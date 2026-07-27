უკრაინის ომში მონაწილე ქართველმა ექიმმა ჯილდო მიიღო ბრძოლაში შეტანილი წვლილისთვის

უკრაინის ომის მონაწილე ქართველმა ექიმმა, ქეთი ლეშკაშელმა უკრაინის წმინდა პანტელეიმონის ორდენი მიიღო უკრაინელი ხალხის თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისთვის ბრძოლაში შეტანილი მნიშვნელოვანი წვლილისთვის.
წმინდა პანტელეიმონის ორდენის 10 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი ცერემონია დღეს, 27 ივლისს გაიმართა. როგორც ორგანიზაციის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში აღნიშნული, ესაა უკრაინის სამედიცინო ოსკარი, რომელიც ექიმებს სხვადასხვა ნომინაციაში გადაეცემათ.
დაჯილდოების შესახებ ფეისბუქზე წერს ქეთი ლეშკაშელიც.
„ჩემთვის უდიდესი პატივია, რომ წმინდა პანტელეიმონის ორდენის საერთაშორისო ჯილდო მივიღე — ჯილდო, რომელსაც ხშირად „მედიცინის ოსკარს“ უწოდებენ.
ეს მაღალი აღიარება გადმომეცა ნომინაციაში — „უკრაინელი ხალხის თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისთვის ბრძოლაში შეტანილი მნიშვნელოვანი წვლილისთვის“.
ჩემთვის ეს არის არა მხოლოდ დიდი პატივი, არამედ უდიდესი პასუხისმგებლობა. მადლიერი ვარ, რომ ჩემი საქმიანობა, ჩემი მხარდაჭერა და ჩემი წვლილი უკრაინის გვერდით ყოფნაში ასე დაფასდა.
ეს ორდენი მხოლოდ ჩემი პირადი ჯილდო არ არის. ის ეკუთვნის ყველა ადამიანს, ვინც ამ გზაზე ჩემს გვერდით იდგა, მხარს მიჭერდა და აგრძელებს ბრძოლას სიცოცხლის, თავისუფლებისა და მშვიდობისთვის“ – წერს ის.
ქართველი ექიმი ქეთი ლეშკაშელი 2022 წლიდან იყო ომში. რამდენიმე თვის წინ იგი უკრაინის პრეზიდენტმა, ვოლოდიმირ ზელენსკიმ სიმამაცის ორდენით დააჯილდოვა.
ფოტოზე: ქეთი ლეშკაშელი/facebook
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