07.05.2026
„მიეცით წამალი ბავშვებს“ – აქცია დღეს ქობულეთის მერიასთანაც გაიმართა
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

„მიეცით წამალი ბავშვებს“ – დღეს, 7 მაისს, ამ მოთხოვნით ქობულეთში გაიმართა აქცია. შშმ ბავშვების მშობლები ქობულეთის მერიასთან შეიკრიბნენ. ერთ-ერთი მშობელი, სოფო ტაკიძე „ბათუმელებთან“ ამბობს, რომ სასიხარულოა, როცა აქციას გამვლელიც შეუერთდა.

  • ბავშვები, რომლებსაც დიუშენის კუნთოვანი დისტროფია აქვთ, ითხოვენ, ქვეყანაში შემოიტანონ ბავშვების მკურნალობისთვის საჭირო მედიკამენტები. ამ მოთხოვნას „ქართული ოცნების“ მთავრობა დღემდე არ აკმაყოფილებს.

ეს არის ყველაზე დიდი უბედურება, როცა ვამბობთ, რომ ღვთისმშობლის წილხვდომილია საქართველო და ამ დროს კითხვის ნიშნის ქვეშაა, ბავშვებს წამალი მივცეთ, თუ არა.

ამაზე მეტი ტრაგედია რა უნდა იყოს დედისთვის, როცა ის ხედავს, როგორ დნება და ქრება მის თვალწინ შვილი, ამ დროს წამალი არსებობს და მას ვერ აძლევს?

ჩვენ კატეგორიულად მხარს ვუჭერთ ამ მოთხოვნას, რადგან ეს არის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი,“ – ამბობს სოფო ტაკიძე.

აქცია ქობულეთის მერიასთან „მიეცით წამალი ბავშვებს“

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
