მთავარი,სიახლეები

რეჟისორსა და მსახიობს, ოთო ქათამაძეს დღეს დაკრძალავენ

28.08.2025 •
რეჟისორსა და მსახიობს, ოთო ქათამაძეს დღეს დაკრძალავენ
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

42 წლის ასაკში გარდაცვლილ მსახიობს, რეჟისორსა და დრამატურგ ოთარ [ოთო] ქათამაძეს დღეს, 28 აგვისტოს დაკრძალავენ.

ოთარ ქათამაძის გამოსვენება მოხდება ბათუმის დრამატული თეატრიდან, სადაც მსახიობთან გამოთხოვების ცერემონია გაიმართა.

ოთო ქათამაძე 24 აგვისტოს თურქეთის ერთ-ერთ კლინიკაში გარდაიცვალა, სადაც მსახიობი მძიმე დიაგნოზით შეიყვანეს.

მას ანევრიზმა გაუსკდა და რეანიმაციაში იყო მოთავსებული. მოგვიანებით სამკურნალოდ თურქეთში გადაიყვანეს, თუმცა მისი გადარჩენა ვერ მოხერხდა.

მსახიობ ოთო ქათამაძეს დღეს დაკრძალავენ

ოთო ქათამაძე არაერთი პიესის ავტორია. გამოცემული აქვს პიესების კრებულიც.

იყო არაერთი ფესტივალისა და პროექტის ავტორი.

2004-2006 წლებში ასევე იყო თბილისის თეატრალური სარდაფის მსახიობი.

ოთო ქათამაძე ბათუმის დრამატული თეატრის სცენიდან გაასვენეს.

გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
ასევე:
„ეს სხვების დაშინების მეთოდია“ – მეგი კობალაძე ამბობს, რომ თეატრმა ჯანმრთელობის დაზღვევაც გაუუქმა
„ეს სხვების დაშინების მეთოდია“ – მეგი კობალაძე ამბობს, რომ თეატრმა ჯანმრთელობის დაზღვევაც გაუუქმა
მსახიობ მეგი კობალაძეს ნუკრი ქანთარიამ ხელფასი 6 თვით შეუჩერა
მსახიობ მეგი კობალაძეს ნუკრი ქანთარიამ ხელფასი 6 თვით შეუჩერა
„მსახიობებს პოლიტიკური ნიშნით არ ვდევნით“ – ბათუმის დრამატული თეატრი განცხადებას ავრცელებს
„მსახიობებს პოლიტიკური ნიშნით არ ვდევნით“ – ბათუმის დრამატული თეატრი განცხადებას ავრცელებს
მსახიობი მეგი კობალაძე ამბობს, რომ შესაძლოა, ის თეატრიდან გაათავისუფლონ
მსახიობი მეგი კობალაძე ამბობს, რომ შესაძლოა, ის თეატრიდან გაათავისუფლონ

რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 30 იანვარი

ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 12 მარტი

რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 5 მარტი

ჭოროხის დელტა, რომლის დაცვაზეც მთავრობამ უნდა იზრუნოს, თავად მთავრობისგანაა დასაცავი 28.08.2025
ჭოროხის დელტა, რომლის დაცვაზეც მთავრობამ უნდა იზრუნოს, თავად მთავრობისგანაა დასაცავი
აბიტურიენტების 15.83%-მა მათემატიკაში მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი ვერ გადალახა 28.08.2025
აბიტურიენტების 15.83%-მა მათემატიკაში მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი ვერ გადალახა
უვიზოს გაუქმება მშობლებს შვილების ნახვას კიდევ უფრო გაურთულებს – ემიგრანტი პოლონეთიდან 28.08.2025
უვიზოს გაუქმება მშობლებს შვილების ნახვას კიდევ უფრო გაურთულებს – ემიგრანტი პოლონეთიდან
გათავისუფლება პროტესტის გამო აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტიდან – რა დაადგინა ომბუდსმენმა 28.08.2025
გათავისუფლება პროტესტის გამო აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტიდან – რა დაადგინა ომბუდსმენმა
რეჟისორსა და მსახიობს, ოთო ქათამაძეს დღეს დაკრძალავენ 28.08.2025
რეჟისორსა და მსახიობს, ოთო ქათამაძეს დღეს დაკრძალავენ
პირადი ცხოვრების საიდუმლოს უკანონოდ გავრცელება, ადევნება, მუქარა – დაკავებულია ერთი პირი 28.08.2025
პირადი ცხოვრების საიდუმლოს უკანონოდ გავრცელება, ადევნება, მუქარა – დაკავებულია ერთი პირი