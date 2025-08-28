რეჟისორსა და მსახიობს, ოთო ქათამაძეს დღეს დაკრძალავენ

42 წლის ასაკში გარდაცვლილ მსახიობს, რეჟისორსა და დრამატურგ ოთარ [ოთო] ქათამაძეს დღეს, 28 აგვისტოს დაკრძალავენ.
ოთარ ქათამაძის გამოსვენება მოხდება ბათუმის დრამატული თეატრიდან, სადაც მსახიობთან გამოთხოვების ცერემონია გაიმართა.
ოთო ქათამაძე 24 აგვისტოს თურქეთის ერთ-ერთ კლინიკაში გარდაიცვალა, სადაც მსახიობი მძიმე დიაგნოზით შეიყვანეს.
მას ანევრიზმა გაუსკდა და რეანიმაციაში იყო მოთავსებული. მოგვიანებით სამკურნალოდ თურქეთში გადაიყვანეს, თუმცა მისი გადარჩენა ვერ მოხერხდა.
ოთო ქათამაძე არაერთი პიესის ავტორია. გამოცემული აქვს პიესების კრებულიც.
იყო არაერთი ფესტივალისა და პროექტის ავტორი.
2004-2006 წლებში ასევე იყო თბილისის თეატრალური სარდაფის მსახიობი.