მთავარი,სიახლეები

მსახიობების პროტესტის შემდეგ ნუკრი ქანთარიამ ბათუმის თეატრის დირექტორის თანამდებობა დატოვა

01.11.2025 •
მსახიობების პროტესტის შემდეგ ნუკრი ქანთარიამ ბათუმის თეატრის დირექტორის თანამდებობა დატოვა
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ბათუმის დრამატული თეატრის დირექტორმა, ნუკრი ქანთარიამ თანამდებობა დატოვა. ინფორმაცია „ბათუმელებს“ აჭარის კულტურის სამინისტროს პრესცენტრში დაუდასტურეს.

საკუთარი სურვილით დატოვა თანამდებობა, თუ გაათავისუფლეს? – ამ და სხვა კითხვებს სამინისტროს პრესცენტრში არ უპასუხეს. აქ მხოლოდ ის გვითხრეს, რომ დღეიდან, 2025 წლის პირველი ნოემბრიდან, ნუკრი ქანთარია ბათუმის თეატრის დირექტორი აღარ არის.

სატელეფონო ზარს არ პასუხობს თავად ნუკრი ქანთარია.

  • ბათუმის დრამატული თეატრის დასი თეატრის დირექტორის, ნუკრი ქანთარიას გადადგომას 2025 წლის სექტემბრიდან ითხოვდა. მსახიობთა თქმით, ამის მიზეზი ის უპატივცემულობაა, რაც თეატრის დირექტორმა, ნუკრი ქანთარიამ მათი გარდაცვლილი კოლეგის – ოთარ ქათამაძის გარდაცვალების შემდეგ გამოიჩინა – ნუკრი ქანთარიამ სამძიმარიც კი არ გამოხატა ოთო ქათამაძის გარდაცვალების შემდეგ.

მსახიობი და რეჟისორი ოთო ქათამაძე პროევროპული საპროტესტო აქციების აქტიური მონაწილე და მხარდამჭერი იყო. მას ამის გამო სიცოცხლეში არაერთი პრობლემა შეუქმნეს ისე, როგორც ბათუმის დრამატული თეატრის დასის სხვა მსახიობებს. 42 წლის ოთო ქათამაძე მას შემდეგ გარდაიცვალა, რაც ანევრიზმა გაუსკდა. მსახიობის მეგობრები და ოჯახი რამდენიმე დღის განმავლობაში აგროვებდა ოთო ქათამაძის თურქეთში გადასაყვანად თანხებს. ბოლოს ის გადაიყვანეს ერთ-ერთ კლინიკაში, სადაც 24 აგვისტოს ის გარდაიცვალა.

ნუკრი ქანთარია მსახიობებს 2025 წლის 4 სექტემბერს შეხვდა, თუმცა შეხვედრის დაწყებიდან რამდენიმე წუთში ნუკრი ქანთარიამ შეხვედრა დატოვა შეძახილებით: „წადი“. მსახიობების თქმით, ნუკრი ქანთარიამ სამძიმრის თქმის ნაცვლად, შეხვედრა გასტროლებზე საუბრით დაიწყო, რასაც დასის მხრიდან შეკითხვები მოჰყვა. ნუკრი ქანთარიამ პასუხად შეხვედრა დატოვა.

ამის შემდეგ დასი აჭარის არალეგიტიმური კულტურის მინისტრს, ელისო ბოლქვაძეს შეხვდა. პროტყესტის ნიშნად ამ თეატრის მსახიობმა, მაია ცეცხლაძემ 2025 წლის 20 სექტემბერს ნუკრი ქანთარიას კაბინეტის კარი ლენტით გადაღობა

  • პარლამენტის ყოფილი წევრი, დეპუტატი „ქართული ოცნებიდან“ – ნუკრი ქანთარია ბათუმის დრამატული თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელად კონკურსის გარეშე დანიშნეს 2022 წელს. მისი დირექტორობის პერიოდში არაერთხელ იყო დაპირისპირება მსახიობებსა და მას შორის.

ამ თემაზე:

„სიმბოლურად აჭედილია თქვენი კარი, ბატონო დირექტორო“ – დასი ნუკრი ქანთარიას წინააღმდეგ

 

გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
ასევე:
„სიმბოლურად აჭედილია თქვენი კარი, ბატონო დირექტორო“ – დასი ნუკრი ქანთარიას წინააღმდეგ
„სიმბოლურად აჭედილია თქვენი კარი, ბატონო დირექტორო“ – დასი ნუკრი ქანთარიას წინააღმდეგ
უშედეგო შეხვედრა ელისო ბოლქვაძესთან – ბათუმის თეატრში ნუკრი ქანთარიას წასვლას ითხოვენ
უშედეგო შეხვედრა ელისო ბოლქვაძესთან – ბათუმის თეატრში ნუკრი ქანთარიას წასვლას ითხოვენ
ბათუმის თეატრის მსახიობები დირექტორის, ნუკრი ქანთარიას გადადგომას ითხოვენ
ბათუმის თეატრის მსახიობები დირექტორის, ნუკრი ქანთარიას გადადგომას ითხოვენ
ტიტე კომახიძე ოთო ქათამაძის გარდაცვალების შემდეგ დასის შეკრებაზე – „არავის მივცემთ უფლებას, თეატრი თავზე დაგვაქციოს“ 
ტიტე კომახიძე ოთო ქათამაძის გარდაცვალების შემდეგ დასის შეკრებაზე – „არავის მივცემთ უფლებას, თეატრი თავზე დაგვაქციოს“ 

რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 10 აგვისტო

„რუსებმა 3 თვის განმავლობაში 3 კილომეტრით წაიწიეს წინ“ – გადამდგარი გენერალი ომზე და მის დასრულებაზე

ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 13 აპრილი

„ევროპა ნოსტრა“ საქართველოზე: ვაფასებთ სამოქალაქო საზოგადოებას, რომელიც არ თმობს ევროპულ მომავალს 01.11.2025
„ევროპა ნოსტრა“ საქართველოზე: ვაფასებთ სამოქალაქო საზოგადოებას, რომელიც არ თმობს ევროპულ მომავალს
მსახიობების პროტესტის შემდეგ ნუკრი ქანთარიამ ბათუმის თეატრის დირექტორის თანამდებობა დატოვა 01.11.2025
მსახიობების პროტესტის შემდეგ ნუკრი ქანთარიამ ბათუმის თეატრის დირექტორის თანამდებობა დატოვა
ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 1 ნოემბერი 01.11.2025
ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 1 ნოემბერი
„ამბასადორი“კუნძულისთვის ჭოროხიდან კიდევ 535 800 კუბ.მ ხრეშს ამოიღებს – კობახიძის ახალი განკარგულება 31.10.2025
„ამბასადორი“კუნძულისთვის ჭოროხიდან კიდევ 535 800 კუბ.მ ხრეშს ამოიღებს – კობახიძის ახალი განკარგულება
რა დარღვევებზე წერს აუდიტი სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სსიპ-ის შესყიდვებზე 31.10.2025
რა დარღვევებზე წერს აუდიტი სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სსიპ-ის შესყიდვებზე
„პუტინის ჩანაცვლება რეჟიმის შიგნითვე რეალისტურია“ – ინტერვიუ დიპლომატთან 31.10.2025
„პუტინის ჩანაცვლება რეჟიმის შიგნითვე რეალისტურია“ – ინტერვიუ დიპლომატთან