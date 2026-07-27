ავარია ხელვაჩაურში, ავტობანზე – 1 პირი დაიღუპა

ბათუმის შემოვლით გზაზე, ხელვაჩაურის მონაკვეთზე, ორი მსუბუქი ავტომანქანა შეეჯახა ერთმანეთს.
„ბათუმელების“ ინფორმაციით, ავარიის შედეგად ერთი ადამიანი დაიღუპა, ერთი დაშავებული კი კლინიკაში გადაიყვანეს.
შემთხვევა დღეს, 27 ივლისს, საღამოს მოხდა.
ამ დროისთვის ავტობანზე მოძრაობა ჩაკეტილია.
შსს-ს პრესცენტრის ინფორმაციით, გამოძიება დაიწყო სსკ-ის 276-ე მუხლის მე-6 ნაწილის შესაბამისად.
ბოლო ორ დღეში ქვეყნის მასშტაბით რამდენიმე მძიმე ავარია მოხდა, რა დროსაც მინიმუმ სამი ადამიანი დაიღუპა. მათ შორის, ორი ტურისტი დაიღუპა ბათუმში.