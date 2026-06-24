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ცნობილი თურქი მომღერალი Murat Boz-ი ბათუმში კონცერტს გამართავს

24.06.2026
ცნობილი თურქი მომღერალი Murat Boz-ი ბათუმში კონცერტს გამართავს
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

9 აგვისტოს ბათუმში ცნობილი თურქი მომღერალი Murat Boz კონცერტს გამართავს.

კონცერტი ვბათუმის ჩოგბურთის კორტებზე, Mono Hall Batumi-ის ორგანიზებით გაიმართება.

მომღერალი და მსახიობი Murat Boz თანამედროვე თურქული პოპ-მუსიკის გამორჩეული ფიგურაა.

Murat Boz სოლო კარიერის დაწყებამდე ბექ-ვოკალისტად მუშაობდა. ის 6 წლის განმავლობაში თანამშრომლობდა თურქ მეგავარსკვლავ ტარკანთან, ცოტა ხნით მუშაობდა შაკირასთანაც.

Murat Boz-ის მისი ოფიციალური სოლო დებიუტი 2006 წელს შედგა სინგლით “Aşkı Bulamam Ben”, რასაც მალევე მოჰყვა აღიარებული სადებიუტო სტუდიური ალბომი Maximum (2007). ალბომის მთავარი კომპოზიცია თურქეთის ოფიციალური ჩარტების სათავეში მოექცა, რამაც ის მომენტალურად აქცია პირველი კლასის პოპ-ვარსკვლავად.

2011 წლიდან არის მეგა-პროექტ O Ses Türkiye-ს [თურქეთის ხმა] მწვრთნელი. შესრულებული აქვს სამსახიობო როლები, ისეთ რომანტიკულ კომედიებსა და დრამებში, როგორებიცაა Hadi İnşallah (2014), ფილმების სერია Kardeşim Benim და Dönerse Senindir (2016).

Murat Boz-მა პარტნიორობა გაუწია ლეგენდარულ თურქ მსახიობს ტუბა ბუიუქუსთუნს ნეტფლისქსის ცნობილი დრამის „ზეთისხილის ხის“ პირველ სეზონში.

Murat Boz არის არაერთი მუსიკალური ჯილდოს მფლობელი.

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