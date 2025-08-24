რეჟისორი ოთარ ქათამაძე გარდაიცვალა

გარდაიცვალა ოთარ [ოთო] ქათამაძე, ბათუმელი რეჟისორი, დრამატურგი და მსახიობი.
ოთო ქათამაძის გადასარჩენად საზოგადოება ცოტა ხნის წინ გაერთიანდა. მას ანევრიზმა გაუსკდა და რეანიმაციაში იყო მოთავსებული. მოგვიანებით სამკურნალოდ თურქეთში გადაიყვანეს, თუმცა, მისი გადარჩენა ვერ მოხერხდა.
ოთარ [ოთო] ქათამაძე დაიბადა 1983 წლის 9 ივლისს.
2004 წელს დაამთავრა ბათუმის ხელოვნების ინსტიტუტის სამსახიობო ფაკულტეტი.
2014 წელს დაამთავრა ბათუმის ხელოვნების უნივერსიტეტი, რეჟისურა, მაგისტრი.
2004-2006 წლებში იყო თბილისის თეატრალური სარდაფის მსახიობი.
გამოცემული აქვს პიესების კრებული.
ოთო ქათამაძე იყო არაერთი ფესტივალისა და პროექტის ავტორი.