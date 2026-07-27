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„ჩვენ 100%-ით უკრაინასთან ვართ“ – ბრიტანეთის ახალი პრემიერი ზელენსკის შეხვდა

28.07.2026
„ჩვენ 100%-ით უკრაინასთან ვართ“ – ბრიტანეთის ახალი პრემიერი ზელენსკის შეხვდა
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

დიდი ბრიტანეთის ახალი პრემიერ-მინისტრი, ენდი ბერნემი 27 ივლისს, პორტსმუთის საზღვაო ბაზაზე უკრაინის პრეზიდენტს, ვოლოდიმირ ზელენსკის შეხვდა.

ეს იყო დიდი ბრიტანეთის ახალი პრემიერის პირველი ოფიციალური შეხვედრა, რასაც ბერნემმა ხაზი გაუსვა შეხვედრისას.

„ვოლოდიმირ, თქვენ ხართ პირველი [უცხოელი] ლიდერი, რომელსაც პირადად ვიღებ თანამდებობის დაკავების შემდეგ და ეს შემთხვევითი არ არის. ეს ძალიან მკაფიო სიგნალია: ჩვენ 100%-ით უკრაინასთან ვართ, პირადად მე 100%-ით თქვენთან ვარ და სრულად შევასრულებ უკრაინის წინაშე ყველა ვალდებულებას, რომელიც ჩვენმა ქვეყანამ აიღო“, – თქვა ბერნემმა ზელენსკისთან შეხვედრისას.

თავის მხრივ, ზელენსკიმ განაცხადა, რომ ეს მხარდაჭერის მნიშვნელოვანი სიგნალია და მადლობა გადაუხადა ბრიტანეთს უკრაინისთვის ელექტრონული ომის ტექნოლოგიის – Stone Cloak-ის სარგებლობის უფლების გადაცემისთვის, რის შედეგადაც უკრაინას შეეძლება თავად აწარმოოს Stone Cloak, რომელიც დრონების აღმომჩენი რუსული სისტემების ჩასახშობად გამოიყენება.

ვიზიტის დროს ორივე ქვეყნის ლიდერი შეხვდა 200-ზე მეტ უკრაინელ სამხედროს, რომლებმაც ბოლო სამი კვირა დიდ ბრიტანეთში, საზღვაო წვრთნებში მონაწილეობის მიღებაში გაატარეს.

„ბიბისის“ ცნობით, წვრთნები, სახელწოდებით – „ზღვის ბრიზი“, მიზნად ისახავს შავ ზღვაში საბრძოლო შესაძლებლობების გაძლიერებას და ნაღმების საწინააღმდეგო ღონისძიებების გატარებას.

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ფოტო: ევროპის პრესფოტო სააგენტო. EPA

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