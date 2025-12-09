ბახმაროს განაშენიანების გეგმა იცვლება, მიმდებარედ დასახლებები შეიქმნება – ახალი განკარგულება

მთავარი,სიახლეები

09.12.2025 •
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

„ოცნების“ მთავრობამ სივრცითი და ქალაქთმშენებლობითი განვითარების სააგენტოს ბახმაროს განაშენიანების გეგმის განახლება დაავალა. სააგენტოს ასევე ევალება „ახალი საკურორტო დასახლებების შესაქმნელად“ ბახმაროს მიმდებარე ტერიტორიები შეისწავლოს და შესაბამისად დაგეგმოს.

„ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის ბახმაროს სარეკრეაციო ტერიტორიის განვითარებისათვის შესაბამისი ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე“ განკარგულებას ხელი ირაკლი კობახიძემ 2025 წლის 27 ნოემბერს მოაწერა.

„სივრცითი და ქალაქთმშენებლობითი განვითარების სააგენტოს დაევალოს „ბახმაროს სარეკრეაციო ტერიტორიის ქალაქთმშენებლობითი გეგმების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 2 დეკემბრის №589 დადგენილებით დამტკიცებული ქალაქთმშენებლობითი გეგმების განახლება და სათანადო პროექტის საქართველოს მთავრობის სხდომაზე განსახილველად წარმოდგენა, ასევე მიმდებარე ტერიტორიების შესწავლა/დაგეგმვა ახალი საკურორტო დასახლებების შესაქმნელად“ – წერია მთავრობის 2025 წლის 27 ნოემბრის განკარგულებაში.

ინფორმაციისთვის: მთავრობის 2019 წლის N589 დადგენილებით დამტკიცებულია ბახმაროს სარეკრეაციო ტერიტორიის ქალაქთმშენებლობითი დოკუმენტაციის ტექსტური ნაწილი, ბახმაროს სარეკრეაციო ტერიტორიის გენერალური გეგმა და ბახმაროს სარეკრეაციო ტერიტორიის განაშენიანების გეგმა თანდართულ რუკებთან ერთად. ამავე დადგენილებით გაუქმდა 2017 წლის განკარგულება „ბახმაროს სარეკრეაციო ტერიტორიის ქალაქთმშენებლობითი დოკუმენტაციის დამტკიცების თაობაზე“.

ბახმაროს განაშენიანების გეგმის განახლებასა და ბახმაროს მიმდებარე ტერიტორიაზე ახალი დასახლებების შესაქმნელად საჭირო ღონისძიებების ხელშესაწყობად, მთავრობის ახალი განკარგულებით, ყველა შესაბამის სახელმწიფო უწყებას დაევალა, ხოლო ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტს ეთხოვა – კოორდინაციაში იყვნენ სივრცითი და ქალაქთმშენებლობითი განვითარების სააგენტოსთან.

„ორბი ჯგუფი ბახმაროს“, რომელსაც 2024 წლის მაისამდე კურორტ ბახმაროში სასტუმრო უნდა აემოქმედებინა, მთავრობამ ეს ვალდებულება 2028 წლის ივნისამდე გადაუვადა. სახელმწიფომ ბახმაროში „ორბს“ ჯამში 4 ჰექტარზე მეტი მიწა 1 ლარად მიჰყიდა.

ვრცლად: ბახმაროში „ორბს“ სასტუმრო კომპლექსის მშენებლობის ვადა გაუგრძელეს – მთავრობის განკარგულება

სივრცითი და ქალაქთმშენებლობითი განვითარების სააგენტოს დაკვეთით ბახმაროში ერთი ახალი უბნის განაშენიანების დეტალური გეგმის პროექტი უკვე მომზადებულია და გარემოს ეროვნულ სააგენტოში სკრინინგის ანგარიშიც იყო გადაგზავნილი.

ბახმაროში ახალი უბნის აშენება იგეგმება – სასტუმრო კომპლექსით და კოტეჯებით

 

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
საპატრიარქოს 700 ათას ლარს გადასცემენ სახელმწიფო ბიუჯეტიდან – კობახიძის ახალი განკარგულება
ქუთაისში, საწარმოო ზონაში ხანძარი იყო – არავინ დაშავებულა
ზურაბ ჭავჭანიძე მშრალ შიმშილობას წყვეტს – რას წერს ბათუმელი მედროშე ციხიდან
ბახმაროს განაშენიანების გეგმა იცვლება, მიმდებარედ დასახლებები შეიქმნება – ახალი განკარგულება
„ვერ შევძლებდი რექტორთა შეხვედრებზე თავჩაქინდრულ ჯდომას“ – ყოფილი რექტორი „ოცნების“ რეფორმაზე
რატომ გაათავისუფლეს ბათუმის ნავთობტერმინალის ხელმძღვანელები 500 ათასი ლარის გირაოს სანაცვლოდ