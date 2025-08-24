მთავარი,სიახლეები

რეჟისორი ოთარ ქათამაძე გარდაიცვალა

24.08.2025 •
რეჟისორი ოთარ ქათამაძე გარდაიცვალა
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

გარდაიცვალა ოთარ [ოთო] ქათამაძე, ბათუმელი რეჟისორი, დრამატურგი და მსახიობი.

ოთო ქათამაძის გადასარჩენად საზოგადოება ცოტა ხნის წინ გაერთიანდა. მას ანევრიზმა გაუსკდა და რეანიმაციაში იყო მოთავსებული. მოგვიანებით სამკურნალოდ თურქეთში გადაიყვანეს, თუმცა, მისი გადარჩენა ვერ მოხერხდა.

ოთარ [ოთო] ქათამაძე დაიბადა 1983 წლის 9 ივლისს.

2004 წელს დაამთავრა ბათუმის ხელოვნების ინსტიტუტის სამსახიობო ფაკულტეტი.

2014 წელს დაამთავრა ბათუმის ხელოვნების უნივერსიტეტი, რეჟისურა, მაგისტრი.

2004-2006 წლებში იყო თბილისის თეატრალური სარდაფის მსახიობი.

გამოცემული აქვს პიესების კრებული.

ოთო ქათამაძე იყო არაერთი ფესტივალისა და პროექტის ავტორი.

 

გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
ასევე:
„ქუჩაში რაც ხდება, თუ სცენაზე არ გადმოვა, თეატრი მოკვდება“ – საუბარი დათა თავაძესთან
„ქუჩაში რაც ხდება, თუ სცენაზე არ გადმოვა, თეატრი მოკვდება“ – საუბარი დათა თავაძესთან
კონცერტს ვაუქმებთ ადამიანის უფლებებზე საქართველოს მთავრობის თავდასხმის გამო – MASSIVE ATTAK
კონცერტს ვაუქმებთ ადამიანის უფლებებზე საქართველოს მთავრობის თავდასხმის გამო – MASSIVE ATTAK
Liquid Structure – გამოფენა, პერფორმანსი და მუსიკა ბათუმში, ზღვის პირას
Liquid Structure – გამოფენა, პერფორმანსი და მუსიკა ბათუმში, ზღვის პირას
რა შეეშალა წულუკიანს კულტურის დამორჩილების დროს – თეატრები რუსული კანონის წინააღმდეგ
რა შეეშალა წულუკიანს კულტურის დამორჩილების დროს – თეატრები რუსული კანონის წინააღმდეგ

რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 17 დეკემბერი

რუსეთმა ომში სულ 380 ათასზე მეტი სამხედრო დაკარგა – უკრაინის გენშტაბი

ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 9 ნოემბერი

რეჟისორი ოთარ ქათამაძე გარდაიცვალა 24.08.2025
რეჟისორი ოთარ ქათამაძე გარდაიცვალა
როგორი ამინდი იქნება ორშაბათიდან ბათუმში 24.08.2025
როგორი ამინდი იქნება ორშაბათიდან ბათუმში
ბათუმის სტადიონთან მთავრობა კიდევ ერთ ნაკვეთს ასხვისებს – ცნობილია დაინტერესებული კომპანია 24.08.2025
ბათუმის სტადიონთან მთავრობა კიდევ ერთ ნაკვეთს ასხვისებს – ცნობილია დაინტერესებული კომპანია
ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 24 აგვისტო 24.08.2025
ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 24 აგვისტო
ბათუმში გოგოლის ქუჩის ნაწილს გიორგი ცაბაძის სახელს დაარქმევენ 23.08.2025
ბათუმში გოგოლის ქუჩის ნაწილს გიორგი ცაბაძის სახელს დაარქმევენ
რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 23 აგვისტო 23.08.2025
რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 23 აგვისტო