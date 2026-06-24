ორმხრივი მოძრაობა აღდგება პუშკინის ქუჩაზე – ბათუმის მერია ადრინდელ გადაწყვეტილებას ცვლის

ბათუმში, პუშკინის ქუჩაზე, პარმენ ლორიას ქუჩიდან ვაჟა-ფშაველას ქუჩამდე მონაკვეთში, ავტომანქანების ორმხრივი მოძრაობა ისევ აღდგება.
შესაბამისი პროექტით ბათუმის მერიამ ქალაქის საკრებულოს უკვე მიმართა. საკრებულო საკითხს 2026 წლის 30 ივნისის სხდომაზე იმსჯელებს.
პუშკინის ქუჩის აღნიშნულ მონაკვეთში [ასევე სხვა ქუჩებზეც] ცალმხრივი მოძრაობა მერიის წინადადადებით და საკრებულოს შესაბამისი დადგენილებით, 2020 წლის დეკემბრიდან დაწესდა.საკრებულო ამჯერად ზემოთ აღნიშნულ დადგენილებაში [„ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მნიშვნელობის ზოგიერთ
საავტომობილო გზაზე საგზაო მოძრაობის ორგანიზების შესახებ“] ცვლილებას შეიტანს და დოკუმენტიდან ამოიღებს პუშკინის ქუჩას.
ბათუმის მერიიდან ქალაქის საკრებულოში გადაგზავნილი დადგენილების პროექტის განმარტებით ბარათში აღნიშნულია, რომ ცვლილება, ანუ „პროექტის მიღება გამოიწვევს ხარჯებს ადგილობრივი ბიუჯეტიდან, რაც დაკავშირებულია პუშკინის ქუჩის აღნიშნულ მონაკვეთში ახალი საგზაო ნიშნების, მონიშვნებისა და საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწყობასთან.“
რა დაუჯდება ქალაქის ბიუჯეტს ეს სამუშაოები და კონკრეტულად როდიდან აღდგება პუშკინის ქუჩაზე ორმხრივი მოძრაობა, ამ ეტაპზე უცნობია.
„ქალაქ ბათუმში, ალექსანდრე პუშკინის ქუჩის კონკრეტულ სეგმენტზე სატრანსპორტო ნაკადების ოპტიმიზაციისა და მიმდებარე საგზაო კვანძების განტვირთვის მიზნით, დღის წესრიგში დადგა მოძრაობის არსებული სქემის გადახედვის აუცილებლობა.
პარმენ ლორიას ქუჩიდან ვაჟა-ფშაველას ქუჩამდე მონაკვეთში ორმხრივი მოძრაობის შემოღება უზრუნველყოფს ავტომანქანების უფრო ეფექტურ დისტრიბუციასა და მძღოლებისათვის ალტერნატიული მარშრუტის შექმნას.
აღნიშნულზე თანხმობა იქნა გაცხადებული საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფაზე უფლებამოსილი ორგანოს მიერ… კერძოდ, საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტმა 2026 წლის 19 ივნისის წერილით მხარი დაუჭირა წარმოდგენილ წინადადებას და დაადასტურა თანხმობა ხსენებულ მონაკვეთზე ორმხრივი მოძრაობის ორგანიზებაზე.“ – წერია საკრებულოში წარდგენილ პროექტში.
ამავე დადგენილებაში ცვლილება ადრეც შეიტანეს და ორმხრივი მოძრაობა ჭავჭავაძისა და გრიბოედოვის ქუჩების მონაკვეთებშიც აღადგინეს.
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ბათუმში რამდენიმე ქუჩაზე, მათ შორის პუშკინის ქუჩაზე, მოძრაობის წესები 2020 წლის 15 დეკემბრიდან არის შეცვლილი.
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