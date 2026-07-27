„ჩვენ 100%-ით უკრაინასთან ვართ“ – ბრიტანეთის ახალი პრემიერი ზელენსკის შეხვდა

დიდი ბრიტანეთის ახალი პრემიერ-მინისტრი, ენდი ბერნემი 27 ივლისს, პორტსმუთის საზღვაო ბაზაზე უკრაინის პრეზიდენტს, ვოლოდიმირ ზელენსკის შეხვდა.
ეს იყო დიდი ბრიტანეთის ახალი პრემიერის პირველი ოფიციალური შეხვედრა, რასაც ბერნემმა ხაზი გაუსვა შეხვედრისას.
„ვოლოდიმირ, თქვენ ხართ პირველი [უცხოელი] ლიდერი, რომელსაც პირადად ვიღებ თანამდებობის დაკავების შემდეგ და ეს შემთხვევითი არ არის. ეს ძალიან მკაფიო სიგნალია: ჩვენ 100%-ით უკრაინასთან ვართ, პირადად მე 100%-ით თქვენთან ვარ და სრულად შევასრულებ უკრაინის წინაშე ყველა ვალდებულებას, რომელიც ჩვენმა ქვეყანამ აიღო“, – თქვა ბერნემმა ზელენსკისთან შეხვედრისას.
თავის მხრივ, ზელენსკიმ განაცხადა, რომ ეს მხარდაჭერის მნიშვნელოვანი სიგნალია და მადლობა გადაუხადა ბრიტანეთს უკრაინისთვის ელექტრონული ომის ტექნოლოგიის – Stone Cloak-ის სარგებლობის უფლების გადაცემისთვის, რის შედეგადაც უკრაინას შეეძლება თავად აწარმოოს Stone Cloak, რომელიც დრონების აღმომჩენი რუსული სისტემების ჩასახშობად გამოიყენება.
ვიზიტის დროს ორივე ქვეყნის ლიდერი შეხვდა 200-ზე მეტ უკრაინელ სამხედროს, რომლებმაც ბოლო სამი კვირა დიდ ბრიტანეთში, საზღვაო წვრთნებში მონაწილეობის მიღებაში გაატარეს.
„ბიბისის“ ცნობით, წვრთნები, სახელწოდებით – „ზღვის ბრიზი“, მიზნად ისახავს შავ ზღვაში საბრძოლო შესაძლებლობების გაძლიერებას და ნაღმების საწინააღმდეგო ღონისძიებების გატარებას.
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ფოტო: ევროპის პრესფოტო სააგენტო. EPA