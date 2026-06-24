მოქალაქემ შსს-ს სასამართლო დავა ისევ მოუგო – იგი უკანონოდ დააკავეს

ქუთაისის სააპელაციო სასამართლომ ძალაში დატოვა ბათუმის საქალაქო სასამართლოში მიღებული გადაწყვეტილება, რომლის მიხედვითაც შსს-ს მოქალაქე თემურ გორგაძის უკანონოდ დაკავების გამო მორალური ზიანის სახით 500 ლარის გადახდა დააკისრა.
თემურ გორგაძე, რომელმაც შსს-ს სასამართლო დავა კიდევ ერთხელ მოუგო, „გირჩი – მეტი თავისუფლების“ ერთ-ერთი ლიდერია და სუს-ის ბათუმის ოფისთან 2021 წლის 12 ნოემბერს დააკავეს.
მაშინ პოლიციელებს ჰქონდათ ვერსია, რომ თემურ გორგაძემ დაარღვია კანონის მოთხოვნა: 20-მეტრიანი რადიუსის დაცვა ადმინისტრაციულ შენობებთან, რაც ბათუმის საქალაქო სასამართლოში მოსამართლე ხათუნა ბოლქვაძემ გაიზიარა.
მოსამართლე ხათუნა ბოლქვაძემ თემურ გორგაძის 5 დღით ადმინისტრაციული პატიმრობა შეუფარდა, პატიმრობის მოხდის შემდეგ ეს გადაწყვეტილება ქუთაისის სააპელაციო სასამართლომ შეცვალა.
ამ გზით მოქალაქემ სასამართლოში დაადასტურა, რომ ის სამართალდამცველებმა უკანონოდ დააკავეს და 48 საათი წინასწარი დაკავების იზოლატორში გააჩერეს, შემდეგ კი, 5 დღით ადმინისტრაციული პატიმრობა უკანონოდ შეუფარდეს.
უკანონო დაკავებაზე ადმინისტრაციული საქმის წარმატებით დასრულების შემდეგ, თემურ გორგაძემ სასამართლოს სარჩელით 2022 წლის მარტში მიმართა და მორალური ზიანის ანაზღაურება მოითხოვა. ნებისმიერ მოქალაქეს აქვს ზიანის ანაზღაურების მოთხოვნა, როცა დასტურდება, რომ ის უკანონოდ დააკავეს სამართალდამცველებმა.
ამჯერად მოსამართლე გიორგი ლობჟანიძემ ბათუმის საქალაქო სასამართლოში თემურ გორგაძის სარჩელი დააკმაყოფილა და „შსს-ს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის აჭარის მთავარ სამმართველოს, პირის 5-დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობის გამო, მორალური ზიანის სახით 500 ლარის ანაზღაურება დაეკისრა.“
ბათუმის საქალაქო სასამართლოს ეს გადაწყვეტილება შსს-მ სააპელაციო წესით გაასაჩივრა. გადაწყვეტილება შსს-ს თითქმის სამი წლის დაგვიანებით ჩაბარებია.
„აღნიშნული გადაწყვეტილება, რომელიც ამჯერად სააპელაციო სასამართლომ მიიღო, მნიშვნელოვანია იმ ნაწილში, რომ სახელმწიფომ იცოდეს: როდესაც ადამიანების მიმართ უკანონო ქმედებას ახორციელებს, მათში პასუხი, თუნდაც სიმბოლურად და ჩვენს კონკრეტულ შემთხვევაში 500-ლარიანი მორალური ზიანის ანაზღაურებას ვითხოვდით, არის მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ თავიანთი ქმედებები არ იყოს თვითნებობაზე დაფუძნებული.
ასევე, საინტერესოა გუშინდელი სტრასბურგის გადაწყვეტილების მერე ჩვენი ქეისი, რადგან სტრასბურგის სასამართლომ დაადგინა კარვის გაშლის გამო პირის ადმინისტრაციული წესით სამართალდამრღვევად ცნობა რომ იყო კონვენციის მუხლების საწინააღმდეგო.
რეალურად ჩვენი ეს ქეისიც მსგავსი ტიპის იყო – გამოხატავდა ინდივიდუალურ პროტესტს და ამის გამო სტრასბურგის საქმეში თუ 24-საათიანი პატიმრობა იყო, ბატონი თემურ გორგაძე ხუთდღიან პატიმრობაში იმყოფებოდა.
თუ კარვის გაშლის გამო დაკავება არის კონვენციის დარღვევა, მაშინ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ თემურ გორგაძის მიმართ გამოყენებული პატიმრობა ცალსახად არღვევდა კონვენციას,“ – გვითხრა საიას იურისტმა ანა გეწაძემ, იგი სასამართლოში თემურ გორგაძის ინტერესებს იცავს.
ანა გეწაძემ პარალელი გაავლო ბათუმში „კარვის გაშლის გამო ზურაბ ქარჩავას დაკავების საქმესთან“. ამ საქმეზე რამდენიმე მუხლის დარღვევა დაადგინა სტრასბურგის სასამართლომ გუშინ, 23 ივნისს.
ორივე საქმეზე თავდაპირველად მოსამართლე ხათუნა ბოლქვაძემ დაადგინა სამართალდარღვევა ბათუმის საქალაქო სასამართლოში.
ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოში თემურ გორგაძის საქმეზე შსს-ს სააპელაციო საჩივრის დაკმაყოფილებაზე უარი მოსამართლე ლერი თედორაძეს უთქვამს. შსს-ს შეუძლია ეს გადაწყვეტილება უზენაეს სასამართლოში გაასაჩივროს.
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