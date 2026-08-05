სკოლის ფორმის ფასი 95 ლარი იქნება

2026 წლის სექტემბრიდან, ახალ სასწავლო წელს, საჯარო სკოლების დაწყებითი საფეხურის მოსწავლეებისთვის სასკოლო ფორმები სავალდებულო ხდება. ამას ითვალისწინებს ზოგადი განათლების შესახებ კანონში „ქართული ოცნების“ მიერ მიღებული ცვლილებები.
სასკოლო ფორმის ტანსაცმელი შედგება:
- ბიჭისთვის − 1 პიჯაკისა და 2 შარვლისაგან;
- გოგოსთვის − 1 პიჯაკის, 1 შარვლისა და 1 ქვედაკაბისაგან.
სკოლის ფორმა უფასო არ იქნება, მის შესაძენად მშობლებს თანხის გაღება დასჭირდებათ. ფასები უკვე ცნობილია – ივლისის ბოლოს „ოცნების“ მთავრობის განათლების მინისტრმა, გივი მიქანაძემ სპეციალური ბრძანება გამოსცა ამის შესახებ.
სასკოლო ფორმის ტანსაცმლის საფასურის ოდენობა თითოეული ერთეულისთვის შეადგენს:
- სასკოლო პიჯაკი (ბიჭისთვის): 45 ლარი;
- სასკოლო შარვალი (ბიჭისთვის): 25 ლარი;
- სასკოლო პიჯაკი (გოგოსთვის): 45 ლარი;
- სასკოლო შარვალი (გოგოსთვის): 25 ლარი;
- სასკოლო ქვედაკაბა:
- მოკლე: 25 ლარი;
- გრძელი: 25 ლარი.
შესაბამისად, მოსწავლის ერთი ფორმის [კომპლექტის] შესაძენად მშობელს მინიმუმ 95 ლარი დასჭირდება.
ამავე დროს, ბრძანების თანახმად, სასკოლო ფორმის ტანსაცმლის საფასური ფიქსირებულია და მისი განსხვავებული საფასურით გაყიდვა დაუშვებელია.
თუმცა სკოლის ფორმას მოსწავლეების ნაწილი უფასოდ მიიღებს. კერძოდ, ის მოსწავლეები, რომლებიც:
- რეგისტრირებულნი არიან სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში და მათი ოჯახების სარეიტინგო ქულა 65001 ქულაზე ნაკლებია;
- ჩართულნი არიან მინდობით აღზრდის სახელმწიფო პროგრამაში;
- განთავსებულნი არიან მცირე საოჯახო ტიპის სახლებში;
- ჩართულნი არიან მიუსაფარ ბავშვთა თავშესაფრების მომსახურებაში;
- განთავსებულნი არიან თბილისის ბავშვთა სახლში;
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