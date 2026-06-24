ფსიქოტროპული წამლებით უკანონო ვაჭრობის ფაქტზე დაკავებულია 17 პირი – საგამოძიებო

ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის ინფორმაციით, დაკავებულია 17 პირი, ფსიქოტროპული მედიკამენტების უკანონო ვაჭრობის და უკანონო შემოსავლების ლეგალიზაციის ფაქტზე. მათ შორის არიან, სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის რეგულირების სააგენტოს ყოფილი მაღალი თანამდებობის პირები.
ამის შესახებ აღნიშნულმა სამსახურმა განცხადება დღეს, 24 ივნისს გააკეთა.
„საქმე ეხება 53 მილიონი ლარის ღირებულების ფსიქოტროპული წამლებით უკანონო ვაჭრობას, დანაშაულებრივი ჯგუფის მიერ უკანონო შემოსავლების ლეგალიზაციას და უკანონო სამეწარმეო საქმიანობას.
ამ ეტაპისთვის დაკავებულია ორგანიზებული ჯგუფის 17 წევრი, ხოლო მიმალვაში მყოფი 3 პირის მიმართ გამოცხადდება ძებნა.
დაკავების გარეშე ბრალდება წარედგინება 11 ფიზიკურ პირს, რომლებმაც ითანამშრომლებს გამოძიებასთან და ხელი შეუწყეს დანაშაულებრივი სქემის გამოვლენას.
ასევე, სისხლის სამართლებრივი დევნა დაიწყო, საქართველოში რეგისტრირებული 24 იურიდიული პირის მიმართ. ბრალდებულთა შორის არიან სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის რეგულირების სააგენტოს ყოფილი მაღალი თანამდებობის პირები, რომლებმაც წლების განმავლობაში, პირადი ინტერესების გამო და სამსახურებრივი მდგომარეობის ბოროტად გამოყენებით, ხელს უწყობდნენ აღნიშნული დანაშაულებრივი სქემის ფუნქციონირებას და მოქმედებდნენ საჯარო ინტერესების საწინააღმდეგოდ.
ქსელი, რომელიც სააფთიაქო ნარკომანიის გავრცელებას უწყობდა ხელს ქვეყანაში, 2018-2025 წლებში მოქმედებდა. პროცესს ხელს უწყობდნენ ფსიქოტრპული მედიკამენტების იმპორტიორი კომპანიები. დოკუმენტები ფორმდებოდა ფიქტიური ფარმაცევტული კომპანიების სახელზე. მედიკამენტები მაღალი ფასნამატით იყიდებოდა მთელი ქვეყნის მასშტაბით ისეთ ობიექტებში, რომლებსაც აფთიაქის სტატუსიც კი არ გააჩნდათ.
უკანონო ვაჭრობით მიღებულმა შემოსავალმა 53 მილიონ 833 723 ლარი შეადგინა.
ამ თანხებით ბრალდებულებმა შეიძინეს დიდი ოდენობით უძრავი და მოძრავი ქონება. აღნიშნული აქტივები სრულად არის დაყადაღებული, საიდანაც მომავალში მოხდება ზიანის ანაზღაურება“ – აცხადებს საგამოძიებო სამსახური.
გამოძიება სსკ-ის 192-ე და 194-ე მუხლებით მიმდინარეობს, რაც თავისუფლების აღკვეთას 9-იდან 11 წლამდე ვადით ითვალისწინებს.