკასზე [დათბუნებით] და ბეტონის საკედლე ბლოკებით. იხსნება სხვადასხვა სახეობის მასალის მოპირკეთებები სრულად, ასევე სრულად ჩამოიყრება არსებული ბათქაშები, ხელახლა მოეწყობა ბათქაში ქვიშაცემენტის ხსნარით, ზედაპირების შემდგომი შეღებვით.
სრულად უტარდება დემონტაჟი შეკიდულ ჭერებსა და იატაკების ფენილებს. შეკიდული ჭერების მოსაწყობად გათვალისწინებულია ძირითად „ამსტრონგის“ ტიპის ფილები ლითონის კარკასზე. იატაკის და კიბის უჯრედის მოპირკეთებისათვის გათვალისწინებულია ლამინატის, მეტლახისა და ბუნებრივი გრანიტის მასალები.
სრული დემონტაჟი უტარდება არსებულ ფანჯრებს, კარებს და ვიტრაჟებს. მათ ნაცვლად ეწყობა იზოალუმინის ფანჯრები და ვიტრაჟები, კარები ძირითადად „მდფ“-ის მასალისაა. ფასადის ზედაპირები იმოსება მაღალი წნევის ქვეშ დაწნეხილი ლამინატის [HPL] ფილებით. დემონტაჟი უტარდება არსებულ კომუნიკაციების სისტემებს“.
პროქტით ასევე გათვალისწინებულია საკომუნიკაციო სისტემების მოწყობა [ელექტროობა, სუსტი დენები, სახანძრო სიგნალიზაცია-გახმოვანება, წყალკანალიზაცია, გათბობა-გაგრილება და ვენტილაცია].
ტერიტორიის კეთილმოწყობა კი ითვალისწინებს მხოლოდ შენობის მთავარი ფასადიდან ლერმონტოვის ქუჩამდე მონაკვეთის რეაბილიტაციას, შიგა ეზო რჩება ხელუხლებელი. რეაბილიტაცია [გაწმენდა, შეღებვა] ჩაუტარდება ტერიტორიის შემომფარგვლავ ღობეს.
პროექტში ასევე აღნიშნულია, რომ „გათვალისწინებულია [დამკვეთთან შეთანხმებით] საოფისე ავეჯის შეძენა“, თუმცა, ამ ტენდერის ხარჯთაღრიცხვაში ეს ნაწილი არ არის გათვალისწინებული.
ტენდერში წინადადებების მიღება 2026 წლის 4 ივლისს დაიწყება და 9 ივლისს დასრულდება.
პირობის მიხედვით სამუშაოს შესრულების ვადაა ხელშეკრულების გაფორმებიდან 2026 წლის 25 დეკემბრის ჩათვლით პერიოდი.