„თეატრის დირექტორმა შემომითვალა, რომ თურმე „მაღლა“ ზარი იყო შესული“ – რეჟისორი გაუქმებულ სპექტაკლზე

11.02.2026 •
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

რეჟისორი გეგა გაგნიძე, რომლის სპექტაკლიც ბათუმის დრამატული თეატრის ადმინისტრაციამ გააუქმა, თეატრის გადაწყვეტილებას ფეისბუქზე ეხმიანება.

პოსტში, რომელიც 10 თებერვალს, გვიან საღამოს გამოქვეყნდა, გეგა გაგნიძე თეატრის დირექტორის გადაწყვეტილებას „უმეცრებას და უგუნურებას“ უწოდებს.

გეგა გაგნიძე

„დრო-ჟამი ამას გვიქადის… რა გითხრათ? რით გაგახაროთ?”

ბათუმის დრამატული თეატრის ადმინისტრაციის გადაწყვეტილება გამოწვეულია უმეცრებითა და უგუნურებით.

ასე ხდება მაშინ, როცა საჯარო თანამდებობაზე ხელდასხმული ადამიანი პასუხისმგებელია მის ხელდამსხმელთან და არა საზოგადოების წინაშე (იხილეთ საქართველოს უახლესი ისტორია).

ამ უგუნურ და უმეცარ გადაწყვეტილებაზე ადმინისტრაციასთან ერთად თანაბრად პასუხისმგებელია თეატრის სამხატვრო საბჭო. მათ შორის საბჭოს ის წევრები, რომლებიც მხოლოდ საზოგადოების რეაქციის შემდეგ აღშფოთდნენ და გაემიჯნნენ თეატრის ადმინისტრაციის განცხადებას. ამას ფლიდობა ეწოდება.

ამ უგუნურების ჩადენამდე, (უკაცრავად ტავტოლოგიისთვის) ერთი დღით ადრე თეატრის დირექტორმა შემომითვალა, რომ თურმე „მაღლა“ ზარი იყო შესული და თუ სპექტაკლში პოლიტიკური ნარატივი დარჩებოდა, პრემიერა ვერ შედგებოდა.

იმ ერთ ცხოვრებას რა ვუთხარი, ჩემს შემოქმედებაში ვინმეს მაამებლად რაიმეს ვიტყვი, ან რაიმეზე დავდუმდები.

ბათუმის დრამატული თეატრის ხელმძღვანელობას და საბჭოს წევრებს გირჩევთ, ლაფის ჩამოსაწმენდად, სატელევიზიო საინფორმაციო ბადეებსა და თეატრის დერეფნებში მტკნარი ტყუილებისა და მოგონილი ბრალდებების საკენკად დაყრას შეეშვათ.

მე მართალი ვარ შემოქმედებით ჯგუფთან, რომელთან ერთადაც 2 თვეზე მეტი ვიშრომე!

მართალი ვარ თეატრის წინაშე.

მართალი ვარ ბათუმელებთან;

გათენებულ ღამეებთან,

საკუთარ პროფესიასთან;

საკუთარ სინდისთან და სამოქალაქო პოზიციასთან.

გულითად მადლობას ვუხდი ყველა ადამიანს, ვინც უხილავი შრომისთვის გაისარჯა.

მადლობა სცენის მემანქანეებს, მკერავებს, სადადგმო ნაწილის ხელმძღვანელს, თანაშემწეს, დამლაგებლებს, დაცვის თანამშრომლებს, კოსტიუმების ჩამცმელებს, გამხმოვანებლებს, გამნათებელს, ადმინისტრატორს, კაპელდინერებს, რომელთა გაცნობაც არ დამცალდა; უნიჭიერეს მსახიობებს შესანიშნავი რეპეტიციებისთვის; ანუშკა ჩხეიძეს – არაჩვეულებრივი მუსიკისთვის; მარიამ ძმანაშვილს – საოცარი კოსტიუმებისთვის და სცენოგრაფიისთვის; ამიკოს და ზაზას – ვიდეო საოცრებებისთვის; მოზგის – აუდიორეაქციული განათებისთვის; რეზის – მხატვრული განათებისთვის; სამხატვრო საბჭოს ერთადერთ წევრს, კახა კობალაძეს, ღირსეული პოზიციისთვის!

მადლობას ვუხდი ყველას, ვინც გამომრჩა.

მადლობას ვუხდი, მეგობრებს, კოლეგებსა და უცნობ ადამიანებს მხარდაჭერისთვის“- წერს გეგა გაგნიძე ფეისბუქზე.

ის აქვე დასძენს, რომ არსად წასვლას არ გეგმავს და საქართველოში რჩება.

„არსად წასვლად არ ვაპირებ, არც პოლიტიკური თავშესაფარი მჭირდება, არც „რეპრესირებული ხელოვანის“ სტატუსი. ვრჩები ჩემს სამშობლოში და ვაგრძელებ ჩემი საყვარელი საქმის კეთებას. იქ, სადაც „მოსალოდნელ სუბიექტურ პოლიტიკურ აქტად“ არ მომინათლავენ სცენებს სპექტაკლიდან, უხილავი სპექტაკლიდან, სათვალთვალო კამერებში ნანახი სპექტაკლიდან“ – წერს გეგა გაგნიძე.

ბათუმის დრამატული თეატრის ადმინისტრაციამ სპექტაკლის DARK WEB-ის პრემიერის ჩვენების გაუქმების შესახებ 6 თებერვალს გააკეთა განცხადება.

ადმინისტრაციის განცხადებით, სპექტაკლის გაუქმების მიზეზი პოლიტიკურია.

„თეატრის ადმინისტრაციისთვის ცნობილი გახდა, რომ რეჟისორი გეგა გაგნიძე თეატრის დიდ სცენაზე, სპექტაკლში გეგმავდა სუბიექტური პოლიტიკური აქტის განხორციელებას“- ეწერა ოფიციალურ განცხადებაში.

აღნიშნული ფაქტი სახელოვნებო სფეროს წარმომადგენლებმა ცენზურად შეაფასეს და აღნიშნეს, რომ მსგავსი პრეცედენტი შემაშფოთებელია.

ფოტოზე: სპექტაკლ DARK WEB-ის რეპეტიცია

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
